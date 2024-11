La UCR y el PRO fogonean la reforma de la Boleta Única para ajustar el “modelo Córdoba”

La UCR y el PRO motorizan, en paralelo al debate del Presupuesto 2025, la idea de “perfeccionar” el régimen electoral vigente y, en particular, la confección de la Boleta Única de Sufragio (BUS). Se busca así eliminar cualquier margen de error a la hora del ejercicio del voto. Hay apoyo en el arco opositor, pero el PJ le baja el pulgar, aunque no son todos.

Traducido en términos políticos, desterrar la “picardía” del peronismo, del otrora apoderado y hombre fuerte del PJ, Domingo Carbonetti, acerca del casillero de lista completa en la BUS. En la elección 2023 volvió a aflorar la polémica. La situación debió ser zanjada con la resolución 31 del Tribunal Electoral. En síntesis, declaró inaplicable la opción “Voto lista completa” en los casos de tramo incompleto en la Boleta Única.

El “efecto arrastre” del primer casillero siempre fue motivo de la crítica opositora. En su primera aplicación –allá por 2011– generó “errores”, pero en los últimos comicios provinciales, algunos hablan de otro efecto que hasta perjudicó a Martín Llaryora, al perder en los tramos del Tribunal de Cuentas y de la lista sábana de legisladores en los que se impuso Juntos por el Cambio (JxC).

La propuesta opositora implica una modificación a la Ley 9.571, Código Electoral Provincial, respecto a la eliminación del tramo de lista completa de la BUS. Es el punto de conexión entre los proyectos de Oscar Saliba (UCR) y de Oscar Tamis (PRO), aunque el proyecto del legislador amarillo es más abarcativo. Plantea otro diseño de la BUS más parecido al “modelo mendocino”.

Cuando parecía que el “modelo Córdoba” se imponía en el Congreso, Diputados aprobó, el 1 de octubre pasado, el “modelo Mendoza” de boleta única de papel que regirá a partir de las Legislativas 2025 que, justamente, en su diseño no contiene el tramo de lista completa resistido por varios.

Dar el debate

Entre los autores de sendos proyectos no hay ánimo de polemizar, mucho menos de una “transacción” para dar apoyo al Presupuesto 2025. Los motoriza la idea de “perfeccionar” la ley vigente y la confección de la BUS para no dar margen de error en el ejercicio del voto, argumentaron. Se busca así corregir el “modelo Córdoba”. En el PJ le bajan el pulgar. No obstante, hay voces oficialistas que ven con buenos ojos dar el debate en comisión.

En paralelo al Presupuesto 2025, los legisladores Tamis (PRO) y Saliba (UCR), con apoyo del juecismo y otros bloques, pedirán que se ponga en marcha el debate en comisiones de este tema, bajo el paraguas de la iniciativa del amarillo que fue presentada hace siete meses. Con lo cual, el plazo de los 45 días que fija “la cláusula Spaccesi” se cumple con creces.

Los promotores de la reforma sostienen que es el “momento” de enfocarse en el análisis de las modificaciones en materia electoral. “Es oportuno el debate porque no estamos en tiempos electorales provinciales”, afirmó Saliba a PERFIL CÓRDOBA.

A lo largo de las cuatro elecciones con BUS, el radical sostuvo que hubo “una gran cantidad de errores y equivocaciones”. Según indicó, hay un margen de error “entre un 12% y un 18%” al hacer foco en el primer casillero. “Lo mejor es sacar esa primera parte que es el tramo de lista completa, para que se tilden absolutamente en todos los casilleros y se vote por tramo”, aportó.

Algunos intendentes siguen dando cuenta, en base a su experiencia, de la pérdida importante de votos en el tramo de legisladores pero, sobre todo, de jefes comunales. En su momento el PJ introdujo esta “picardía política” que llevaba a Juan Schiaretti o José Manuel De La Sota como cabeza de lista para dar paso al “efecto arrastre”.

“Eran gobernadores con alto porcentaje de intención de votos”, señaló Saliba, quien apostó a que “el voto sea más fidedigno” en base “a lo que pretende el ciudadano (a la hora de votar)”. De todos modos, también observó otro fenómeno: “A veces se votaba la segunda fila creyendo que era la lista completa y solo se votaba al gobernador. Y el resto quedaba en blanco”.

Mirada PRO

Mediante su proyecto, Tamis plantea “una fecha determinada” de la elección provincial, la “obligatoriedad” de que los candidatos a gobernador y vice sean postulantes a primer y segundo legislador simultáneamente, como ocurre en los comicios locales y el rediseño de la BUS. Estas cuestiones “a mi juicio ayudarían”, le dijo a este diario.

En relación a la Boleta Única, el parlamentario propone dos cambios: la eliminación de la opción de lista completa y otra, la disposición de los tramos electorales en columnas. Esto es, “para que en vez de ser fila, sea columna”, aclaró.

Con la idea de “minimizar la posibilidad de error en el electorado al momento de la emisión del voto”, Tamis habló de los números que arrojó la última elección. “Se contabilizaron un 4,93% (102.563) de votos en blanco para el tramo Gobernador y Vice, 15,94% (331.808) de votos en blanco para el tramo de Legislador por Distrito Único y un 16,54% (344.184) de votos en blanco para el tramo del Tribunal de Cuentas. La diferencia de 10 puntos porcentuales en ese guarismo deja en claro el error del elector a la hora de seleccionar la lista completa y/o el tramo de Gobernador /Vice”, señala en los fundamentos de su proyecto.

“Si contrastamos el número de votos en blanco, con las diferencias acotadas en los resultados finales para cada tramo, resulta claro que el error puede definir la elección en un sentido no deseado por el votante. Basta con cotejar la diferencia de votos entre la primera y segunda fuerza son: tramo gobernador y vice, 64.394 votos; tramo legislador Distrito Único 1.782 votos; tramo Tribunal de Cuentas: 4.567 votos. El cómputo de votos en blanco supera ampliamente estas diferencias”, razonó.

En el oficialismo ya le bajaron la persiana de antemano, pero hay voces que no ven mal que se introduzca esta discusión en este momento. “Puede ser una discusión interesante”, destacó una voz pejotista influyente. Sin embargo, los más duros hacen una interpretación sobre la jugada de la UCR. “Es que no se ven con (Luis) Juez en el 2027 y saben que el candidato de ellos (por Rodrigo de Loredo) va a sacar 14 puntos y van a perder todas las intendencias”, lanzó un peronista.