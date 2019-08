La campera amarilla de Juan

Pese a la posibilidad de que Hacemos por Córdoba no realizara cierre de campaña, el jueves por la tarde el oficialismo provincial trasladó su maquinaria a la ciudad de Río Cuarto, de donde es oriundo Carlos Gutiérrez, el primer candidato de la lista que impulsa el gobernador Juan Schiaretti. De esta manera, el PJ local trató de abstraerse del clima de cierre que habían elegido los referentes del Frente de Todos para cerrar la campaña de Alberto Fernández en el Orfeo. Sin embargo, sobre el final de la semana, en el peronismo cordobés se siguió hablando de lo ocurrido el lunes último en la capital cordobesa con el encuentro con los fiscales que encabezó Schiaretti y a cuyo acto el gobernador arribó con una campera amarilla. Dicen que esto no fue bien tomado por parte de la militancia y les sirvió a algunos ausentes en la noche del lunes en Plaza de la Música, como Carlos Caserio o Adriana Nazario, para hacer algunos comentarios.





Radicales con “problemas” para ingresar al acto de Macri

La convocatoria del presidente Mauricio Macri el miércoles por la tarde a Plaza de la Música, para realizar el cierre de la campaña de Juntos por el Cambio en el interior, terminó desbordando a parte de la organización. Algunos macristas se animaron a señalar que se podría haber dispuesto de otra manera el salón para que las personas que quedaron en la puerta pudieran ver al Presidente un poco más cerca. Sin embargo, la pantalla gigante que dispusieron ayudó a aliviar un poco los ánimos. Uno de los que casi se queda afuera fue el concejal electo Rodrigo de Loredo. Quien fuera candidato a intendente del radicalismo en las últimas elecciones llegó cerca de las 18 y no estaba en una lista, por lo que casi termina viendo el acto por las pantallas. Como le pasó, por ejemplo, al candidato a vicegobernador de Ramón Mestre en mayo pasado, el bellvillense Carlos Briner. Acodado en una valla, el intendente de la localidad del sudeste provincial tuvo que ver los discursos desde afuera.



Mestre y el desafío en Twitter

Ocurrió en los primeros días de la semana. La intención del equipo del intendente Ramón Mestre era darle la bienvenida al presidente Mauricio Macri con una acción en las redes. Cuentan que Mestre está haciendo bien los deberes para lo que suceda a partir de diciembre y llegar al Ejecutivo si es que hay reelección cambiemista en la Rosada. Lo concreto es que el team del Palacio 6 de Julio lanzó en Twitter el desafío #ElCambioChallenge con el objetivo de generar una medida de impacto. Bueno, no funcionó. Ninguno de los otros referentes en Córdoba, por fuera del mestrismo, se prendió en la movida. Es más, el miércoles un macrista preguntó, con maldad, si se había convertido en TT (tendencia en Twitter). "En Balcarce ni se enteraron", lanzó.





Saillén y el Congreso

El acto de Alberto Fernández cerró la agenda de campaña el jueves en Córdoba. La buena convocatoria respondió en parte al respaldo de voluntades individuales, pero en una muy buena porción a lo que movilizaron los gremios; con Surrbac, Agec y Luz y Fuerza, a la cabeza. De hecho, en la previa, los sindicatos de Saillén y Chacón empezaron a medir fuerzas sobre quién lleva más gente. Una vez adentro, los líderes de cada sindicato no tuvieron problemas de cartel. Ahí fue el momento en el que un conocedor de la campaña kirchnerista en Córdoba señaló que la intensa agenda de Franco Saillén, quinto en la boleta, responde a una chance futura de Congreso. "Es difícil que llegue desde el quinto lugar, pero si gana Alberto y Eduardo (Fernández) va al Ejecutivo puede darse", comentó el armador.

Legisladores buena onda

El martes pasado se produjo la proclamación de las autoridades provinciales que fueron electas el pasado 12 de mayo. El gobernador Juan Schiaretti agradeció "el respaldo de los cordobeses"; el oficialismo provincial lo vivió como un mimo en una semana difícil, y en la oposición se vieron caras largas. Sin embargo, hubo un gesto de buena onda entre un oficialista y un opositor. En su cuenta de Twitter, el peronista Julián López publicó el momento de la entrega del diploma y el exlegislador Juan Pablo Quinteros le respondió en la red social del pájaro azul: "Ya no estoy en la Legislatura para ‘discutirte’ todo! ¡Pero acá estoy para felicitarte y desear que sigas cumpliendo con tu función con el compromiso, la seriedad y el respeto con el que ejercés el cargo con el que la gente te honró! ¡Fue un placer compartir la Cámara con vos!"