La cultura cordobesa con freno de mano

por Guillermina Delupi

En sintonía con lo que sucede en Buenos Aires (con el Malba cerrado, la Feria de Arte Contemporáneo ArteBA cancelada, así como también la próxima edición de la Feria Internacional del Libro, prevista para el 30 de abril) y con los grandes museos europeos trabajando a puertas cerradas y de manera virtual, en Córdoba se ajustan las medidas para hacerle frente al coronavirus. No solo desde los Gobiernos provincial y municipal sino también desde los distintos sectores y espacios independientes y privados.

Los museos. Todos los museos, tanto de la Provincia como de la Ciudad, permanecen cerrados aunque algunos trabajan con su personal a puertas cerradas.

Pero antes del decreto provincial de suspender los eventos masivos -públicos y privados-, en el Museo Emilio Caraffa ya se había decidido la suspensión de la inauguración de la muestra Umbral, una exhibición multidisciplinaria que reúne obras de siete artistas provenientes del muralismo y que estaba prevista para el 19 de marzo.

En el mismo sentido, el Centro de Arte Contemporáneo (CAC) suspendió la inauguración de la muestra de Carlos Gorriarena que se realizaría este 17 de marzo.

Aún así, ambas exposiciones continúan con sus planes de montajes para cuando se levanten las medidas dispuestas por la Provincia.

“Seguimos con el armado de la muestra, ahora más tranquilos porque no tenemos la urgencia de la inauguración, pero la idea es tenerla colgada a la espera de la reapertura de los museos”, señala Juan Pagano.

Galerías de arte. Un recorrido por distintas galerías de Córdoba da un pantallazo de lo que vive el sector. Si bien aún no hay comunicado oficial, Faro, una incipiente Cámara de Galerías de Arte de Córdoba, refleja la voluntad de abrir muestras sin inauguraciones e ir viendo qué sucede día a día. “Vamos a suspender todo lo que sea inauguraciones. Pero aún no hemos decidido qué hacer con la galería porque entra muy poca gente. Posiblemente extrememos las medidas de precaución. Hoy teníamos una visita guiada pero decidimos no hacerla”, explica Maru Becerra, de Vía Margutta.

Por su parte, Georgina Valdés, de TheWitheLodge, señala que están esperando a ver cómo evoluciona la situación para decidir qué hacer con la inauguración programada para el 8 de abril aunque “por el momento el espacio permanece cerrado”.

Desde la Galería Marchiaro, Agustín Bertona detalla: “Vamos a abrir nuestra próxima muestra -el 27 de marzo- pero sin inauguración. Al ser una colectiva con obras de coleccionistas, no hay tanto problema. Y para la muestra individual de fines de abril veremos cómo está la situación. Como la afluencia diaria de público es muy baja, consideramos que no es necesario cerrar”.

Por último, Romina Castiñeira, de El Gran Vidrio explica que aún “no hemos tomado decisiones porque estos últimos dos días han sido muy alborotados”.

“El viernes 6 inauguramos la muestra de Dani Umpi con casi 500 personas -agrega-. También tenemos el restaurante y estamos analizando qué hacer. Pero no creemos que haya que tomar decisiones con tanta velocidad. Sinceramente, esta semana nos vimos afectados más que nada por las noticias de las ferias internacionales que se suspendieron (en Rosario, Buenos Aires y Brasil).

Nosotros no recibimos mucha gente por día así que con aviso previo vamos a seguir recibiendo público. De todos modos más que nuestros proyectos nos preocupa que la curva empiece a descender”.

Teatros y salas independientes. Tanto el Teatro del Libertador General San Martín como el Teatro Real, en función de lo dispuesto por el Comité de Acción Sanitaria, decidieron suspender todos sus eventos artísticos y culturales (en el caso del Libertador, que suspendió las funciones de ayer sábado y hoy domingo con ubicaciones ya vendidas, ha comunicado a través de sus redes la modalidad para la devolución del dinero).

En lo que respecta a las salas independientes, el tema es aún más complejo ya que estas se sostienen de manera autónoma y un parate de estas características los afecta sobremanera.

Si bien desde la Dirección de Artes Escénicas ya se había indicado que los espacios con concentraciones menores a 200 personas podrían seguir realizando sus actividades, lo cierto es que muy pocas salas han decidido continuar con sus funciones, en tanto que la mayoría de ellas las han cancelado (el hecho de trabajar a mitad de sala implica un costo en infraestructura muy difícil de sostener).

Por nombrar algunos ejemplos, Almazenna Teatro canceló sus funciones y obras como La trágica agonía de un pájaro azul, que había programado funciones para todos los domingos de marzo en DocumentA/Escénicas, también canceló su puesta hasta nuevo aviso.

Además, el Centro Cultural María Castaña canceló también las funciones de este fin de semana y el lunes harán una nueva evaluación con los elencos para resolver cómo continuarán.

Preocupación. Desde el sector se muestran preocupados y alertan sobre el altísimo impacto que supone cerrar sus puertas por una o dos semanas, sobre todo si estas tienen que afrontar un alquiler y solventar sus gastos. A esto se le suma la confusión que genera que espacios de mucha afluencia de público, como los shoppings y el transporte público, no hayan sido aún alcanzados por estas medidas.

En tanto, técnicos, actores y compañías están empezando a organizarse para pedir al Estado y al INT (Instituto Nacional de Teatro) un plan de contingencia que contemple subsidios de emergencia y la efectivización de los pagos adeudados.

El Festival de la Palabra en stand by

En marzo de este año estaba prevista la realización de la segunda edición del Festival de la Palabra, que tuvo su antecedente el año pasado, en el marco del Congreso Internacional de la Lengua española (Cile).

Si bien aún no hay una comunicación oficial por parte de la Agencia Córdoba Cultura, fuentes del sector señalan que se está estudiando también la postergación de este evento, aunque aún no habría una fecha definida para la concreción del mismo.