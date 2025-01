Córdoba estará presente pero Argentina no figura en la agenda de una de las ferias más importantes del mundo

En pocos días más, el miércoles 22 (y hasta el 26), comenzará en Madrid la 25ª edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), una de las más grandes a nivel global y la más importante del mundo hispanohablante. En Ifema, algo así como el Predio Ferial Córdoba, pero a mayor escala, se reúne una multitud de empresarios, funcionarios y operadores turísticos de todo el mundo.

Argentina ha sido, históricamente, uno de los más importantes protagonistas de Fitur, ya sea como país socio, invitado o miembro activo del encuentro internacional.

Al momento de ultimar los detalles para el inicio de la feria, Ifema emite un Dossier de Prensa donde consta la agenda oficial, los datos útiles del encuentro y la información precisa de los participantes, en el cual los países, estados subnacionales y organismos oficiales ofrecen sus acciones, promociones y destinos a presentar. Todo ese contenido le llega a un universo de miles de oficinas, empresas, operadores y periodistas de turismo en todo el mundo. En esta oportunidad, no figura ni una línea de las acciones o una síntesis de lo que realizará Argentina.

En las 147 páginas del dossier no aparece nada sobre la agenda de trabajo y promoción del Inprotur (Instituto Nacional de Promoción Turística). Según el periodista Augusto Marcones, de Ladevi, al consultar a la organización de la feria sobre esto, la respuesta fue: “Sobre Argentina, en la página 15, se informa que participa como país expositor” y explicaron que “no aparece en el dossier porque no mandaron ninguna línea descriptiva sobre lo que presentará”.

Como ejemplo, en esa información para la prensa sobresalen Brasil, como país socio, y las intenciones de Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela –entre otros– de trabajar para “aumentar los arribos internacionales desde Europa”.

Scioli al frente de la comitiva

Sin detalles en la información oficial de Fitur, sí se sabe que Argentina tendrá la misma superficie expositiva del año pasado, 350 m2 por los que pagó casi 150.000 euros, espacio notablemente inferior al que dispuso en anteriores ediciones, hasta 2023, que era de 480 m2 y que sobresalía con su decoración, shows y degustaciones de comidas típicas como es habitual en los stands de los países participantes.

Mientras que la delegación nacional estará conformada por alrededor de un centenar de personas del sector turístico que incluye autoridades de 13 provincias (Córdoba entre ellas, representada por el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani), seis cámaras empresariales y 57 representantes de empresas.

La comitiva estará encabezada por Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, desde cuya cartera indicaron que la feria “servirá para impulsar la actividad”.

Según la agenda divulgada por la Sectur, Scioli participará del acto inaugural de Fitur 2025, que contará con la presencia del rey de España, Felipe VI, y realizará el corte de cintas del stand argentino, donde se proyectará un documental sobre la emblemática Ruta 40.

Aunque no figuran en la agenda oficial de la feria, otras actividades previstas por el funcionario serán una exposición sobre el uso de IA en el turismo; un acuerdo de cooperación con Iberia; fuera del cronograma oficial, participará de la Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios de Turismo (Cimet); asistirá a una audiencia con Zurab Pololikashvili, secretario general de la ONU Turismo, y sostendrá reuniones con dirigentes y empresarios de Argentina.

Esto último disparó las críticas: “Para qué hace miles de kilómetros y gasta dineros públicos para reunirse con referentes nacionales con los cuales se puede reunir en el país”. Y recordaron que eso mismo se le reprochó a la eyectada exsubsecretaria de Turismo, Yanina Martínez, quien encabezó la pobre delegación argentina en la anterior edición de Fitur. “¿Por qué no invierte ese tiempo y euros para tener cumbres con los verdaderos jugadores del sector que se darán cita en Madrid?”, se preguntó un operador que estará presente en Fitur.