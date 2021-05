La foto en la puerta

La otra cuestión de la que se habló con respecto al paso de Mauricio Macri por Córdoba fue los que estuvieron y no en la foto. Por ejemplo, en el arranque, hubo algunos pedidos especiales para salir en ‘la oficial’ que reunía a las autoridades partidarias, los legisladores provinciales y nacionales, y los intendentes con el expresidente. La gente de la Juventud PRO, como así también la líder de Mujeres PRO, pedían ser incluidos en la instantánea para las redes hasta que les dieron el OK recién cuando se enteraron que Héctor Baldassi y Alberto ‘Tucho’ Ambrosio -quien luego dio positivo de coronavirus- no llegaban para el retrato con el líder del PRO. Recién ahí, habilitaron a los que estaban en el banco de suplentes y entraron para la foto. Quien no corrió la misma suerte, y debió esperar un rato para foto pero no entró en la cena, fue Sebastián García Díaz, el hombre que entró recientemente al partido de la mano de Patricia Bullrich. El exfuncionario del peronismo en Córdoba quería quedarse al asado, aunque no estaba incluido en la lista, por lo que debió conformarse con la foto. “Hay que bancarlo porque tiene la venia de Patricia, pero no sé hasta cuándo”, reconoció una importante voz dentro del espacio amarillo.

Festejo en el Zoom y con ‘la Mona’

Cada año, la fiesta de los trabajadores del Surrbac para el 1º de Mayo suele generar una polémica. Ya sea por los sorteos o por los números musicales que se terminan contratando, lo cierto es que la celebración en el gremio que conducen los Saillén genera polémica. Este año, sin la posibilidad de desarrollar un festejo multitudinario por segunda vez consecutiva con el Día del Trabajador, pero en pandemia, el gremio de los recolectores de residuos quiso agasajar a los trabajadores de su gremio. ¿La forma? Compró ‘entradas’ para el streaming de Carlos ‘La Mona’ Jiménez, del viernes por la noche. Sí, como no se pudo contar con el cuartetero en una fiesta multitudinaria como en años anteriores, compraron tickets para todos los afiliados. ¿El valor de la entrada? 900 pesos, el precio general. ¿Cantidad de trabajadores? No menos de dos mil -hace un par de años el número ascendía a 2400-, con lo cual, el regalo del gremio estuvo en el orden de 1,8 millones de pesos aproximadamente.

Macri y ‘el perro verde’

La presencia del expresidente Mauricio Macri en Córdoba fue una de las notas destacadas de la semana política en la provincia. Asado bien regado, poco más de dos mil pesos tuvieron que poner cada uno de los integrantes de la veintena de asistentes del PRO que compartió la cena del miércoles con el referente del partido a nivel nacional. Y, como suele suceder en este tipo de acontecimientos, siempre hay comentarios o situaciones que generan cierta comidilla de la que se habla durante un par de días. Bueno, más de uno de los comensales que asistió el miércoles a Potrerillo de Larreta contó que, sobre el final, Macri daba detalles de lo difícil de conciliar con los partidos en los distintos distritos. Y hablaba del radicalismo, la Coalición Cívica y lógicamente el PRO; hasta que uno de los asistentes le recordó que en Córdoba se suma una cuarta fuerza que es el Frente Cívico que conduce Luis Juez. A lo que Macri disparó generando más de una sonrisa cómplice: “’perro verde’ es un caso especial… yo lo quiero, pero es difícil con ‘perro verde’. Igual, va a quedar adentro, no vamos a tener problemas”, disparó el expresidente. Y si… con ‘perro verde’ se refería a Juez.

Se siguen sumando nombres de candidatos…

“Hace dos meses, nadie quería ser candidato. Ahora, parece que el teorema Schiaretti 2023 empezó a surtir efecto entre varios…”, disparó un dirigente del peronismo cordobés sobre el final de la semana. Sucede que en el cordobesismo se sigue engrosando la lista de posibles candidatos para las Legislativas 2021. Se sabe que el primer escalón de la boleta al Senado no se modifica: será la diputada nacional Alejandra Vigo la candidata a la Cámara alta. Sin embargo, las discusiones vienen hacia abajo. Esta semana, la legisladora provincial Natalia de la Sota recuperó protagonismo y fue incluida en un acto oficial de la Provincia; aunque antes hubo alguna mirada de reojo en el viguismo por la asistencia de la parlamentaria provincial a territorio viguista. Un dirigente del PJ reconoció que llaman ‘varios días antes’ desde el entorno de la hija del exgobernador, pero disparó: “después, está en cada uno reportar a quién corresponde o no”. Al margen de ello, lo que se conoció también es que en un borrador en El Panal está también el actual funcionario municipal Raúl La Cava para engrosar la lista a Diputados. Habrá que ver si el secretario de Políticas Sociales entra en la campaña y, en caso de entrar, si asume en su lugar Liliana Montero, que también se encuentra en el edificio de calle 27 de abril.

Aborto y las complicaciones de García Elorrio

Desde hace varias semanas, PERFIL CORDOBA viene anticipando las movidas Aurelio García Elorrio, el legislador provincial que dejó su banca en el sistema de rotación por el que optó Encuentro Vecinal, con respecto al aborto. El domingo pasado se contó en estas páginas que la Cámara en lo Contencioso y Administrativo habían admitido el amparo contra la ley del aborto que impulsa el dirigente. Lo que se conoció en estos días es que tres asociaciones pidieron entrar como terceros interesados. Se trata de Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), Asociación Civil por el Derecho a Decidir (Católicas por el Derecho a Decidir) y Clínica de Litigio de Interés Público (CLIP), y de las tres, las dos primeras están a favor de lo votado en el Congreso a finales del año pasado. De esta manera, creen algunos que los planes de García Elorrio se podrían alterar porque si la Cámara las acepta van a tener participación y ante cada planteo o discusión tendrán derecho a opinar.