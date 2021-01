La lucha del luchador

Agustín Destribats tuvo un 2020 ‘excelente’. Y es mucho, en el contexto global. Mientras se acumularon los lamentos, el cordobés tuvo uno de los mejores años de su vida deportiva: logró la clasificación a los Juegos Olímpicos y obtuvo una medalla de bronce histórica en la Copa del Mundo de Lucha, disputado en Serbia.

Sin embargo, no todo lo que brilla es oro, ya que el atleta se ilusionó con que estos logros acercaran a patrocinadores, pero nada de eso ocurrió.

“El 2020 fue uno de los mejores años de mi carrera. Logré la clasificación a Tokio y el bronce del mundo. Lo de la medalla en el Mundial fue demasiado, histórico para Argentina”, relata pletórico el luchador grecorromano. Sin embargo, sus grandes logros no tuvieron la repercusión que merecía en el país. “Lamentablemente el deporte no es conocido en Argentina. Y es complicado solventarse –hace un largo silencio, carraspea -. Quizás me hubiese gustado que sean más reconocidos estos logros. Porque sí, dentro del ambiente de la lucha es algo grande y están contentos, porque es un resultado para todos, pero fuera del ambiente nadie sabe. Y es normal, no le dan importancia que le tendrían que dar. Si hubiese sido fútbol, sería diferente. No es fácil ser tercero del mundo... Con el bronce del mundial creí que se iba a acercar algún sponsor, pero nada. Tengo el bronce, la clasificación a Tokio y con cero sponsors”, le relata a PERFIL Córdoba.

Destribats tiene tres becas: del Enard, de la Secretaria de Deportes de la Nación y de la Agencia Córdoba Deporte. Son becas mínimas, pero que le sirven para poder solventarse y viajar a los eventos en el exterior. Pero aclara: “Puedo vivir de mi deporte porque viajo mucho, sino no podría. No se puede vivir de la lucha. Yo puedo por mis viajes y porque los tengo pagos. Si me tocara estar el año completo en Argentina, no podría”.

El cordobés que se inició en la disciplina a los 9 años en el club Latina de barrio Ituizango viajará en las próximas horas a Francia y el 31 del corriente hacia Rusia para continuar con su preparación de cara a los JJOO. Hasta último momento estuvo expectante sobre la autorización para viajar debido a la pandemia. El viaje es clave para él, ya que en Córdoba no está autorizada aún la lucha con contacto. A propósito, cuenta: “Ahora me voy a Europa y espero se puedan dar todos los viajes que están previstos, porque no es lo mismo entrenar en el país. Sí o sí me tengo que ir afuera, la única forma de entrenar en el alto nivel es en Rusia. Y la idea es prepararme de la mejor manera allá hasta la fecha de los Juegos Olímpicos”.

- ¿A Tokio vas con expectativas de lograr medalla?

- Siempre que me presento a una competencia lo hago para ganar. Me preparo con la idea de competir y ganar. Después pueden pasar muchas cosas, pero en mi forma de entrenar es con la cabeza puesta en la medalla. Obvio que sueño con la medalla de oro, pero soy realista y hay que ver las posibilidades que tengo. La medalla en el mundial me dio la confianza de que puedo sacar una medalla en los Juegos Olímpicos.

El cordobés es el primer luchador argentino clasificado para unos Juegos Olímpicos en 24 años.

El consejo del DT

“De chiquito me enamoré de este deporte”, cuenta Destribats cuando repasa su carrera. Y habla de los viajes, los torneos ganados, del esfuerzo y del club Latina, donde se inició de infante. “La lucha es algo que me sale natural”, explica.

- ¿Qué valor le das a los trofeos conquistados?

- Mucho. Y mientras pasan los años, más valor le doy. Quizás en el momento no, es la verdad... Si no es medalla no me conformo. Es más este bronce en el Mundial, en el momento estaba enojado, porque quería ganar, quería la de oro y no le daba el valor que merecía. Entonces mi entrenador David Ochoa me habló, él me veía enojado y me explicó que lo conseguido era mucho, que había hecho historia y demás, y que si yo no le daba valor a mis medallas, nadie lo haría.

Títulos conquistados