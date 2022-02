La desfachatez de Esquivel

"El fútbol es todo para mí. Mirá, cuento una anécdota. ¿Puedo? Bueno, una vuelta, yo era chico, mi mamá quería que estudiara, pero no me daba el bocho, entonces la senté y le pregunté si me dejaba jugar al fútbol, que no podía con las dos cosas. A la mañana entrenaba, comía en el club y me iba a la tarde a la escuela y me dormía. Estaba cansado. Y ahí decidí que no me daba para las dos cosas. Hablamos y me entendió. Y yo le agradezco tanto que me haya dejado y ahora siempre le recuerdo la anécdota”, narra Matías Esquivel con la desfachatez con que se mueve en la cancha y con la que en los amistosos de pretemporada se fue metiendo en el bolsillo a los hinchas de Talleres.

El ‘Chino’, que nació en Avellaneda el 22 de marzo de 1999, es una de las incorporaciones que hizo el club de barrio Jardín para esta temporada, con tres competencias en el horizonte. Esta noche, a las 19.15, debutará en la Liga profesional visitando a Platense y el talentoso mediocampista se perfila para iniciar dentro del elenco titular.

El volante zurdo llegó a la ‘T’ proveniente de Lanús, equipo en el que debutó en diciembre de 2019. En el ‘Grana’ jugó 56 partidos, dio siete asistencias y marcó cuatro goles. Su especialidad, justamente, son los pases gol.

A propósito, en diálogo con PERFIL CÓRDOBA contó: “Me gusta dar pases gol, porque lo importante es que ganemos. No importa quién hace goles. Pienso así... Lo que yo aporto es jugar, intentar meter pases goles, asistencias. Hacer goles si se puede, claro, pero tratar de dejar todo, y que el DT me tenga en cuenta. Ojalá me toque jugar. Siempre voy a dar lo máximo porque Talleres me abrió las puertas cuando en otro lado no tenía chances”.

El futbolista, que mide 1,64 y en Lanús ha hecho golazos desde fuera del área –en su primer partido con la casaca de la ‘T’ marcó un gol en el amistoso ante Independiente– contó: “En Talleres me están haciendo sentir de la familia. Siento que los profesores me ayudan para que crezca. Es un club muy lindo. Todos juntos. Creí que iba a ser diferente...”

—¿En qué sentido?

—Lo que pasa es que en Buenos Aires hay grupos aparte, los más grandes por un lado y los más chicos por otro. Y acá, en Talleres, todos están juntos, del mismo lado, eso está bueno y me sorprendió.

—Talleres tendrá tres competencias, cuál será el objetivo?

—Siempre un equipo quiere dar lo máximo en todas las competencias que tenga y en Talleres trabajaremos para que lleguemos lo más lejos posible en todo. Apuntamos a llegar a finales. Yo tengo sueños grandes. Ojalá en la Libertadores lleguemos lejos, tenemos un muy buen plantel para eso.

—¿Y en lo personal?

—Pienso en el presente, en estar enfocado donde me toca jugar ahora. Debo dar lo máximo, mi cabeza está en Talleres y no en un futuro.