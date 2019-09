La industria pulverizada: para el 45% de las firmas cayó la actividad

por José Busaniche

El viernes 9 de agosto la Unión Industrial de Córdoba (UIC) finalizó la recolección de datos de su último Relevamiento de la Actividad Industrial y Expectativas. El sondeo es una encuesta que responden por correo electrónico ejecutivos de 210 industrias de la provincia. “Lo íbamos a difundir el lunes 12, después de las PASO, pero no lo enviamos porque no valía la pena con ese panorama”, confiaron desde la entidad. El trabajo no llegó a los medios, pero quedó al alcance de socios e interesados en la web institucional. Esa foto pre-PASO es la última postal privada que se tiene sobre la industria que mostraba algún repunte con respecto a meses anteriores, pero se descuenta que en las próximas mediciones volverán a aparecer las impresiones de perspectivas recesivas y caída de la actividad.

Con todo, el reporte seguía en terrenos muy malos: para el 45,7% de las firmas en julio la actividad cayó en comparación con el mismo mes del año pasado y se mantuvo para el 33% de las empresas; un 25% afirma que la cadena de pagos de sus clientes se extendió y un 10,7% que se cortó; y en cuanto a los próximos meses un 23,65% manifestó que el segundo semestre el nivel de actividad caerá en comparación con el segundo semestre de 2018 (un 38,9% dijo que se mantendrá y un 28% que se incrementará). En cuanto al personal, hasta julio de 2019 el 53% de las firmas afirmó que no tomó medidas, un 17% redujo horas, un 14% sumó gente y un 10,5% aplicó despidos.

Malos datos. Esta semana el Indec también aportó su foto al informar que, en julio, el Índice de Producción Industrial Manufacturero mostró una caída de 1,9% respecto a igual mes de 2018 y que con relación al mes anterior, la serie original con estacionalidad registra un incremento en su nivel de 8,4%. “El acumulado de los siete meses de 2019 presenta una disminución de 8,4% respecto a igual período de 2018”, señaló el instituto oficial. Al posar la mirada sobre lo que muestra un sector industrial clave de Córdoba tenemos que en julio el rubro “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes” cayó 26% respecto al mismo mes del año pasado. Si se desagrega ese rubro se ven caídas del 40,7% en vehículos automotores y del 14,5% en autopartes. En tanto, “Maquinaria agropecuaria” cayó 1,5% y “Motocicletas” retrocedió 19%. A ese informe se puede sumar el último reporte de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) que señaló esta semana que la cantidad de automóviles producidos en agosto fue de 30.815 unidades, un descenso de 37,5 % respecto de las 49.335 unidades que se produjeron en el mismo mes del año pasado. Lo preocupante es que, en el acumulado de los primeros ocho meses del año, el sector alcanzó una producción de 213.643 unidades (autos y utilitarios), una caída de 35,9% en comparación con 2018.

Son números muy malos, sobre todo pensando que en agosto la actividad había repuntado respecto de julio cuando muchas terminales habían parado por el receso invernal y reacondicionamiento de plantas. En Córdoba, ejecutivos del sector reconocen que la situación “es desastrosa”. Al margen de los números fríos, en las últimas semanas se precipitaron muy malas postales de la industria. La malaria ya no es solo patrimonio de las pymes que carecen de espalda financiera: la multinacional Arcor adelantó vacaciones en su planta de Colonia Caroya y aplicó vacaciones y suspensiones en otras plantas. Por su parte, Zanella intentó gestionar créditos ante la Provincia y estudia vender parte de su paquete accionario. Porta Hnos. pidió la convocatoria de acreedores y Fiat confirmó que solo trabajará 4 días este mes. Y ante la versión de que en octubre el panorama sería similar o incluso peor un ejecutivo del holding italiano apuntó: “estamos tratando de no caer en eso”.

