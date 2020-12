La UNC presentó su mapa de georreferenciación

Una de las premisas fundamentales difundidas por el rector Hugo Juri a lo largo de sus tres gestiones al frente de la Universidad Nacional de Córdoba, fue la de “acercar la Universidad a la gente”.

En ese marco, el viernes se presentó de manera virtual el ‘Mapa de Georreferenciación’, una plataforma interactiva que refleja el alcance de los trabajos de extensión de la Universidad.

En esta nueva herramienta se cargaron 11.000 datos que detallan con precisión los trabajos que la universidad llevó a cabo en el territorio desde el 2016 hasta la actualidad.

En la presentación realizada de manera virtual, Conrado Storani, secretario de Extensión de la Universidad, explicó: “Este es un mapa de fácil acceso y refleja el alcance de las actividades de extensión de la UNC. Además podemos ver cómo impactó en los distintos sectores sociales y también en los distintos puntos de la provincia, e incluso del resto del país”.

“Creemos que es una herramienta novedosa y original. Se cargaron más de 11.000 entradas de datos, lo cual refleja el alcance y la potencia del trabajo de la universidad en todo el territorio. Fue un desafío colectivo porque nos permitió interactuar con otras áreas”, agregó Storani y resaltó que este mapa “muestra hechos concretos, no eslóganes. Es un trabajo concreto y cotidiano que muestra a una universidad presente en la sociedad”. Luego fue el turno del rector Hugo Juri, quien consideró que el mapa “es un proyecto que toma diferentes aspectos de lo que tiene que tener la nueva universidad. Es muy importante rendirle cuentas a la sociedad, tiene que estar en el ADN de las universidades públicas latinoamericanas. Todo el mundo se está dando cuenta de que no tiene sentido la ciencia, la técnica, el conocimiento, si no es en favor de la sociedad”.

En su discurso, el rector puso en relieve el trabajo de Extensión Universitaria: “En la nueva universidad, todo el mundo va a necesitar conocimientos nuevos y eso va a ir a través de lo que conocemos como Extensión. Esa es la nueva universidad”.

Desde la Secretaría de Extensión informaron además que de cara al futuro, la información vertida en el mapa permitirá potenciar los alcances y una optimización en el manejo de los recursos financieros existentes en el conjunto de los programas y acciones emprendidas.