La realidad del Espanyol de Barcelona, el club donde Fassi puede desembarcar como presidente

“Como está la situación, hoy podría venir el mismísimo diablo y la gente lo celebraría”. La sentencia de Marc Mosull, periodista del diario deportivo barcelonés ‘Relevo’, describe el malhumor que impera entre los socios y simpatizantes del Real Club Deportivo Espanyol de Barcelona, entidad que podría tener como próximo presidente ejecutivo al cordobés Andrés Fassi.

Un presente deportivo difícil y un futuro institucional incierto le dan forma al ‘combo’ que ha colmado la paciencia de los aficionados de la entidad catalana, cuyo equipo disputa los playoffs por el segundo ascenso a la Liga Española, mientras su dueño, el magnate chino Chen Yansheng, coquetea con una nueva posible venta luego de ocho años y cinco meses de gestión.

El consorcio mexicano-estadounidense MountainStar Sports Group, que maneja el Fútbol Club Juárez de la Liga MX y tiene a Fassi en sus filas desde fines de 2022, es el principal interesado en adquirir el 99,59% de las acciones del Espanyol que están en poder de Rastar Group, la compañía que lidera el cuestionado empresario juguetero del gigante asiático.

Real Club Deportivo Espanyol de Barcelona juega en la Segunda División de España y maneja un presupuesto anual de 75 millones de euros.

Las partes ya tienen firmado un preacuerdo por el traspaso a cambio de 120 millones de euros, más 30 millones de la moneda europea para el caso de que el conjunto ‘perico’, que esta semana afronta las semifinales ante de Sporting Gijón, retorne a la elite del fútbol de su país. “El tema de la venta está bastante avanzado, aunque no es la primera vez que Chen recibe una oferta, acuerda las condiciones y después se tira atrás”, apunta Mosull.

La alusión del periodista no es arbitraria. “Hubo una rotura parcial de la negociación, a partir del cambio de una cláusula. Ahora Chen pretende manejar la transición a medias con el comprador, para hacerse de algunos activos futbolísticos (por caso, parte de las posibles ventas del arquero Joan García y del delantero Javier Puado) y recuperar más dinero”, detalla.

“Esto devalúa el producto y no creo que Fassi acepte. No es lo mismo que te entreguen un piso vacío a que te entreguen un piso amoblado”, añade.

PRESIDENTE A DISTANCIA. Chen Yansheng lleva tres años sin pisar Barcelona, y ha derivado el manejo del Espanyol en su hijo y en un CEO. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Chen go home

“Nunca se llegó tan lejos en una negociación y nunca hubo un caldo de cultivo social como el que vemos en la actualidad”, señala Mosull, avalando la hipótesis de un inminente cambio de manos en el Espanyol.

“En lo deportivo, el club está en el momento más bajo de su historia, jugando por un segundo ascenso sin partir como favorito; y en las gradas el clima se ha puesto tenso. La masa social se ha cansado de Chen Yansheng y en los últimos días se acentuaron las protestas pidiendo para que él y Mao Ye, que es el CEO de la institución, se marchen”, destaca el comunicador.

Las manifestaciones en contra del propietario de Rastar Group tuvieron su pico en febrero pasado, cuando grupos de simpatizantes ‘pericos’ colgaron pancartas con la leyenda ‘CHEN GO HOME’ (Chen, vete a casa) en las embajadas chinas de Barcelona y de Madrid, y en otras ciudades europeas.

“Chen invirtió más de 200 millones de euros, pero creyó que el club era un juguete. En su presentación prometió que en cinco años el Espanyol estaría jugando la Champions League y desde entonces el equipo sufrió dos descensos. Su gestión deportiva ha sido mala; se ha equivocado mucho y ha estado mal asesorado”, afirma Mosull.

Trece entrenadores, seis directores deportivos y cuatro directores generales desfilaron por el club catalán desde el desembarco de Rastar Group, el 19 de enero de 2016. “Hoy el chino está a 10 mil kilómetros de Barcelona, creo que ni ve los partidos y me parece que se va cansando cada vez más del Espanyol”, precisa el periodista.

Trece entrenadores, seis directores deportivos y cuatro directores generales desfilaron por el club catalán desde el arribo de Rastar Group, el 19 de enero de 2016. Además, sumó dos descensos.

La entidad española que está en miras del presidente del Club Atlético Talleres y sus socios fronterizos -la mejicana Alejandra de la Vega, el estadounidense Paul Foster y los también texanos Woody y Joshua Hunt- maneja en la actualidad un presupuesto de 75 millones de euros anuales.

Su último balance, correspondiente al período 2022-2023, arrojó un déficit de 22 millones y para el final de la presente temporada se estima un acumulado de 70 millones negativos en la administración de Rastar Group.

“El club está relativamente saneado, pero necesita el ascenso para cumplir sus futuros compromisos. En España, si no estás en Primera prácticamente no existes. Hay una brecha muy grande entre lo que paga la televisión en las diferentes categorías, y si Espanyol se mantiene en Segunda seguramente se vendrán despidos y recortes”, refiere Mosull.

