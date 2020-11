La unidad básica de la nueva normalidad

El peronismo cordobés configuró el GPS rumbo a Río Cuarto en las últimas semanas y así quedó demostrado con la presencia (virtual) del gobernador Juan Schiaretti y varios funcionarios como el vicegobernador Manuel Calvo o el diputado nacional Carlos Gutiérrez, los dos hombres de confianza que le reportan el clima preelectoral al mandatario provincial. Ambos se mostraron en la semana junto al intendente Juan Manuel Llamosas que va en busca de la reelección y cuentan en el sur que el acto de Schiaretti del jueves fue la última presencia virtual del gobernador cordobés. Después de ello, y por la veda de anuncios oficiales, no habrá un nuevo contacto entre el titular del Panal y el intendente riocuartense, aunque ya varios hombres empezaron a contar de lo que espera el PJ sea la noche del 29 de este mes. “Se está armando un lugar desde el que se transmitirá de manera virtual el saludo y la charla entre ‘el Gringo’ y Juan Manuel. La idea es que, como Schiaretti no bajará por la pandemia, el festejo lo tenga presente y antes de un contacto de Llamosas con Alberto Fernández. Sería algo así como una unidad básica de la nueva normalidad”, relató el entusiasta peronista.

La gira de Bullrich que no conformó a nadie

El paso de Patricia Bullrich por Córdoba terminó siendo más caótico que redituable para la gente de Juntos por el Cambio. Desde el arranque, no solo por el uso de pasajes de la senadora Laura Rodríguez Machado para la gira de la titular del PRO nacional por esta ciudad, sino también por lo que fue la recorrida en sí. Un radical de peso reconoció en la semana: “¡cómo va a venir a juntarse con Coki Ramírez! ¡¿Es joda?! Por este tipo de pelot… seguimos en la misma. Viene, se junta con algunos, con otros no, con el partido de ella, con (Mario) Negri a solas, con (Ramón) Mestre porque no quieren que se enoje, pero resulta que Dante Rossi, legislador provincial de Mestre, la critica cuando viene. No entiendo nada. Cada uno se mira el ombligo”, disparó enojado el hombre. No fue solo eso, también dicen que hay enojo por lo que es el primer dibujo de las listas con Negri candidato a senador escoltado por ¿Rodríguez Machado?, Gustavo Santos encabezando Diputados y Mestre aspirando al tercer escalón de esa boleta. En el radicalismo este armado conforma solo a dos, todavía hay que hablar con el resto…

Por qué Bugliotti no le apuntó a la Provincia

Si bien fue un paso lógico el que dio el empresario Euclides Bugliotti para solicitar la demolición del Orfeo y construir allí un complejo de viviendas en el peronismo de la Capital no son pocos los que se preguntan por qué “Tati” no buscó -antes- alternativas y canales de diálogo con la Provincia. Es sabido que el hombre de negocios conoce a integrantes de la vieja guardia del gobierno de Schiaretti y allí, tal vez, hubiera encontrado otras respuestas. Por más que varios recuerdan que el empresario "apoyó" abiertamente al kirchnerismo con José Manuel de la Sota en la cima del PJ cordobés. Bueno, en los pasillos del Palacio 6 de Julio creen que Bugliotti hubiese encontrado otra salida si hablaba con la Provincia. Lo cierto es que el empresario sigue subiendo la vara y la decisión en torno al estadio está tomada hace rato: el Orfeo no se abre más.

