"El único objetivo de Hamas es sobrevivir": la opinión de un soldado cordobés en Israel sobre el alto al fuego

Lucas Lior estuvo en el Noticiero Doce donde fue interrogado por como se vive la tregua que lograron Israel y el grupo terrorista Hamas. "Con Hamas siempre hay margen para la duda", afirmó en un primer momento el soldado que vive en el Estado Hebreo desde los 19 años.

Según indicó, el acuerdo firmado es por un alto al fuego por 42 días en el que se liberarían secuestrados por Hamas y terroristas prisioneros en Israel. Sin embargo, Lior se mostró dubitativo sobre las intenciones del grupo radicado en Palestina: "conociendo a Hamas, van a hacer todo para hacer cambios y sacar más provecho de la situación".

La liberación de personas por parte de Hamas sería para 33 secuestrados, liberándolos periódicamente en grupos pequeños hasta llegar al número final. A cambio de los secuestrados, el soldado explicó que Israel entregaría más de mil prisioneros, entre ellos responsables de grandes atentados y que enfrentan cadenas perpetuas.

Respecto a la conveniencia de un acuerdo de este tipo, Lior consideró que "no hay una sola persona que no quiera que todos los secuestrados regresen a casa", aunque también tiene en cuenta que no se trata de la totalidad de personas retenidas en la Franja de Gaza. Esta situación, según explicó, genera dudas entre las familias que "ninguno sabe quien realmente va a recibir a su familiar".

La firma de este acuerdo no trae seguridad acerca de un posible final de la guerra que azota a israelíes y palestinos desde hace 15 meses. "No se saben todos los datos de que están negociando, si es un cese al fuego que significa también el final de la guerra y la salida del ejercito de diferentes lugares estratégicos de Gaza", lamentó Lior.

El soldado sostuvo que estos esfuerzos de firmar un tratado serían intentos del grupo terrorista por perdurar en el tiempo: "El único objetivo de Hamas es sobrevivir". Según Lior, Hamas solo buscaría volver a tomar poder del gobierno de Gaza para continuar su llamada "Guerra Santa".

Niños argentinos entre los secuestrados

La familia Bibas, de origen argentino, compuesta por un matrimonio y dos hijos, Ariel y Kfir, fueron secuestrados en 2023 y han circulado distintas versiones sobre su condición. En noviembre de ese año se había logrado una tregua para liberar un número de prisioneros, pero los hermanos Bibas fueron los únicos que no fueron entregados en ese momento.

Con este nuevo acuerdo, empezó a circular por distintos medios una supuesta lista con los nombres de las personas que serán liberadas, y entre ellos se encontraría la familia Bibas. "Sobre la condición hay muchas cuestiones poco optimistas", sentenció Lior, quien se refirió a las varias versiones que dieron desde Hamas sobre el estado de la familia, que en un primer momento negaban conocer su paradero y luego los incluían entre las víctimas.