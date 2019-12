La década Dybala

por Marcos Villalobo

Con una sonrisa infantil que no podía disimular y antes cientos de flashes que no paraban de centellear, el 14 de julio de 2015 el cordobés Paulo Dybala, entonces con 22 años, era presentado oficialmente como futbolista de la Juventus de Italia. En sus manos tenía la casaca bianconera con el mítico dorsal “21”, la misma que había usado Zinedine Zidane y Andra Pirlo, dos leyendas del campeón italiano. Toda una responsabilidad. Pero “La Joya” no se achicó, y consciente de semejante acontecimiento declaró: “Uno de los motivos por los que quise venir es que me gusta vencer. Y este es el equipo perfecto para comenzar a hacerlo”.

¡Y vaya que lo hizo! En cinco años se transformó en una de las máximas figuras del poderoso elenco de la familia Agnelli. Logrando títulos, golazos y un nombre que ya quedó eterno en los tifosis de una de las instituciones más ganadoras de Europa.

En ese marco, cerrando la década, se dio a conocer una estadística que lo ubica en ese lugar antes referenciado.

Es que el pibe que se inició jugando en los potreros de Laguna Larga, y se formó en la elogiada La Agustina de Instituto, logró ser el futbolista que más goles convirtió en los últimos diez años de la “Vecchia Signora”.

Con 87 tantos superó a estrellas ofensivas de la talla de Mario Mandzukic, Gonzalo Higuaín, Cristiano Ronaldo, Fernando Llorente, Luca Toni, Nicolás Anelka, Paul Pogba, Carlos Tevez, Álvaro Morata, entre otros.

23 - Goles convirtió en la primera temporada con la casaca de Juventus. Lo hizo en 46 partidos. 19- Conquistas obtuvo en su segundo año con la Vecchia Signora. Fue vital su rendimiento para que el equipo llegara a la final de la Champions League. 26 - Goles en la temporada 2017-2018 en la Juve. Su mejor rendimiento en el arco contrario. 10 - Celebraciones en la red rival en 42 juegos tuvo el ex Instituto en su cuarta temporada en Juventus. 9 - Goles lleva gritados en la actual temporada, que recién está en la mitad. Su nivel nuevamente despierta elogios en toda Europa. 6 - hattrick como futbolista bianconero. Lo sufrieron Genoa, Sassuolo, Benevento en la Serie A, y Young Boys en la Champions League. 87 - goles y 31 asistencias en 204 partidos, tiene Dybala en su estadía en la Juventus de Turín. 126 - goles en toda su carrera, con 62 asistencias en los 365 partidos oficiales como futbolista profesional.

Un jugador conceptual

Estas estadísticas de Paulo Dybala suelen llamar la atención, debido a que el cordobés no es centrodelantero. Desde su aparición, con 17 años, en la Primera de Instituto, aquel viernes 12 de agosto de 2011, pasando por sus tres años en el Palermo italiano a este presente en Juventus, La Joya se destacó por ser un futbolista conceptual, readaptándose a distintas posiciones en la ofensiva. Jugó de falso nueve, de extremo derecho, de enlace, de mediapunta. Y siempre destacándose por sus pases filtrados, sus remates de larga distancia, el juego conceptual, y, claro, su poder ofensivo en el área rival.

Siempre campeón

Paulo Dybala llegó a mediados del 2015 a Juventus. En su primer partido oficial convirtió un gol para que su nuevo equipo se consagrara campeón de la Supercopa italiana al vencer en la final a la Lazio. Desde ese momento dio nueve vueltas olímpicas con el poderoso club de Turín. Ganó todas las Serie A que disputó con la casaca bianconera; y jugó una final de Liga de campeones de Europa, que la perdió en el 2018 ante Real Madrid.

Cuando era un niño en Laguna Larga y jugaba junto a Martín Aznar, su mejor amigo, soñaba en grande. ¡Y sin lugar a dudas que logró objetivos grandes!