La Feria del Libro suspendió su edición 2020

Una realidad extremadamente inestable y un pico epidemiológico que se hace esperar son dos de los factores que más dudas generan al momento de definir fechas de eventos y actividades culturales.

Sumado a esto, el COE se muestra reacio a seguir flexibilizando y si bien se dice que aprobará protocolos de nuevas aperturas (las galerías, por caso), no habrá nuevas habilitaciones hasta el mes que viene.

En ese sentido, la Feria del Libro fue postergada. Si bien ya se había anunciado su realización y venían trabajando en la programación de la 35° edición, que se desarrollaría en la Gran Manzana, esta semana desde la comisión organizadora se resolvió reprogramarla para 2021, debido a las proyecciones epidemiológicas.

En un principio se evaluaron opciones virtuales pero estas fueron desestimadas y en su lugar se ideó la realización del Festival de la Lectura, un evento que tendrá la curaduría de la Editorial Municipal y se realizará entre el 11 y el 15 de noviembre.

Con propuestas vía streaming de escritores y editoriales locales, dicho festival será llevado a cabo a través de una comisión compuesta por la Municipalidad de Córdoba, la Agencia Córdoba Cultura, Calipacer (Cámara de Librerías, Papelerías y Afines del Centro de la República) y Sade (Sociedad Argentina de Escritores) seccional Córdoba.

En este marco, distintos actores del sector intentan gestionar la incertidumbre y desde Faro elevaron una nota a la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba para solicitar la reprogramación de Mercado de Arte Contemporáneo, de cara al 2021.

Es que si bien el mercado del arte se ha visto retrotraído considerablemente, lo cierto es que MAC representa una actividad importante para todo el sector (montajistas, transportistas, curadores y artistas) y las circunstancias actuales no acompañan la envergadura de tal evento.

Y un agravante: “La incertidumbre en poder pronosticar en el futuro inmediato cambios específicos que permitan realizar eventos de grandes congregaciones de personas siendo MAC una feria cuyo éxito dependerá de la movilización de público local, nacional e internacional”, según reza la nota elevada al municipio. Sin contar los hoteles cerrados, que impedirían la visita de coleccionistas y galeristas desde otras provincias y países.

Otro de los puntos que llevó a la asociación a solicitar esta postergación, tiene que ver también con que, tras siete ediciones, MAC ha logrado ganarse un lugar en el exterior. “Políticamente me parece una buena medida, por la situación económica; además, la feria ha logrado un posicionamiento a nivel internacional muy importante. Yo participo en muchas ferias y en Barcelona, Corea, Estados Unidos y Colombia me hablan de la MAC. Por eso es importante mantener las fechas. Para programar los calendarios”, explica Alejandro Dávila, presidente de Faro.

Como alternativa, galeristas nucleados en la Asociación se encuentran trabajando en la tercera edición de Art Weekend, que pivoteará entre lo virtual y lo presencial (dentro de las posibilidades dispuestas por el COE al momento de realizar el evento).

Al respecto, Georgina Valdez (The WhiteLodge) detalla que esta edición estará enfocada en el arte local, para así seguir posicionando a Córdoba como capital cultural. “En este contexto vamos a plantear el concepto de arte doméstico o la idea de arte en el espacio que estamos habitando ahora. Los galeristas también están en una situación doméstica, entonces sus casas se vuelven galerías”, explica.

En cuanto al formato, desde Faro destacan que será central la comunicación digital -puesto que el público está en línea- pero buscan también la llegada a la vía pública: “Al no poder salir, la gente está mirando, buscando cosas; no pueden viajar y antes muchos consumían arte afuera. Ahora esos hábitos han cambiado. En cuanto a la vía pública, ojalá podamos hacerlo con la ayuda de la Municipalidad”.

Los espacios podrán visitarse con cita previa durante los cuatro días de duración de la feria que contemplará además actividades online como charlas y espacios de formación para el público. “Si el evento sirve para dar a conocer las galerías, ya es un montón. Lo más importante es el conocimiento de la escena”, dice Valdez.

Se prevé que Art Weekend cuente con el apoyo de la Subsecretaría de Cultura para su realización de cara a fines de octubre o principios de noviembre.



Galeristas esperan autorización del COE

Mientras en Buenos Aires las galerías ya tienen permitido abrir sus puertas al público, en Córdoba estos espacios aún esperan la autorización del Centro de Operaciones de Emergencia. “Elevamos una nota con el protocolo a través del subsecretario de Cultura de la Municipalidad y esta semana fui personalmente a llevar otra. Nos dijeron que en el transcurso de la semana que viene tendremos novedades”, señala Alejandro Dávila, presidente de Faro. Si bien al cierre de esta edición no había comunicado oficial por parte del COE, la situación actual indica que no habría autorizaciones para nuevas aperturas en el próximo mes.

“La crisis que tenemos en el sector es gravísima, las ferias virtuales se hacen para estar vivos, pero no se vende como si fueran ferias presenciales. Si bien estamos trabajando en muchas cosas y desde Faro preparándonos para que cuando todo esto pase estemos de pie, la situación es angustiante”, sostiene.



Se constituyó Faro

Con 25 socios fundadores y 28 espacios en total en toda la provincia, esta semana quedó constituida legalmente la Asociación de Espacios Privados y Galerías de Arte de Córdoba, bajo la presidencia de Alejandro Dávila. La secretaría quedó a cargo de Georgina Valdez, en tanto la tesorería es ocupada por Carla Peresini. La comisión directiva se completa con los vocales Gustavo Limperis, Luz Novillo Corvalán y Guido Cuaglia.



Mora Galería se reconvirtió a la virtualidad



La situación en el sector obligó a algunos espacios dedicados al arte a cerrar sus puertas. Es el caso de Mora Galería de Arte, que luego de declarada la cuarentena logró mantenerse durante los dos primeros meses. “Tuve que darle de baja porque el aislamiento se perfilaba como algo a muy largo plazo”, empieza diciendo Marcela Argañaraz, quien junto a sus dos hijas habían abierto el espacio hace dos años.

Cerraron la galería pero mantuvieron el proyecto: “Nos tuvimos que reinventar y nos sumamos a un montón de ferias online que empezaron a surgir. También hicimos la tercera edición de nuestra Feria Arda (arte y diseño), en una versión online; se sumó mucha gente y hubo muchísimo tráfico de visitantes en nuestra página web”, cuenta.

Haciendo hincapié en la comunicación y las redes, la feria tuvo ventas de obra de pequeño formato y a bajo costo, no solo en Córdoba sino también en otras provincias. “La gente se ha acostumbrado a comprar por internet. Y se están animando a consumir arte por esta vía también”, sostiene Argañaraz, quien añade que quieren implementar el Home Gallery y que aprovecharán la nueva edición de Art Weekend para llevarlo a cabo: “Vamos a llevar obra de nuestros artistas a una casa y allí las vamos a mostrar, ubicadas en el espacio, para que los posibles compradores puedan apreciar las obras en un lugar real, porque es muy frío ver una foto sola sin saber cómo puede llegar a quedar esa obra en tu casa. Vamos a aprovechar este concepto”, finaliza Argañaraz.