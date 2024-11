La expareja y denunciante de Martín Gill reveló que sufrió “amenazas” y que vivió “una pesadilla”

La jueza de Control de Villa María, María Soledad Dottori, confirmó el requerimiento de elevación a juicio pedido la fiscal Juliana Companys en la causa por violencia de género contra Martín Gill. Esa resolución fue apelada, pero obligó al exintendente villamariense a renunciar como ministro de Cooperativas.

Luego de la renuncia, su expareja y denunciante Lourdes Astudillo fue entrevistada en el programa Punto y aparte, en radio Punto a Punto 90.7.

¿Cómo tomaste esta renuncia?

Obedece a una decisión personal suya. Esto no afecta la causa.

¿Hay fecha de juicio?

Creo que se va realizar el año próximo luego de la feria. No creo que sea ahora en diciembre.

¿Cómo estás de salud mental con todo esto?

Hoy estoy más entera. Me siento más fuerte, pero pasé un tiempo que fue muy duro para mí y para mi entorno. Hoy lo puedo hablar bien, tranquila y esperando la fecha de juicio.

¿Tenés miedo?

Es un tipo con mucho poder y a veces sí me genera miedo. Me cambió totalmente el ritmo de mi vida cotidiana. Trato de hacer mi vida normal, con algunos cambios que generó en mis hijos también. Tengo que cuidarlos más.

¿Sufriste amenazas?

Sí, vía Instagram con usuario falsos o recién creados. Recibí solicitudes de mensajes con cosas fuertes que también incluían a mis hijos. Esto fue hace un mes aproximadamente.

¿Tenés confianza en la Justicia?

La verdad que sí. Todo está a favor nuestro por el momento, por todo lo que entregamos a la causa que validó todo para que se eleve a juicio. Ojalá se haga justicia y espero que salga todo bien por todo el daño que él me causó durante todo ese año que lo sufrí muchísimo, sobre todo psicológicamente. Yo sigo con psicóloga, quien me sacó adelante junto con mi entorno.

¿Seguís viviendo en Villa María, lugar donde Gill tiene mucha influencia política y económica?

No me he movido de Villa María porque mis dos hijos tienen sus vidas acá. Si hubiera estado sola, quizás me mudaba, pero pienso en ellos y decidimos seguir acá.

En el juicio tendrás que enfrentarlo, ¿qué le vas a decir?

Me prepararé para ese momento con mi psicóloga. Le diré lo que es verdad y está probado en la investigación que se llevó a juicio. Estoy muy conforme con la fiscal porque fue muy detallista en cada punto que incluso la otra parte pedía.

¿La Provincia le soltó la mano a Gill?

Yo no estoy metida en la política porque no me interesa y nunca me interesó esa faceta suya. Lo cuidaron bastante y con la presión que hubo últimamente, le pidieron la renuncia.

¿Qué te enamoró de él?

Él era un caballero. Al principio era todo relindo, hasta que se convirtió todo en una pesadilla. Siempre lo traté como mi pareja, no como Martín Gill, el intendente.