Smata: “lo que sucedió acá es lamentable, no tiene nombre”

Desde el sector gremial dejaron su impresión de lo que se vive en los últimos meses en las terminales automotrices: “Estamos trabajando en todas las plantas para firmar cláusulas de estabilidad laboral. Pero hace dos años que estamos parando broncas y no tenemos un beneficio, alguna mejora. Salvo VW están todas las empresas con problemas y es muy malo el panorama a futuro. Están complicadas las empresas que hacen autopartes, la caída en las ventas y por Brasil es lamentable. Y lo lamentable es que fue programado. Esto fue planeado, no fue una equivocación, acá no se equivocaron. Lo que sucedió acá no tiene nombre”.

La UIC ve componentes políticos en la crisis y una caída crónica

Desde la principal central empresaria industrial de Córdoba su vicepresidente, Ércole Felippa reconoce la mala situación crónica para muchos sectores industriales. No obstante, en relación con la actual crisis y la volatilidad de los mercados pone énfasis en las dimensiones políticas y electorales que entraron en juego: “estamos en una situación muy compleja. Lo que nos pasa como país es digno de ser leído en los libros de historia de los próximos 50 años. Si analizamos lo que pasó el viernes 9, cuando todos los mercados volaron y el lunes 12, que teníamos una de las peores crisis y corridas cambiarias después de una elección donde no se definía nada, creo que hay un fuerte componente político en esta crisis, hay falta de confianza, hay temor”.

Para Felippa “este Gobierno tuvo errores de gestión y hasta de ceguera por no querer ver algunas cosas, pero, por otro lado, la sociedad atravesó una barrera moral. Nunca se vio en la historia la corrupción que hubo, con denuncias periodísticas, sentencias, declaraciones de arrepentidos, hasta vimos cómo se revoleaban bolsos con dólares. Entiendo el argumento de la heladera vacía, ahí veo el error del Gobierno porque no pudo observar eso, pero me parece que cuando un pueblo atraviesa una barrera ética es difícil volver de eso”. Sobre la situación industrial reconoció: “la industria hace 7 años que viene cayendo, creo que el último año de crecimiento fue 2011. La industria está muy mal, la actividad está muy mal. Ahora, a título personal, yo como empresario sigo apostando al futuro y al país. Sabemos que tenemos problemas y estamos mal, hay que poner toda la creatividad y la imaginación para poder sortear estas crisis. Estamos en un barco y tenemos que llegar a la otra orilla lo menos machucados posible. Al Gobierno nacional le cabe la mayor responsabilidad, pero también a la oposición y al empresario. Ahora tenemos que tratar que esta crisis no la paguen los más vulnerables”.

Para la Provincia “faltó una política industrial nacional”

El jueves, el ministro de Industria, Comercio y Minería de la Provincia, Roberto Avalle participó de la 35° edición de los Premios Día de la Industria. Antes, por la mañana se sumó a la inauguración de las nuevas oficinas de la empresa de ciberseguridad McAfee. El del software es uno de los pocos sectores que muestra un crecimiento sostenido en los últimos años. Allí Avalle dialogó con PERFIL CORDOBA. Confirmó que, además de Fiat, la fábrica de camiones Iveco también atraviesa un momento complicado y que son pocas las acciones en el plano financiero que puede encarar la administración provincial para ayudar a las empresas: “En materia financiera no podemos hacer nada, la política financiera la maneja el Banco Central, nosotros no podemos esquivarlo. Lo que hacemos es sostener los programas, como el caso de la promoción industrial y persistir en la creación de parques industriales”.

“El problema básico –amplio Avalle– es este esquema en que nos han metido. Por un lado, tenemos una pared que se nos acerca cada vez más con el tipo de cambio y después tenemos otra pared que se nos acerca con las tasas de interés. Y no hay otra cosa en el medio. Parecería que la fuerza del trabajo y de los empresarios no es reconocida. Se piensa en estos dos factores. Ojalá que finalmente la calma de los últimos días no sea circunstancial y sea definitiva y ayude a poder pensar en otro tipo de estrategias"

-¿Falto una política industrial más fuerte de la Nación?

-Para mí sí, coincido con los empresarios que lo dicen.