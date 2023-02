La encuesta que ilusiona a Llamosas

Juan Manuel Llamosas viene pugnando por ser el candidato que acompañe a Martín Llaryora en la fórmula a gobernador. El intendente riocuartense cosechó en las últimas semanas apoyos importantes de referentes de la industria agropecuaria y algunos empresarios, entre ellos Manuel Tagle, quienes señalaron que el binomio ‘Lla – Lla’, es “una fórmula ganadora, más con la indecisión que se observa en la oposición”.

Desde el Imperio del Sur, dirigentes cercanos a Llamosas se encuentran trabajando en pos de esta candidatura y exhiben una encuesta que indica que el 63% de los habitantes de esa ciudad aprueban la gestión del intendente.

Por otro lado, en un mano a mano entre Llaryora – Llamosas y Juez – De Loredo, el 40,8% de los habitantes de Río Cuarto votaría a los primeros y el 33% a los segundos, guarismos importantes para Hacemos por Córdoba en la segunda ciudad de la provincia.

Cayetano Canto ¿enemigo o aliado?

La semana pasada se anunció la incorporación de Saldán al Ente Metropolitano. Sin embargo no fue fácil la incorporación de la localidad que gobierna Cayetano Canto. Las declaraciones de Canto contra Martín Llaryora hacia finales de diciembre no cayeron bien en el Palacio 6 de Julio. En ese momento, Canto aseguró que no formaba parte del Ente “porque Saldán no fue invitado”, además de criticar la gestión del actual intendente. Ahora, esa etapa parece haber quedado atrás. Hubo fotos con Myriam Prunotto, actual presidenta del Ente, y con Gabriel Bermúdez, su antecesor en el cargo.

Rodrigo Fernández, concejal de Saldán y hombre del riñón del viceintendente capitalino Daniel Passerini, fue una de las piezas clave para acercar posiciones. Fernández está anotado para la intendencia de Saldán, cuenta con el visto bueno de Llaryora pero no con el de Canto, quien deberá designar a su sucesor. Clima caliente en Saldán.

Decara: renuncia y denuncia

Al Defensor del Pueblo de la Provincia, Mario Decara, no le queda otra que renunciar al cargo si quiere competir por la intendencia capitalina. Quienes tienen trato habitual con el funcionario provincial de extracción radical manifiestan que “sigue firme” el objetivo político que se trazó para el próximo turno electoral, en una sociedad con el macrista Javier Pretto, como su compañero de fórmula, tal como se expresa en esta edición.

Trabado de antemano su pedido de licencia por la bancada de Juntos UCR, Decara analiza renunciar. Ahora, no es la única novedad por estos días que involucra al Defensor. El vecinalismo que responde a Aurelio García Elorrio lo denunció ante la Justicia. Los flamantes legisladores de EVC, Álvaro Zamora Consigli y ‘Meme’ Moscoso Cardoso, junto al edil capitalino Juan Pablo Quinteros, denunciaron a Decara y solicitaron al fiscal Raúl Garzón que analice si incurrió en los delitos de peculado, malversación culposa y abuso de autoridad. El vecinalismo lo acusa de hacer campaña con fondos públicos en busca de posicionar su nombre “sin tener relación con su actividad funcional”.

Demanda PRO a Schiaretti por la fecha

Es sabido que Santa Fe es una provincia espejo para Córdoba. Se mira al distrito vecino para la comparación de distintos indicadores. Esta vez, desde el PRO se cuestionó “la baja calidad institucional de nuestra provincia”.

Así se pronunció el vicepresidente del partido amarillo, Oscar Agost Carreño, en un mensaje por las redes que compartió el legislador radical Marcelo Cossar. El punto central del reclamo fue la incertidumbre por no saber cuándo los cordobeses irán a las urnas.

El gobernador Omar Perotti oficializó el cronograma electoral en Santa Fe: Paso el 16 de julio y generales el 10 de septiembre. “Los santafesinos en febrero ya saben que tendrán elecciones en septiembre”, alertó el macrista larretista.

A renglón seguido, vino el garrotazo para Schiaretti: “En Córdoba sigue siendo una incertidumbre y seguramente se anuncie solo tres meses antes, lo que deja expuesta la baja calidad institucional de nuestra provincia”.

Schiaretti y Llaryora ¿son K?

El edil radical Juan Negri apuntó duro contra el gobernador y el intendente por el nivel de inseguridad que padecen los cordobeses capitalinos. En su recorrida por la ciudad, el concejal de la UCR y precandidato a intendente, disparó munición gruesa contra Juan Schiaretti y Martín Llaryora al compararlos con Cristina Kirchner y Axel Kicillof.

“El silencio del gobernador y el intendente sobre la inseguridad es lo mismo que hacían Cristina y Kicillof cuando negaban la inflación y la pobreza”, lanzó el opositor en su ácida crítica. “No hablan de los problemas, solo de lo que les dicen sus publicistas. Ellos viven de campaña, la gente vive encerrada con miedo”, aseveró el radical luego de escuchar los reclamos de vecinos de distintos sectores de la Capital.