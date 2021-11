La Legislatura stand by pero con nombramientos polémicos

Esta semana no hubo sesión en la Unicameral y, una vez más, el poder legislativo provincial queda inmerso en la campaña electoral. Como ocurre cada año que hay elección, existe un reglamento no escrito que les permite a los legisladores tomarse el último miércoles previo a los comicios para hacer campaña. Entonces, nadie va a la Unicameral sencillamente porque no hay sesión. Y el miércoles pasado, no fue la excepción; de antemano le avisaron a cada uno de los bloques que no habría sesión ordinaria y que había bandera verde para las últimas recorridas. El tema es que la semana previa se cerraron algunos acuerdos que van a generar polémica en los próximos días. Por ejemplo, que en Villa Dolores se nombró a una nueva jueza y que se trata, nada más ni nada menos que de la hermana de Cristina Vidal, candidata a diputada nacional y excandidata a intendenta en 2019 en la ciudad del valle de Traslasierra. Al parecer, en la Unicameral hablan de la muy buena relación que la mujer tiene con uno de los dirigentes más importantes del PJ en esa zona de la provincia; y a pocos extrañó el nombramiento de la mujer. Es más, hubo memoriosos que recordaron el acuerdo del schiarettismo con en el GEN para sumar una nueva fuerza. “Hace dos años, cuando cerraron con el GEN, pusieron como juez en Cosquín al presidente del partido, Fernando Machado; y como legisladora provincial a la apoderada y esposa de Machado, Doris Mansilla”.

Cornejo, una cordobesa y un proyecto que ya hace ruido

Cerraba la semana, casi que la agenda la copaba de manera completa el final de la campaña hasta que hubo un pequeño cimbronazo. En realidad, probablemente no haya llegado a ese nivel, pero será, sin dudas, algo a seguir a futuro: y se trata de un proyecto en Diputados que lleva la firma de dos radicales, el presidente del partido a nivel nacional, Alfredo Cornejo, y la cordobesa Soledad Carrizo. El tema es que el proyecto sin dudas va a traer ruido y plantea como eje la conformación de las fórmulas presidenciales en 2023. Lo que plantean el mendocino y la cordobesa es una modificación del artículo que dice que “ninguna lista incluya candidatos que no hayan sido electos en las Paso por la misma agrupación y en la misma categoría, salvo para el cargo de vicepresidente”. Y las preguntas dentro de la coalición JxC fueron varias: ¿es un mensaje al resto de la alianza? ¿Es un tiro por elevación al PRO? En el Congreso dicen que quieren imitar lo que sucede con las Primarias en Estados Unidos o Uruguay, donde se pueden combinar fórmulas entre una elección y otra; y habilitaría acuerdos más amplios y la continuidad de las negociaciones. No es menor el dato también que lo impulsa Cornejo, uno de los presidenciables del radicalismo con miras al 2023.

Un regreso a la ‘mesa chica’ de Schiaretti

Se empezó a hablar hace un tiempo. En realidad, en los pasillos de Tribunales es un secreto a voces y se trata del regreso de un hombre fuerte del Poder Judicial que vuelve a integrar el círculo de máxima confianza del gobernador Juan Schiaretti. En otras palabras, un regreso a la mesa chica schiarettista y es el actual vocal del TSJ, Luis Angulo. Quienes recorren el edificio de Tribunales reconocen que es algo que se empezó a hablar y que el regreso del exministro de Justicia y Derechos Humanos a la órbita de confianza del mandatario provincial hizo ruido en el Ejecutivo, sobre todo en el actual titular de la cartera, el ministro Julián López. “Hoy, habla y mucho con Angulo. Aparte, no hay que olvidarse que con ‘el Gringo’ son amigos hace muchísimos años, por lo que Schiaretti es una persona que escucha a Luis y lo respeta”, dijo un conocedor de la atmósfera judicial en Córdoba.



La vuelta del “papa Francisco”

El 2021 del Concejo Deliberante no tuvo la intensidad del año pasado. Al igual que ocurrió con el ritmo de la Unicameral, el fragor de los comicios y la campaña terminaron desdibujando al legislativo municipal y no hubo los cruces del 2020 cuando, aún en la modalidad virtual, oficialismo y oposición se dieron de lo lindo. Por todo esto, en un año quieto, tranquilo, las novedades vinieron en las últimas semanas con el anuncio de la mudanza que tendrán los concejales –si es que la promesa se cumple- una vez que concluya el mandato del intendente Martín Llaryora. Porque, como se sabe, el viceintendente Daniel Passerini confirmó hace unas semanas que el legislativo tendrá nueva sede en la zona del exmercado de Abasto. Saliendo de esto, el final del año tendrá novedades porque, como también se adelantó en estas páginas, habrá cambios, salidas e ingresos en el Concejo a fin de año promovidos por las elecciones de este domingo. Si se confirma la salida de Rodrigo de Loredo con destino en el Congreso, es casi un hecho que quien ingrese será el exconcejal radical Lucas Balián. Por lo tanto, quien fuera el jefe del bloque oficialista en tiempos de Ramón Javier Mestre, volverá al recinto del edificio en Pasaje del Comercio. Con la noticia casi confirmada, un peronista que conocía cómo eran los movimientos de Balián en el Concejo dijo en los últimos días: “¿será cierto que vuelve ‘el papa Francisco?”. El apodo no es nuevo, los memoriosos dicen que así le decían al radical por cómo se tuvo que mover para dialogar con la oposición, y sobre todo ¡con el bloque oficialista! en la última etapa de Mestre.

Ausencias y presencias en San Francisco

El cierre de campaña de JxC no solo incluyó el último acto en el Teatro Griego el jueves por la tarde, sino que en los días previos hubo una recorrida por grandes ciudades del interior. Entre ellas, San Francisco, en el este provincial, donde viajaron todos los candidatos. Todos, menos uno: el dueño de uno de los casilleros en el tramo a Diputados, Gustavo Santos. Resulta que el exministro de Turismo de Mauricio Macri a esa misma hora estaba en un hotel de Villa Belgrano en un importante evento desarrollado por la importante aerolínea Air Europa. Cuentan, algunos que vieron la amena charla entre Santos y el titular de la Agencia Córdoba Turismo, Esteban Avilés, que el exfuncionario nacional no se mostró muy preocupado por estar a esa hora en el cierre de campaña en San Francisco. Sin embargo, más de uno mostró indiferencia para con Juez en la última semana. De hecho, varios radicales se hicieron ecos de la incursión por Twitch del angeloncista Javier Fabre, quien en el desembarco en la plataforma fue muy duro con el exintendente.