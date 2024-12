La elección del nuevo entrenador divide aguas en Belgrano

¿Fabian Bustos o Walter Erviti? Esa no es la cuestión. De hecho, hay otros nombres en gateras, como el ex Instituto Diego Dabove o el ex Everton de Chile Esteban Solari, y seguramente algunos ‘tapados’ en la lista de candidatos para dirigir a Belgrano en el comienzo de la temporada 2025.

La elección está muy reñida y, como viene la mano, por estas horas nadie puede asegurar con certeza que antes de fin de año haya ‘humo blanco’ cerca de la chimenea donde funciona el actual ‘Museo de la Cervecería’.

El cónclave que preside Luis Fabián Artime, la máxima autoridad del club de barrio Alberdi, tiene dos electores de peso.

Por un lado, Antonio Mariano, vicepresidente 1°, armador político de la agrupación oficialista ‘Belgrano Primero’ y principal impulsor y sostén de la presencia de ‘Luifa’ en el Sillón de Arturo Orgaz.

Por el otro, Christian Bragarnik, representante fetiche del fútbol argentino, siempre dispuesto a acercar influencias, jugadores y entrenadores a quien acuda por sus servicios.

Esta disputa de poderes ya registra un antecedente en barrio Alberdi, que se resolvió a favor del empresario supermercadista en mayo de 2021: la contratación del DT Guillermo Farré en reemplazo de Alejandro Orfila, cuando Bragarnik y Mauro Iván Obolo, ex director deportivo del Pirata y actual secretario del Elche de España, pugnaban por colocar a la dupla Favio Orsi-Sergio Gómez, del book de representados de ‘Score Fútbol’. Esta firma, igual que el Elche, pertenece al influyente ‘Señor de los Pases’.

entrenadores que representa ‘Score Fútbol’, empresa que tiene un estrecho vínculo con la actual gestión de Belgrano. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Mi Duende Mágico

Bragarnik y Artime compartieron palco en el Estadio Kempes el pasado 27 de noviembre, cuando Vélez y Boca jugaron la semifinal de la Copa Argentina. Con ellos estuvo Ariel Rojas, el exmediocampista que en junio pasado colgó los botines con la camiseta celeste y casi sin escalas pasó a desempeñarse como Coordinador General de Fútbol de la ‘B’.

Al igual que Obolo en su momento, Rojas trabaja para Belgrano pero también responde a Bragarnik. Y entre goles y medianoche, al término del 4-3 del equipo de Liniers sobre el Xeneize, ‘el Chino’ y su patrón sugirieron a Artime el nombre de ‘el Duende’ Erviti, como el ‘ideal’ para suceder al fallido experimento del desembarco de Juan Cruz Real.

Erviti tiene 44 años y 50 partidos como entrenador. Su primera experiencia fue dirigiendo a Atlanta en la Primera Nacional, entre enero de 2021 y mayo de 2022. En el Bohemio completó una campaña de 44 encuentros, con 12 triunfos, 19 empates y 15 derrotas, y una eficacia del 41,66%.

Este año dirigió a Audax Italiano de Chile durante cuatro fechas. “Yo no me siento entrenador, soy una persona que está acá por voluntad de Dios y vengo acá a glorificar a Dios desde mi rol de entrenador”, aseguró el ex jugador de San Lorenzo, Boca, Banfield e Independiente al asumir en el club trasandino, el pasado 17 de febrero.

“El club me mostró un modelo de trabajo que me pareció muy seductor. Después, plasmarlo en el día a día se hizo más complejo”, declaró el marplatense el 12 de marzo, cuando renunció a su cargo luego de cosechar un triunfo y tres derrotas.

Erviti fue compañero de Franco Jara, máximo goleador de Belgrano y del Torneo de la Liga Profesional 2024, en el seleccionado argentino que, dirigido por Diego Maradona, venció 3-2 a Costa Rica en un amistoso que se disputó en San Juan el 26 de enero de 2010.

Aquella noche, un tanto del atacante villanovense resolvió el encuentro a favor del elenco albiceleste, que estuvo conformado íntegramente por futbolistas del ámbito local.

