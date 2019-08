Kerr y el crédito UVA: “Si se modifica la ley, los bancos no van a prestar más”

por José Busaniche

El secretario de Vivienda de la Nación, Iván Kerr, disertó en la Bolsa de Comercio de Córdoba convocado para ser parte del panel ‘Financiamiento para el desarrollo a través del mercado de capitales’. Allí expuso sobre la necesidad de contar con un mercado de capitales, explicó que se crearon fondos de garantías para apalancar el financiamiento de la construcción de viviendas, habló de la necesidad de avanzar en reformas y digitalización para agilizar trámites y pidió promover el ahorro y trabajar en la sustentabilidad. No se refirió a un tema que cobró agenda en los últimos meses, como es el de los reclamos de los tomadores de créditos hipotecarios UVA que deben afrontar una cuota que se actualiza en función del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). Ese indicador lleva implícito la evolución de la inflación y el reclamo de los ‘hipotecarios UVA’ es que creció muy por encima de lo que subieron los salarios.

Ante esto, el Gobierno activó una serie de soluciones: cobertura para los nuevos Procrear y compensaciones para los otros por los 15 meses en los que la diferencia entre CER y Coeficiente de Variación Salarial supere los 10 puntos. Kerr sí habló con PERFIL CORDOBA sobre este tema y expresó: “Si estás recontra afectado, vendé la casa ¿o prefieren alquilar? Obviamente no queremos eso, el objetivo era que pudieras acceder a tu vivienda. No desconocemos el problema económico que sufrieron todos. Hay razón en el planteo de que la inflación fue mayor al aumento de los salarios y la UVA aumentó mucho. También es verdad que los alquileres aumentaron en proporción a la inflación, lo dice el Indec. Vos estás sobre tu propio activo y los activos lamentablemente siguen estando valuados en dólares”.

En esa línea remarcó que, antes de la devaluación del año pasado, el crédito en promedio representaba el 80% del valor de cada propiedad y que ahora con el dólar a $45 el crédito representa el 50% del valor de la propiedad. “Entonces, ¿se indexa la UVA? Si vos tomaste un crédito que era en UVAS y la UVA aumentó, debés más capital, pero ¿cuánto más vale la propiedad?”.

Bancarlo. Kerr es tajante en defender y sostener el sistema de indexación actual y pide no romper las UVA: “No destruyamos la unidad que creamos. Si rompemos el sistema no va a haber crédito hipotecario. Sin desconocer los problemas que tuvieron todos, el sistema resistió, ¿por qué resistió? Porque la relación cuota/ingreso que arrancó en un 25%, hoy según las estimaciones del Central está en el 28%. Quizás los monotributistas, que representaban el 15% de los tomadores, pueden ser los más afectados. Y la mora es del 0,28% del total. Si hubiera una situación drástica estaría todo el mundo en mora. Si no hay mora hoy ¿qué efecto tiene suspender los remates? Para los que tienen primera vivienda hasta 140 mil UVA compensamos la diferencia que pudo haber en estos 15 meses. De los 114 mil créditos dados, a 80 mil se les disparó la cláusula. A ellos les pagamos la compensación por la diferencia entre inflación y si hubiera sido ajustado por salario.

-La compensación termina siendo $1.000 para cada familia.

-Entonces no hay que modificar la ley, no fue tanta la diferencia entre ajustar por salario o por inflación.

-¿Hoy no están evaluando algún cambio en el sistema?

-Si nosotros hacemos eso, modificar la ley de UVA, rompemos todos los contratos, sembramos inseguridad jurídica y los bancos no van a prestar nunca más. Entendemos que, ante situaciones extremas, el Estado tiene que salir a atender esos individuos con coberturas o compensaciones. Puede haber casos puntuales, atendamos el caso de Doña Rosa, pero no es sistémico.

-¿Qué le dicen a la gente que tiene el ahogo económico por la cuota?

-Que entendemos su esfuerzo, que lo vamos a acompañar, que estamos trabajando para que la inflación baje, el salario va a recuperar. Pasaron un período muy difícil, pero están pagando por su casa propia. Si hubieran alquilado estarían pagando más. El sistema no es malo pero para que se desarrolle necesitamos otra tasa de inflación, otro Riesgo País, salir del déficit fiscal que viene desde hace años. Si la solución del estado es $1,40 para cada uno, con más razón se abona la teoría de que no ha habido tanta diferencia entre salario e inflación.