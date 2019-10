La ofensiva de TyC Sports

Desde hace unos años los hinchas de Instituto que no pueden asistir a la cancha o se les dificulta viajar de visitante veían los partidos a través de las transmisiones vía streaming que hacía PxI (Pasión por Instituto). Era ya un clásico. Y el verbo está en pasado porque esta tarde cuando la “Gloria” reciba a All Boys, esa transmisión no tendrá imagen.

¿Por qué? El grupo empresario TRISA, dueños de la cadena TyC Sports, tiene los derechos de TV de los torneos de ascenso de AFA, y desde hace un tiempo comenzó a darle valor a su señal web de TyC Play. En ese marco “solicitó”, mediante la entidad madre del fútbol argentino, que se prohíba las transmisiones de medios partidarios a través de streaming, bajo amenaza económica de no pagar parte del cánon.

Los cordobeses de PxI como el resto de las transmisiones partidarias denuncian que recibieron aprietes amenazas y censura por parte la empresa TyC Sports. Incluso, cuentan que desde el club de Alta Córdoba se disculparon pero las presiones que sufrieron fueron fuertes por parte del grupo empresarial.

“Estamos dolidos con esta orden, porque, además, fue violento. Es un apriete al club. Anteriormente nos cortaron las transmisiones en vivo. Nos hacían reclamos en la plataforma Youtube, como que nosotros le robáramos imágenes a ellos, cosa que no es así porque el material era todo generado por nosotros. Pero por repetición de esos reclamos, Youtube te daba de baja. Reclamos mentirosos porque era producción nuestra. Nunca pudieron hacer algo legal, porque la ley digital es clara en ese sentido. El streaming no se puede negociar, no se puede hacer contratos entre partes, es libre, está en el artículo 1. Entonces es violento lo que hacen”, explica Hugo López, responsable de las transmisiones de PxI.

El periodista le contó a PERFIL Córdoba que le han enviado a TyC Sports cartas documentos, pero nunca respondieron. “El contrato original que tiene TyC con AFA habla de derechos de televisión, pero el streaming no tiene nada que ver con la TV”, resalta.

A raíz de esta situación, PxI junto a otras transmisiones partidarias crearon la agrupación Medios Partidarios Unidos (MPU), que agrupa a más de 30 medios que transmiten el fútbol de ascenso. Esta agrupación busca manifestar que esta censura es un atropello más a la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación audiovisual que se promulgó hace diez años.

En el 2017 empezaron las persecuciones de TyC Sports, incluso en Alta Córdoba se dio la insólito reclamo por las cabinas que le daban desde el club a PxI. Hasta llegó a suceder que los técnicos le cortaban las transmisiones estando al lado.

En Instituto también transmitían los partidos, en este caso vía Facebook, el programa La Voz del Hincha Albirrojo. Dejaron de hacerlo un tiempo, justamente por esta razón de los reclamos de derechos.

“Nuestra idea era que los hinchas pudieran ver los partidos de Instituto, porque TyC casi nunca nos transmitía. Sólo si estaba puntero, no venían. De visitante era imposible verlo, salvo escucharlo por la radio. Fuimos una opción para el hincha. El espíritu de nuestras transmisiones es que sean libres, independientes y gratuitas”, explicó López.

Instituto-All Boys no tendrá las imágenes de PxI. Pero no se dan por vencidos. El canal de Youtube sigue funcionando y harán un relato radial, narrando el partido y recordando que TyC Sports les censura la trasmisión.

PxI fueron la primera transmisión vía UStream que se hizo en el interior del país.

Movilización

Los reclamos sobre esta situación se han multiplicado, y aunque ninguna señal deportiva hegemónica lo mostró, el viernes pasado futbolistas, ex futbolistas, periodistascanales de televisión, radios barriales, clubes de barrio, sindicatos y organizaciones sociales se congregaron frente al Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones), en Buenos Aires, para reclamar por los derechos de televisación de las transmisiones partidarias vetadas por TyC Sports.