CON PASADO CELESTE. Fabián Bustos compartió plantel con Luis Artime, actual presidente de Belgrano, en la temporada 1994/1995. Es el candidato de supermercadista que apuntala la gestión de ‘Luifa’. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Un fana de la ‘B’

Fabián Bustos tiene 55 años y acumula tres lustros y más de 500 partidos como director técnico, en once clubes diferentes. La mayor parte de su carrera la hizo en Ecuador, donde fue campeón con Delfín y Barcelona, y también condujo a Manta, Deportivo Quito, Imbabura, Técnico Universitario, Macará y Liga Deportiva Universitaria de Porto Viejo.

También hizo dos experiencias en Brasil, en Santos y Atlético Mineiro, antes de recalar un año atrás en el fútbol peruano, donde acaba de consagrarse bicampeón con Universitario de Deportes.

El cordobés acaba de renovar su vínculo con el club de Lima, aunque una cláusula contractual podría destrabar su regreso a Belgrano, donde compartió plantel con Artime y con Norberto Fernández -el entrenador de la reserva belgranense, que dirigió los últimos tres compromisos del reciente campeonato de primera- en la temporada 1994/95.

“Sé que lo hablaron, pero él es bicampeón y posiblemente el próximo DT de la Selección. Y además cobra en dólares. Es fana de Belgrano y le gustaría regresar a Córdoba, pero es una apuesta riesgosa. Si le va mal, pierde ese importante mercado”, comentó desde Lima un allegado al entrenador.

Universitario de Deportes jugará la próxima edición de la Copa Libertadores de América, certamen donde Bustos alcanzó las semifinales dirigiendo a Barcelona de Guayaquil en 2021.

En aquel momento fue tentado por independiente de Avellaneda para hacer su primera incursión como DT en el fútbol argentino, donde en sus tiempos de delantero también vistió las camisetas de San Lorenzo de Córdoba, Almirante Brown, Lanús, Deportivo Morón, Juventud Antoniana de Salta, Atlético Tucumán, Cipolletti de Río Negro, El Porvenir y Estudiantes de Caseros.

¿SOCIEDAD EN CRISIS? Ariel Rojas y Luis Fabián Artime, respectivos Coordinador General de Fútbol y presidente de Belgrano. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Terceros en discordia

“Es verdad que hubo un acercamiento de Belgrano con Bustos y estamos siguiendo de cerca el tema. Por lo que sabemos hasta el momento, el equipo de trabajo del entrenador considera que seguir en la ‘U’ es la mejor opción”, sostiene Jean Pierre Maraví, periodista del diario ‘El Comercio’.

“Además, cuando se concretó la contratación de Bustos, hubo un pedido expreso de Jean Ferrari, el administrador del club, de que se respetara el contrato, y creo que se va a respetar”, añadió el comunicador.

En el conjunto peruano, Bustos tiene como ayudantes de campo al uruguayo Edgardo Adinolfi y al ecuatoriano Jonathan Mejía, y como preparador físico al marplatense Marcos Conenna.

En las últimas horas, Bustos apareció en la lista de posibles sucesores del entrenador Jorge Fossatti al frente del seleccionado del país incaico. La conducción de la Federación Peruana de Fútbol ya le bajó el pulgar al DT uruguayo, y ahora busca los mecanismos legales para poder barajar y dar nuevo, con el objetivo de iniciar un proyecto que apunta al Mundial 2030.

En Belgrano, la falta de consenso respecto al reemplazante de Real hizo que Artime barajara la opción del retorno de Ricardo Zielinski, más como un golpe de efecto que por una cuestión de convicción. Al mandamás del pirata todavía le resuenan en los oídos las palabras del ‘Ruso’ antes de los comicios que lo catapultaron al máximo cargo de la entidad celeste en 2021: “Me gustaría que gane Armando (Pérez)”.

“Por ahora paso”, le dijo al ‘Luifa’ el DT del histórico ascenso ante River Plate en 2011. Y dejó abierta la sucesión. Más allá de que no la tiene sencilla, Mariano no renuncia a la idea de traer a Bustos, mientras se dice que Rojas baraja la idea de renunciar si le bajan el pulgar al candidato de ‘Score Fútbol’. Algo más profundo que un mero juego de palabras.