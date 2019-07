“La enorme mayoría del peronismo cordobés acompañará a Alberto”

Nicolás Gerchunoff

Carlos Caserio levantó su perfil público en los últimos días tras ser elegido como presidente del bloque justicialista en la Cámara de Senadores en reemplazo de Miguel Ángel Pichetto y al expresar públicamente su apoyo a la fórmula presidencial de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.



El histórico dirigente de Punilla preside el justicialismo provincial desde hace una década y conoce como pocos las particularidades del partido. Hoy juega un rol fundamental como mediador entre el peronismo provincial y el nacional y es la cara visible de los aliados cordobeses no kirchneristas del binomio presidencial Fernández-Fernández. En diálogo con PERFIL CORDOBA, habló del escenario que se plantea de cara a las elecciones.



—¿Cómo analiza la campaña del peronismo en nuestra provincia hacia las elecciones primarias y generales?

—Estamos hablando de una elección que va a ser muy compleja y hay que darle una atención especial. Me da la impresión de que si Alberto Fernández recorre nuestra provincia y la zona centro, conoce nuestras demandas y asume compromisos con la gente, tenemos grandes posibilidades de hacer una muy buena elección.



—¿Es inminente la llegada de Alberto Fernández a Córdoba?

—Sí, él tiene la voluntad de venir para dialogar con el gobernador Juan Schiaretti y con los cordobeses. Aunque aún no está confirmada la fecha exacta es altamente probable que sea esta semana, en los próximos días.



—¿Cree que luego de encontrarse cara a cara con Fernández hay posibilidades de que el gobernador de Córdoba pueda modificar su postura prescindente respecto del escenario nacional?

—Creo que el peronismo tiene que seducir y tratar de convencer a Schiaretti. Él es un gobernador muy importante y muy querido en Córdoba que, además, viene de hacer una excelente elección. Sería muy importante para la fórmula conseguir su apoyo pero eso es algo que seguramente se irá hablando cuando Fernández se reúna con él. Más allá de eso, la gran base territorial de nuestro partido está dada por los intendentes y ahí yo veo que hay una gran mayoría que acompañará a la fórmula de Alberto Fernández.



—Muchos de estos intendentes están en una posición incómoda para hacer pública su postura y, además, trabajar por la lista corta de diputados nacionales.

—Cuando un dirigente quiere apoyar a alguien lo va a hacer más allá de lo que se diga públicamente. No es necesario que se den nombres propios dedirigentes o intendentes para no incomodar a nadie. Cuando llegue el momento, cada uno va a mostrar su postura con sus acciones. Hablé con casi todos los sectores y la enorme mayoría de los peronistas de la Provincia van a acompañar la candidatura de Fernández porque todos somos justicialistas y nos une la voluntad de ganarle a Mauricio Macri. No se trata solo de una cuestión electoral sino de la gran responsabilidad que tenemos de construir un país distinto.



—¿Habrá trabajo conjunto en la campaña con dirigentes del kirchnerismo cordobés?

—No creo. Ellos tienen su propia lista de candidatos a diputados. El kirchnerismo va a trabajar por la lista completa que lleva a los Fernández en el tramo presidencial y a sus propios candidatos a diputados nacionales. En cambio, nosotros tenemos que trabajar en nuestra lista, tenemos que armarla. Es un gran trabajo militar la boleta corta y luego el tramo nacional.



—¿Qué expectativas tienen con la boleta corta?

—Las elecciones con boleta corta siempre son muy complejas. De todos modos me parece que estaríamos conformes con renovar las dos bancas que ponemos en juego. En estas circunstancias donde no tenemos un candidato nacional unido a la lista, me parece que poder sostener las dos bancas sería una buena elección.



—Hay algún condicionamiento en el rol que va a jugar Cristina Fernández en la campaña en Córdoba?

—Eso es algo que va a resolver la fórmula. No tenemos injerencia. Nos hemos sumado a esta lista por la voluntad y la generosidad de la expresidenta de bajarse a un lugar que no sea la primera candidatura. De todos modos, nuestro trabajo es por Alberto que es quien va a manejar el país en caso de ganar.

Respaldo del campo

“Alberto Fernández tiene la fortaleza de haber sido uno de los pocos que en su momento no coincidió con la resolución 125, de hecho fue uno de los motivos por los que se alejó del espacio. El peronismo cordobés siempre estuvo junto a los productores y seguramente cuando Alberto hable con ellos va a cosechar su apoyo”.