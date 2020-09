“La pandemia no nos pondrá de rodillas”

No son días fáciles para las instituciones deportivas que participan de los torneos regidos por el Consejo Federal. Encima en las últimas horas el vicepresidente de la AFA, Guillermo Raed, tuvo declaraciones que llevaron angustia a socios, dirigentes y futbolistas.

“Se definió en el Consejo Federal que el Regional Amateur quedó postergado para el segundo semestre del año que viene”, declaró en Radio Suquía el directivo afista; y horas después se desdijo diciendo: “El Torneo Federal Amateur todavía se está evaluando la posibilidad de jugarlo. Anoche comenté equivocadamente que se había postergado para el segundo semestre del año próximo, aunque es la opinión de algunos dirigentes, no es una posición definitiva”.

En el interior de nuestro país los clubes y muchos dirigentes esperan confirmaciones que no llegan con certezas por estas horas; y en ese marco dialogamos con el presidente de Racing de Nueva Italia, Manuel Pérez, que mostró su preocupación.

“No tenemos novedades. Solo las que dio el Consejo Federal hace 15 días que el 5 de octubre empiezan las prácticas... Lo que dijo el vicepresidente de AFA fue un mazazo lapidario, decirlo así tan tranquilo. Pareció una broma de mal gusto. Llevamos seis meses de cuarentena, no vemos las horas de abrir las puertas del club”, le dijo a PERFIL Córdoba.

Pérez, además, sostuvo: “Queremos que el torneo vuelva el 20 de noviembre como nos dijeron, esto no da para más, estamos hablando de la vida de las instituciones. Podemos esperar un mes más, pero no un año más. No veo porqué a nosotros nos van a discriminar. Si se para, se para todo, si se juega un torneo, se juegan todos”.

Representación en duda. Días atrás el presidente de Juniors, Dante Ferlauto, en declaraciones en Showsport afirmó que no se sentían representados por el Consejo Federal. Una opinión que parece extenderse entre los equipos cordobeses. Y, a propósito, Pérez, sutilmente les mandó un mensaje: “Voy a esperar que se expidan. El Consejo Federal tiene una oportunidad histórica. Si se va a jugar el Federal A, la B Metropolitana, este torneo también se tiene que jugar. Entonces, el Consejo Federal tiene la gran oportunidad de demostrar que cuida a sus instituciones. Hasta acá nos hemos sentido discriminados”.

Además agregó: “Esperemos que ahora realmente tomen la mejor decisión, que es una sola, jugar el torneo como todos. No somos menos que las otras categorías”.

- ¿Tienen respaldo económico para continuar sin competencia? ¿Hay apoyo gubernamental?

- La vida de las instituciones van más allá del fútbol, tenemos pibes de inferiores, básquet, hockey... Por eso, las instituciones deben abrir para contener a la sociedad y más en un momento donde hasta los colegios están cerrados. Esto es una locura. Racing de Córdoba es demasiado grande como para pensar que esta pandemia nos pondrá de rodillas. Vamos a seguir, con el objetivo de volver a las categorías de privilegio. Sí, no podemos seguir generando deudas y con el club cerrado. Hay instituciones que tenemos muy poco apoyo estatal, cero en algunos casos. Por eso pedimos que nos dejen abrir las puertas del club, porque Racing contiene cientos de familias.

“Necesitamos abrir las puertas del club”

Futuro complicado

La realidad financiera de los clubes sin competencia durante este 2020 está provocando dudas sobre el futuro. En ese marco, el DT de Las Palmas, Juan Carlos Olave, sentenció: “Si esto sigue así, los clubes van a sufrir. Mucha gente vive de lo que genera el club, no podemos permitir que los chicos dejen de jugar. Si todo sigue igual hasta febrero, el club se funde”.

Futbolistas sin respaldo

El trabajo de cientos de futbolistas está en juego. Es que los jugadores que participan del Federal Regional Amateur se están bancando una situación límite, ya que llevan medio año sin cobrar sueldo, debido a que no tienen contrato profesional. Pero la gran mayoría vive del fútbol. Ante esta situación los jugadores están pidiendo ayuda de Futbolistas Argentinos Agremiados, que por ahora es el gran ausente de la situación.