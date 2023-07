“La elección refleja la voluntad popular por completo, no hay ningún elemento que diga lo contrario”

En medio de una sema na de declaraciones cruzadas de alta intensidad, algunas de ellas al límite en materia de respeto hacia las instituciones democráticas, Aurelio García Elorrio muestra un perfil distinto. Apela a la calma y evita los discursos altisonantes o desestabilizadores.

El candidato de Encuentro Vecinal en las elecciones que se llevaron a cabo el domingo pasado, analizó el proceso electoral y especificó qué fue lo que ocurrió con el escrutinio provisorio. “Todo el problema consistió en que se quiso hacer un agregado al sistema, a lo que veníamos teniendo desde hace años, con la idea de abreviar un par de horas los resultados finales, no era más que eso, ganar tiempo, ganar agilidad y se recurrió al sistema de carga Turing, el cual era un sistema de escaneo y lectura para que llegara la información más rápida”, explicó.

“En resumen era eso, llegar más rápido, algo que se logró en los lugares donde había conectividad y donde no la había, chau, se generó todo esto. El escrutinio se fue demorando de a poquito y luego se paró porque no había más actas. Creo que el error del Tribunal fue aceptar ese esquema”, agregó.

Para el candidato los resultados no pueden ser cuestionados de ninguna manera. “Esto no tiene nada que ver con la pulcritud de la elección en cuanto a respetar la voluntad popular. La elección refleja la voluntad popular por completo, acá no hay ningún elemento que diga lo contrario. Vengo de escrutar mesas en el centro oficial de cómputos, llevamos ya un par de días haciéndolo, y es lo mismo de todos los años cada vez que se vota, todo normal. Entiendo el enojo del candidato Juez que dice que en otra oportunidad cuando le pararon la elección él vio algo raro, sobre eso no puedo opinar porque no estaba en esa elección. En esta sí estoy y no tengo ninguna queja en cuanto a las actas escrutadas o decir que hubiera algo raro”, enfatizó.

García Elorrio aseguró que también comprende el enojo de Martín Llaryora “porque era el momento cumbre en su carrera política. Tras mucho trabajo a nadie le gusta ganar una elección y que termine en una situación de este estilo”. Además consideró que tanto el candidato de Hacemos Unidos por Córdoba como el de Juntos por el Cambio “conocen el resultado porque tienen 9.000 fiscales en todas las mesas”.

Respecto al trabajo que viene haciéndose en el Centro de Cómputos, Elorrio dijo que “está todo normal, en unos días vamos a saber todos los resultados del domingo pasado”, completó García Elorrio.