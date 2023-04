La final sudamericana del certamen de danza más prestigioso del mundo se hará en Córdoba

Este año, el Prix de Lausanne – una competencia para jóvenes bailarines creada en 1973 por el filántropo Philippe Braunschweig y su esposa Elvire– está celebrando su 50° Aniversario.

Este evento, que lo ha tenido a Julio Bocca como presidente del jurado, es un trampolín para jóvenes promesas: Sergio Neglia fue uno de los bailarines argentinos premiados a lo largo de la competencia (en 1981) y 57 candidatos provenientes de ocho países de América Latina fueron evaluados en 2022.

Como dato: el 95% de los jóvenes seleccionados obtienen becas y desarrollan una carrera internacional luego de su participación en el Prix de Lausanne.

Si bien el encuentro con los finalistas se realiza en Suiza durante febrero –en un evento que consta de una semana de competición, clases y coachings con reconocidos maestros y directores–, en septiembre tendrá lugar en Córdoba la final sudamericana.

“Es el premio más importante del mundo en danza clásica y contemporánea. Ellos van haciendo semifinales en distintas partes del mundo y luego juntan a todos los semifinalistas para elegir a quienes irán a la final en febrero del año, que viene en Lausanne”, empieza contando Helena Viale, presidenta de la Asociación de Amigos del Teatro del Libertador San Martín.

Viale señala que a raíz de su cargo como directora de la Fundación Julio Bocca (donde estuvo más de 10 años), la contactaron desde Suiza para organizar este evento en Buenos Aires. “Yo les dije que encantada, que era un honor pero que hacía 12 años que no vivía en Buenos Aires; además, en un año electoral como este, Buenos Aires es imposible. Y como estoy presidiendo la Asociación de Amigos del San Martín, les ofrecí la posibilidad de hacerlo acá, en este teatro, que es maravilloso”.

Si bien a los participantes los convocan desde Suiza a partir de los videos que reciben y desde allá hacen una preselección, aquí se realizará la elección de esos semifinalistas, que son de toda Sudamérica. “Aquí lo que va a suceder es que vendrán los suizos más otros jurados locales, de la zona rioplatense e incluso de Brasil. Y vendrán todos los inscriptos de Sudamérica, desde Colombia para abajo, que fueron aceptados en Suiza y harán las audiciones en el teatro. Serán dos días en los que se impartirán clases de clásico y contemporáneo

y el jurado irá evaluando a los alumnos. Al cierre habrá una gala final y la entrega de premios”, detalla.

Viale destaca además la importancia que reviste que Córdoba haya podido quedarse con este evento tan prestigioso. “Culturalmente es un premio para Córdoba. Yo mandé a Suiza toda la información del teatro para que se entienda la magnitud que tiene esta provincia en el mapa”.

El Prix de Lausanne es el más exigente del mundo: “Lo ganó hace unos 20 años un chico de Carlos Paz, que fue becario de la Fundación Julio Bocca, pero el nivel es bravísimo”, advierte Viale.

Tras el evento, quedarán seleccionados sólo tres ganadores, que viajarán a Lausanne en febrero del año que viene y estarán allí durante una semana con todos los gastos pagos. “Allá tienen clases con los diferentes coreógrafos y maestros del mundo que confluyen ahí. Es una gran vidriera, además. Es un premio en sí mismo porque si no ganás siempre hay un director de una compañía que te ve y pueden salir mil opciones para seguir tu carrera. Es importantísimo sobre todo para Sudamérica que no tiene tantas posibilidades. Argentina es beneficiada siempre porque tiene mucho contacto con Europa o Estados Unidos pero hay países que no tienen tantas posibilidades”, afirma.

En cuanto al quehacer de la Institución que preside, Viale destaca que el objetivo primordial es la excelencia de los cuerpos estables del teatro: “Tenemos un becario del seminario de danza al que el año pasado mandamos a audicionar para entrar en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y entró. Y en vez de entrar a primer año, entró a quinto, o sea, saltó a quinto año. Y nosotros hacemos el soporte de ese chico”.

Por último señala que entre sus tareas, la asociación también busca que el San Martín vuelva a tener la excelencia que supo tener. “Y así como hoy traemos esto, ojalá podamos tener en algún momento el Concurso Menuhin de violín (NdelE: Concurso Internacional para jóvenes violinistas)”.

En cuanto al Prix de Lausanne, la comunicación oficial se hará a mediados de mayo, cuando estén seleccionados los jurados.

PRIX DE LAUSANNE. Ochenta candidatos –de 15 a 18 años–, 30 nacionalidades, 20 finalistas, ocho becas anuales y ayuda financiera.