“Quedan algunos pasos, porque Rastar cotiza en la bolsa de China, pero me parece que hay buena sintonía y la gestión puede llegar a buen puerto. La masa social no sabe quién es Fassi y tampoco se ha preocupado en saberlo, ya sea porque no cree que la venta vaya a hacerse en el corto plazo o porque lo único que le interesa es que haya un cambio”, refiere.

Y agrega: “Ahora hay una especie de tregua social, porque todas las partes están alineadas en torno a los playoffs, pero aquí nadie quiere que siga el chino”.

VETE A CASA. Los hinchas del club catalán piden la salida de Rastar Group y su dueño. Manifestaron ante la embajada china en Barcelona. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Barajar y dar de nuevo

“Suele decirse que más vale malo conocido que bueno por conocer, pero aquí todo lo venga va a ser mejor que Chen Yansheng”, sostiene Arnau Baqué, el presidente de Seccions Deportives Espanyol, club polideportivo que se define como ‘punto de unión y encuentro del sentimiento perico’ y que aglutina las disciplinas que dejo de lado la gestión de Rastar Group, luego de la compra del ‘activo fútbol’ del Real Club Deportivo Espanyol.

Según este abogado, que fue candidato a la máxima investidura de la entidad blanquiazul en las elecciones de 2012, el posible desembarco de MountainStar Sports Group “está siendo visto con buenos ojos” por socios, hinchas y aficionados.

“Fassi tiene cierto currículum en Argentina y en México, y Talleres es un club que ha evolucionado muchísimo en los últimos tiempos, jugándole de igual a igual a Boca y River, y compitiendo en Copa Libertadores. Se ha convertido en un modelo a nivel sudamericano y eso gusta”, señala uno de los más activos militantes del espanyolismo, quien se reconoce como un gran seguidor del fútbol argentino y se jacta de poder recitar de memoria la actual alineación titular de la ‘T’.

“Más allá de que le ha ido bien con Talleres y no tan bien con Juárez, Fassi es alguien del mundo del fútbol. Hoy tenemos a un presidente que no conoce la idiosincrasia de nuestro país, que no pisa Barcelona hace tres años, que no aprendió nada del negocio futbolístico, que ha montado un carrusel de CEOS, directores y entrenadores, que luego del descenso mandó un audio de dos minutos pidiendo perdón y diciendo que pronto subiríamos a Primera, que está a punto de batir todos los récords negativos del club y que en este momento está en modo desaparición”, puntualiza.

La compañía china Rastar y el consorcio mexicano-estadounidense MountainStar Sports Group, que también integra Fassi, firmaron un preacuerdo por el traspaso del Espanyol en 120 millones de euros,

“Para el caso de los otros deportes, que ahora manejamos en forma separada y por nuestra cuenta, también sería positiva la llegada de Fassi. Teniendo en cuenta el concepto de clubes polideportivos que se maneja en Argentina, sería más fácil para nosotros hacerle ver la importancia que tiene el desarrollo de disciplinas como baloncesto o voleibol, donde nos va muy bien y contamos con varios jugadores de su país”, añade el letrado.

Baqué también es integrante de ‘Ambición Perica’, colectivo que promueve para el Espanyol un modelo de negocio innovador, una fuerte integración con la comunidad y una participación activa de los socios, y que impulsa una consulta popular -no vinculante- sobre el modelo de gestión del club.

“Venga quien venga, hablaremos con él para intentar comprar un porcentaje de acciones, ya sea un 10, un 15 o un 20, para ser parte implicada. En este momento la cosa va por ahí, y porque el chino venda”, asegura.

De esta movida también participan los ocho mil integrantes de la APMAE (Asociación de Pequeños y Medianos Accionistas del Espanyol), que tienen en su poder el 0,41% del capital societario del club catalán.

VÍA MÉXICO. Junto a los dueños del FC Juárez, Fassi negocia la compra del Espanyol. En el club ‘perico’ asumiría como presidente ejecutivo. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Modelo para rearmar

“La experiencia en el fútbol español no ha sido buena en general, y en el caso puntual del Espanyol ha sido mala”, afirma Arnau Baqué, uno de los más activos socios de la entidad catalana, respecto a las Sociedades Anónimas Deportivas.

“Este sistema fue impulsado desde el gobierno (fue incluido en la Ley del Deporte, que entró en vigencia el 15 de octubre de 1990), para tratar de paliar la situación de muchos clubes que tenían problemas financieros, pero ha terminado siendo una desgracia”, señala el excandidato presidencial del club ‘perico’.

“Muchas instituciones han quedado en manos de capitales extranjeros y hubo gente que realizó muy malas gestiones, arruinando a clubes”, detalla.

“Con este modelo, el socio pasó a tener una importancia nula y se convirtió en cliente. Ojalá que no penetre en Argentina, al menos de la forma en que se hizo acá”, puntualiza.