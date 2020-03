La sensación brasileña

por Marcos Villalobo

¡Lo que juega Guilherme Parede! El brasilero es una de las figuras del 2020 de Talleres, demostrando un nivel muy interesante que provoca elogios por doquier en el fútbol argentino. En PERFIL Córdoba analizamos las principales características técnicas de este mediocampista ofensivo que aporta diversidad de condimentos para el juego que pretende Alexander Medina en la ‘T’.

El nacido en Nova Andradina hace 24 años posee una particularidad que lo hace interesante: Se mueve con naturalidad tanto por derecha como por izquierda.

Parede maneja conceptos del juego rápido por los extremos, usando con criterio ambos perfiles, llega al arco rival con facilidad, lo que provoca que haga goles (ya lleva tres con la camiseta del ‘Matador’) y asista (hasta el momento tiene dos en Córdoba). Pero además se adapta a varias posiciones del mediocampo y el “Cacique” hizo uso en varias ocasiones de esta posibilidad. Como ejemplo repasar que ante Colón inició el juego por derecha y lo terminó por izquierda. Lo mismo ante Patronato. Y según un relevamiento del sitio especializado Wyscout, Parede en Talleres participa en un alto porcentaje de jugadas. A propósito, en ese mismo estudio se observa que no sólo es activo en acciones ofensivas, sino que se compromete en la recuperación, donde fue importante en el triunfo ante Huracán rescatando nueve pelotas en propio campo.

La historia del Guilherme. Se formó en Operário Ferroviario en la Serie C brasilera, pero surgió de Coritiba, donde tuvo varias etapas, debido a que fue prestado, en diferentes momentos, a Ypiranga FC y en Malucelli Futebol del ascenso del país vecino. A su regreso al Coritiba en el 2018 su nivel fue en evolución y comenzó a jugar más. Ya no era sólo escasos minutos, sino que se ganó un lugar. Y su producción futbolística también se veía reflejada en las redes contrarias. Jugó 43 partidos, no pasó desapercibido y el poderoso Internacional de Porto Alegre se hizo de sus servicios.

En el club donde militó Pablo Guiñazú, Parede jugó en el Gaucho 1, Copa Do Brasil, Serie A y la Copa Libertadores 2019. Fueron 2243 minutos oficiales con la casaca roja distribuidos en 46 partidos, donde marcó 5 goles. Y ahí el departamento de visoría albiauzul posó sus ojos en él. Aunque hubo que esperar, ya que el futbolista regresó a Coritiba para participar del certamen Paranaense 1, jugando dos partidos y marcando un gol.

En ese tiempo de esperar tuvo que ver las negociaciones entre la “T” y Coritiba. En un principio iba a ser un préstamo, pero cuando estaba acordada esa cesión, cambiaron los términos, ya que los brasileros pretendían una venta. Fueron diez días de negociación, y finalmente Talleres compró el 70 por ciento del pase.

El brasilero marca diferencias en ambos extremos. Es hábil con las dos piernas y, por ende, una de sus virtudes es eludir rivales con un perfil y rematar con el otro. En sus asistencias es clave su control orientado. En un Inter-Santos jugó de delantero. (Fuente del mapa de calor: Wyscout)

El 46 por ciento de sus remates de cabeza tienen destino. Y le es indiferente la posición.

NÚMEROS

24 - años. (Nació el 19 de septiembre de 1995 en Brasil)

- años. (Nació el 19 de septiembre de 1995 en Brasil) 150 – partidos oficiales como futbolista profesional.

– partidos oficiales como futbolista profesional. 4 – juegos en Copa Libertadores con el Inter de Porto Alegre.

– juegos en Copa Libertadores con el Inter de Porto Alegre. 8 – cotejos jugados en Talleres.

– cotejos jugados en Talleres. 76.8 – minutos promedio por partido en el fútbol argentino.

– minutos promedio por partido en el fútbol argentino. 3 – goles y 2 asistencias con la casaca albiazul.

– goles y 2 asistencias con la casaca albiazul. 45 - por ciento de su juego se basa en la organización.

- por ciento de su juego se basa en la organización. 15 - por ciento de su juego en acciones individuales, de los cuales gana el 67 por ciento.

- por ciento de su juego en acciones individuales, de los cuales gana el 67 por ciento. 6 – clubes jugó: Operário Ferroviario, Coritiba, Ypiranga FC, Malucelli Futebol, Inter y Talleres.

POLIFUNCIONAL. Su último partido con Inter fue ante Sao Paulo, y también jugó tanto por el extremo derecho como el izquierdo.