La odisea de los argentinos para volver al país

por Ariel Bogdanov

En línea con las medidas tomadas por otros países, el Gobierno nacional suspendió por 30 días los vuelos internacionales procedentes de los países más afectados por la COVID-19, es decir China, Corea del Sur, Japón, Irán, Estados Unidos y todos los países de Europa.

La medida, que fue oficializada este viernes, generó un complejo panorama para aquellos argentinos que se encuentran en el exterior. Uno de los afectados fue el periodista Jorge Cuadrado quien desde España dialogó con PERFIL CORDOBA y describió el caos que vivió en el aeropuerto de Barajas.

“Había cientos de personas esperando ser atendidos en la fila de la compañía Air Europa y había solamente dos personas en ventanilla. Esperamos varias horas hasta que fue nuestro turno y nos dijeron que el vuelo había sido cancelado. En ese momento nos comunicaron que se habían liberado dos lugares hasta Montevideo y aceptamos. Consideramos que desde allí será más fácil llegar a Córdoba que desde Europa”, comentó.

“Sinceramente no sé qué es lo que va a hacer la gente que se queda aquí, está muy difícil volverse. En España han cerrado todos los locales, y no sé cuanto más estarán abiertos los hoteles, donde además tenés que pagar en euros por 30 días, al igual que la comida. Vemos que están haciendo un listado de gente que se está anotando para tener un turno para volver, pero no sé cómo funcionará eso. Es tremenda esta situación, algo que solo se había visto en las películas”, agregó el periodista.

“Además, los que quedan están expuestos a la enfermedad en el medio del foco de coronavirus más importante del mundo, el cual ya no es China, sino Europa”, completó Cuadrado.