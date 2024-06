La noche que Unión San Vicente de Pentrelli le hizo frente a Ecuador

Las crónicas aseguran que había muy pocos espectadores. Ni la luna apareció del ‘friazón’ que hizo la noche del miércoles 10 de junio de 1981. Fue un partido que pasó sin pena ni gloria en ese momento pero que, con el paso del tiempo, adquirió valor. Es que quizás sea como aquel poema apócrifo de Borges: “Con el tiempo te das cuenta de que cada experiencia vivida con cada persona, es irrepetible”. Por eso, en aquel entonces, los jugadores de Unión San Vicente no se percataron de lo que ocurrió y hoy, cuatro décadas después, lo resaltan con orgullo.

¿Qué pasó aquella jornada? La mañana de ese miércoles poco otoñal amaneció con los diarios preguntándose: “¿Kempes debe abandonar la práctica de fútbol?”. Era ‘la’ noticia, debido a una lesión del ‘Matador’. En Córdoba se hablaba del amistoso que el elenco ‘naranja’, que dirigía el célebre Luis Pentrelli, mantendría con la selección de Ecuador.

El seleccionado ecuatoriano era dirigido por el argentino Juan Eduardo Hohberg y por esa razón estaban en Carlos Paz desde hacía dos semanas, preparándose para viajar a Chile, para enfrentar al seleccionado trasandino por las eliminatorias rumbo al Mundial de España ‘82. Durante su estadía, los ecuatorianos disputaron en el estadio Monumental de Alta Córdoba ese partido ante USV, que terminaron empatando 1 a 1.

En ese momento, el resultado no fue una sorpresa: Unión San Vicente tenía un equipazo, venía de ser campeón en la Liga Cordobesa, que por entonces poseía prestigio y grandes jugadores, y a los pocos meses dio la vuelta olímpica en el Provincial, tras ganarle la final a Belgrano.

El recuerdo. Mario Bernio era una de las figuras de aquel equipo de Unión San Vicente. Un futbolista que le pegaba a la pelota ‘como los dioses’, jugó en una veintena de clubes y actualmente es DT. En diálogo con PERFIL CÓRDOBA recordó ese juego. “El gol nuestro lo hizo Egle Romero, un puntero izquierdo que vino a jugar con nosotros a Lavalle desde Belgrano y en 1980, con la fusión, se quedó en Unión San Vicente. Jugamos ante Ecuador que se preparaba para ir a Chile por las eliminatorias”, asegura. Y añade: “Nos juntamos al mediodía a comer en un restaurante del presidente del club y después nos fuimos a la cancha de Instituto. Jugamos bastante bien para ser un equipo de Córdoba que enfrentaba a una selección. Ellos tenían a un tal Quiñonez, que era bueno”.

Unión San Vicente formó esa noche con Carlos Stobia; Claudio Leal, César León Bartolomei, Fernando Subasse y Mario Tapiero (falleció el año pasado); Molar, Eduardo Griguol y Roberto Corro (actualmente en Chile); Egle Romero, Eduardo Díaz y Bernio.

Mientras que los once titulares de Ecuador fueron Edgar González, Flavio Perlazza, Luis Cajas, Ecuador Figueroa y Ernesto Mesías; José Villafuerte, Welford Párraga y Orly Klinger; Mario Tenorio, Lupo Quiñonez y Wilson Nieves.

Bernio, que desde USV llegó a la selección argentina en 1982, narró: “Jugar contra esa selección fue un incentivo para ver dónde estábamos parados, qué nivel teníamos. En el partido nos dimos cuenta que era parejo, que no eran superiores y lo demostramos. Sí me acuerdo que hubo una jugada hacia la tribuna chiquita de Instituto, que agarré la pelota como venía antes de entrar al área y reventé el travesaño”.

Como en los viejos tiempos, Mario le da un pase a Jorge Amador Molar, talentoso mediocampista derecho de aquel equipo. “Jorge tiene mejor memoria, preguntale a él”, tira. Y es verdad. Desde la localidad de La Playosa, la ‘Pipita’ Molar –quien hoy tiene 65 años– recuerda: “Hoy ese partido sería imposible, eran otros tiempos. Luis Pentrelli, nuestro técnico, era conocido del entrenador de ellos y organizaron ese partido. Me acuerdo que me quedé con una camiseta de Ecuador, pero después la usaba para entrenar, para jugar y se desgastó. No la guardé”, se lamenta el futbolista que jugó el primer partido oficial de Unión San Vicente (16 de marzo de 1980, en San Francisco) y fue el último en retirarse de esa primera formación del club (1991).

“Ahora tomamos dimensión de lo que fue ese partido. Fuimos a jugar y no conocíamos mucho a los jugadores, no había tanta información como hoy. Fue un partido parejo, no hubo una gran diferencia”, afirma quien actualmente sigue con su labor de bancario. Y agrega, casi a coro a la distancia con Bernio: “¡Teníamos un muy buen equipo!”

Unión San Vicente surgió de la fusión de dos clubes: Palermo y Lavalle.

BERNIO. El 10 de USV en un reciente encuentro que organizó el club.