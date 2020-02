La foto Schiaretti – Alberto Fernández llegaría desde Río Cuarto

Este jueves se produjo la visita del ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo y del ministro del Interior, Wado de Pedro a Córdoba. Tal como adelantó PERFIL CORDOBA el domingo pasado, los funcionarios nacionales firmaron convenios en materia de desarrollo social vinculados a la entrega de tarjetas alimentarias. Sin embargo, la cumbre realizada en el Panal, de la cual participó el propio gobernador Juan Schiaretti y toda su primera línea de gobierno, dejó tela para cortar. Referentes del Frente de Todos consideraron como “muy positiva” a la visita. “Nos recibieron muy bien y seguimos acercándonos políticamente. Como dijo Mostaza, venimos paso a paso, pero avanzando muy firmemente”, señalaron en clave futbolística desde Nación.

Además, consideran que el objetivo de la unión entre ambas gestiones tiene dos metas centrales: las elecciones de medio término del año próximo y las presidenciales de 2023. Para eso ya se están reforzando los contactos a lo largo de toda la provincia y a pesar de la distancia en el calendario, los movimientos ya comenzaron y a buen ritmo. “Somos todos peronistas, tenemos una misma matriz ideológica, la diferencia que nos separan son de tonalidades, pero es hora de reunirnos”, remarcaron.

La fusión schiarettismo albertismo, no solo encuentra oposición en algunos sectores del peronismo cordobés, sino que también hay algunas agrupaciones K con un perfil mucho más progresista o de izquierda que no ven con buenos ojos sumar al gobernador por su decisión de ser neutral en las últimas elecciones presidenciales. “Esto es política, si Cristina pudo acordar con Alberto, luego de las profundas diferencias que tenían Alberto puede arreglar con Schiaretti”, aseguran desde el kirchnerismo más moderado.

Respecto a la esperada foto entre Alberto Fernández con el gobernador cordobés, desde Nación prefieren no apurar la imagen. Sin embargo, se ilusionan con reunirlos en Río Cuarto para las próximas elecciones municipales: “La foto no está lejos. La elección de Río Cuarto podría ser una buena oportunidad para el encuentro. Si gana Llamosas, queremos que Alberto Fernández diga presente en el Imperio y ahí podría darse la foto con Schiaretti. Por eso vamos a trabajar durante todo el mes de febrero en el acercamiento, no queremos que la foto se vea forzada o con algún gesto de incomodidad por parte de los protagonistas”, expresaron.