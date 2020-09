La Pampa flexibiliza protocolos para el ingreso de un médico a Córdoba

Todavía se siente el cimbronazo que produjo el caso Solange, pero aún se mantienen las fuertes restricciones de circulación entre provincias.

Córdoba vive situaciones extremas con la provincia de San Luis y, en los últimos días, comenzaron a oírse las voces de los productores agropecuarios de la zona norte, preocupados por los impedimentos de ingreso a la provincia de Santiago del Estero.

Con la provincia de La Pampa la situación es muy similar, tanto por las restricciones que impuso esa provincia como por los protocolos establecidos por el COE desde este lado de la frontera.

Justamente, la ciudad de Huinca Renancó fue escenario del periplo y las prohibiciones de ingreso que vivió en su momento Pablo Musse, el padre de Solange.

A su vez, en esa zona padecen el déficit de personal de salud especializado. La realidad indica que no es un problema nuevo. Históricamente, la situación se resolvió con el intercambio de médicos entre provincias, teniendo en cuenta que en esos territorios los límites en la práctica desaparecen.

Pero las decisiones inflexibles de los gobiernos provinciales para impedir el tránsito de personas también afectan a los médicos, aun cuando se los necesita en casos de extrema urgencia.

En los últimos días se vivió una situación que sirvió como disparador para comenzar a flexibilizar los protocolos, al menos para el ingreso de médicos.

Una joven tuvo que dar a luz en una ambulancia que la trasladaba desde la localidad de Villa Huidobro hasta Laboulaye. El parto no pudo ser atendido de manera normal, porque el anestesista que atiende en la región, y es de Realicó, no pudo pasar desde la provincia de La Pampa.

Este episodio puso de relieve, por un lado, los inconvenientes de los límites que autoimpusieron las provincias para evitar la propagación del virus y por el otro, la fragilidad del sistema de salud.

En ese sentido, el juez de Huinca Renancó, Claudio Mazuqui, intervino de inmediato y comenzó con las gestiones pidiéndole a las autoridades políticas de la provincia de La Pampa que elaboren de manera rápida un protocolo para dar una solución.

En este caso, el mayor problema viene por las disposiciones de La Pampa.

El protocolo pampeano establece que el personal de salud que se traslade a otras provincias al regresar debe realizar un aislamiento obligatorio de 14 días.

Esto genera que, por ejemplo, el Hospital Provincial René Favaloro de Huinca Renancó se quede sin anestesistas, ya que dependen del personal que viene desde la provincia vecina. En total son 10 los médicos que se trasladan habitualmente desde Realicó a Huinca.

En las negociaciones iniciadas por el juez Claudio Mazuqui intervino hasta el Gobernador Sergio Ziliotto.

La novedad llegó en las últimas horas, cuando desde la provincia de La Pampa enviaron al magistrado el nuevo protocolo para permitir el ingreso de un médico anestesista para atender en el hospital de Huinca Renancó sin la necesidad, por ejemplo, de cumplir con los 14 días de cuarentena, entre otras flexibilizaciones.

Cardozo, al tanto. En diálogo con PERFIL CÓRDOBA el juez Mazuqui reconoció que las autoridades de La Pampa fueron muy receptivas al pedido: “En un par de horas elaboraron el nuevo protocolo para que, en principio, pueda pasar el médico anestesista. De todos modos, quedamos en seguir trabajando para que esto se pueda extender a los otros facultativos. Esta es la realidad que nos toca vivir en el sur de la provincia y quiero agradecer al Gobierno de La Pampa que en todo momento estuvieron presentes y con mucha empatía hacia nosotros”.

Esta novedad ya fue comunicada tanto al COE regional como al ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo. La expectativa ahora está centrada en saber si este caso particular puede servir para encaminar una cierta flexibilización en los protocolos entre las provincias que actualmente están generando muchos episodios dramáticos.

Qué dice el protocolo flexibilizado. “Este protocolo establece las directivas de prevención que deberá implementar el profesional anestesista Dr Cortez quien desarrollará intervenciones médicas en el hospital de la localidad de Huinca Renancó, basadas en la mejor evidencia disponible a la fecha y sujetas a revisión continua” .

Es por ello que todas las estrategias preventivas apuntan a mantener higiene y desinfección de superficies, uso de barbijo, distanciamiento social e higiene de manos y respiratorio, entre otras.

El profesional se encuentra radicado en la localidad de Realicó, La Pampa. Deberá realizar intervenciones médicas que sean estrictamente necesarias en la localidad de Huinca Renancó, Córdoba y continuar con las de la localidad de Realicó. El itinerario previsto deberá ajustarse a las actividades relacionadas únicamente a la tarea médica a desarrollar.

Antes de trasladarse a la localidad de Huinca Renanco deberá notificar a la autoridad sanitaria y de seguridad para sostener la trazabilidad de esta intervención. Los datos a consignar son: vehículo de traslado y dominio del mismo, pasajeros (datos personales), día de egreso e ingreso a La Pampa, itinerario, pacientes a asistir. Se aclara que salvo el chofer, el profesional no debe viajar con otras personas”.