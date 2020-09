La Municipalidad lanza nuevo portal de acceso a la información pública

Soledad Romero García

Alejandra Torres, secretaria de Modernización de la Municipalidad de Córdoba, señaló a PERFIL CÓRDOBA que decidieron sustituir el portal de acceso a la información pública de la gestión de Ramón Mestre, porque la búsqueda de la información, datos abiertos, plan de metas, entre otros ítems, “era sumamente rebuscada”.

Además, según Torres, “la información se volcaba en un Excel que carecía de credibilidad y no tenías forma de chequear la veracidad de la misma”. La funcionaria advirtió que el nuevo diseño “tiene una lógica totalmente distinta, de una Córdoba mirando al mundo, con una lógica de gestión.

Por lo tanto, cambia sustancialmente. En su primera parte, el portal mostrará todo lo que el vecino necesita saber de la municipalidad, que hoy las tiene escondidas, rebuscadas, confusas, si es que las tiene. Y la información va a estar en un botón que se llamará ‘Ciudad Transparente’.

En cuanto a los contenidos, no variarán. El objetivo es buscar la información, encontrarla, que sea amigable con todos los principios de un gobierno abierto”. Respecto a la modalidad de la carga de datos, Torres explicó en diálogo con este diario que se realizará a través de una aplicación y una web service que, de manera automática, se actualizará en función de la gestión.

Los formatos de declaraciones juradas de los funcionarios se sustituirán por los dos formularios que se utilizan en la provincia. El portal contará con datos actualizados y otros que no, “porque la información no está corroborada para subir al portal”, señaló la funcionaria y agregó que se dispondrá de información sobre obra pública y de ejecución presupuestaria desde el comienzo de la gestión.

Ante la consulta sobre por qué estos datos no se pusieron a disposición desde un principio, Torres dijo que en los 10 meses de gestión, “se realizó el Ciudadano Digital (CiDi), los cedulones electrónicos, el boletín electrónico, la reingeniería del expediente digital y firma digital, sin perder de vista las eventualidades de un contexto social en medio de una pandemia”.

Críticas. Los bloque opositores en el Concejo Deliberante cuestionaron la falta de información pública durante el gobierno del Intendente Martín Llaryora. Tanto la UCR, como Córdoba Cambia y Encuentro Vecinal elevaron pedidos de informes sobre esta cuestión.

En este sentido, Alfredo Sapp, presidente del Bloque UCR, señaló que presentaron un pedido de informes el 8 de mayo que fue respondido con la presencia de la secretaria de modernización municipal en el Concejo. Sin embargo, Sapp considera que las respuestas “fueron evasivas”. “Abordó la cuestión desde la generalidad, sin dar respuestas concretas, y actualmente se encuentra archivado”. El exasesor letrado de la Municipalidad recordó que el mismo portal ‘Córdoba Abierta’ durante la gestión mestrista, fue premiado internacionalmente por transparencia y publicidad de datos, en cambio hoy “no funciona como debería”.

“No está el listado de autoridades, ni la estructura orgánica. El portal tenía segmentos muy importantes como el de transparencia, donde estaban datos de empleados y datos de funcionarios y hoy no están. Estaba el plan de metas que ahora está suspendido. Hay muchas ordenanzas y resoluciones que no están cargadas”, marcó Sapp y añadió: “Se cumplieron tres trimestres de gobierno y no hay publicación en cuanto a la ejecución presupuestaria, creemos que una política de esta naturaleza genera retraso.”

Por su parte, el presidente del bloque Córdoba Cambia, Juan Negri, denunció que tampoco tienen constancia ni datos certeros “de las 2.000 personas contratadas, entre 1.500 servidores urbanos, 100 promotores de convivencia y 500 monotributistas en diferentes áreas. Y un tercio de los empleados municipales se encuentran sin trabajar por las medidas tomadas a raíz de la pandemia”.

“El gobierno abierto debe ser para cualquier vecino y frente a esta situación de crisis debe haber más claridad en cuanto a la información pública. Hay un plan para un no control: emergencia económica, superpoderes, emergencia de transporte y emergencia sanitaria”, denunció Negri.

Por último, desde el bloque Encuentro Vecinal, el concejal Juan Pablo Quinteros también fue crítico con la gestión de Martín Llaryora. Quinteros se sumó a Negri al explicar que el intendente delegó en sus secretarios la potestad de nombramientos, los cuales no tienen necesidad de publicar porque no tienen carácter de ordenanza sino de resolución. Desde su bloque también realizaron diferentes pedidos de informe debido a la falta de acceso a la información pública.

“Esta gestión actúa bajo el paraguas de la desinformación, el nivel de ocultismo que tienen con la información es pocas veces visto”, concluyó.