Quinteros y Riutort se cansaron de las sesiones especiales

En una nueva jugada en tándem de los concejales Juan Pablo Quinteros y Olga Riutort, de Encuentro Vecinal y Fuerza de la Gente, respectivamente, los ediles elevaron una carta al viceintendente Daniel Passerini para volver a las sesiones ordinarias. Ambos concejales expresaron que “desde el arranque de la pandemia fueron todas sesiones especiales” y que “desde el arranque del mandato, hubo solo dos sesiones ordinarias”. Y compararon lo que ocurre en ámbitos de Tribunales o en la Unicameral donde se llevan adelante sesiones ordinarias todas las semanas. En el Concejo Deliberante, donde después de una sesión tensa por el Orfeo y el conflicto con los Municipales, el viernes último hubo paz, consideran que después de aquel viernes se llegó a un punto de inflexión. “En aquella ocasión se modificaron despachos que tenían aprobación por la mayoría y no se informó antes” manifestaron en el escrito los ediles que quieren volver a sesionar de manera ordinaria.

De los Sugus a los nubarrones

El viernes por la mañana el ministro de Finanzas provincial, Osvaldo Giordano, pasó por la Unicameral para presentar el Presupuesto 2021. Acompañado por el legislador Leonardo Limia, quien encabeza la comisión de Presupuesto en la Legislatura, el integrante del gabinete schiarettista tuvo que responder las preguntas de los parlamentarios de la oposición. Y uno de ellos fue el radical Orlando Arduh quien, ante los gráficos de nubes del funcionario, lanzó: “pasamos de los Sugus a los nubarrones”, en referencia a lo que había sido la presentación del funcionario en el año 2018 cuando, con el objetivo de causa impacto y levantar el perfil, había llegado a la vieja Legislatura con caramelos de colores. “Prevén aumentar la valuación del impuesto del automotor hasta un 55% y un aumento de la alícuota del 28% sobre esas valuaciones, muy por encima de los índices inflacionarios que usan de guía del presupuesto nacional que ronda no más del 30%. Tener un auto en Córdoba va a ser un lujo”, dijo Arduh.

Facundo Torres con la Vieja Guardia del PJ

No es nuevo que ruidos entre los sub-45 del peronismo en Córdoba. Las discusiones van, por ejemplo, desde quiénes son los referentes de cada uno, hasta si debe haber o no unidad con el PJ nacional, y fundamentalmente cómo debe ser la construcción para el 2023. Uno de los que empezó a tener diferencias con otros contemporáneos, como el intendente Martín Llaryora y el vicegobernador Manuel Calvo, es el ministro de Gobierno, Facundo Torres. Al parecer, cuentan en los corrillos de la política local que el hombre de Alta Gracia que suena como candidato en las Legislativas del 2021 empezó a reunirse con los veteranos del peronismo cordobés. Hace unas semanas mantiene encuentros con Oscar González, Carlos Massei, Carlos Gutiérrez y Sergio Busso. ¿Estará empezando a buscar un respaldo a futuro?



El socialismo armó un encuentro con los intendentes PJ

El fin de semana le sirvió al socialismo cordobés para ajustar detalles, cerrar filas y exhibir un encuentro con los intendentes del peronismo provincial. El encuentro, organizado por el legislador provincial y presidente del partido, Matías Chamorro contó con la presencia del exgobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, los intendentes Martín Llaryora y Juan Manuel Llamosas; y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, entre otros. El socialismo forma parte de la coalición Hacemos por Córdoba y empieza a ver de qué manera se van a acomodar las fichas a nivel nacional. A pesar de algunos encuentros en otros territorios con el PRO, en Córdoba repiten que el límite es precisamente el espacio amarillo y el propio jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.



Massa, Tania y ¿Gill?

“Sergio (Massa) está armando en todas las provincias tropa propia”. La frase la lanzó un operador del peronismo que conoce al dedillo qué se cuece en Buenos Aires. Al parecer, en Córdoba, el presidente de la Cámara de Diputados quiere ampliar esa base que nació con Pablo Chacón, siguió con Gabriel Bermúdez y ahora parece haber sumado a la legisladora provincial Tania Kyshakevych, parlamentaria con peso en el norte provincial. Sin embargo, no sería todo y dicen que viene hablando también con el propio Martín Gill, el cordobés que integra el ministerio de Obras Públicas. A propósito de lo que sucede en Buenos Aires, el dirigente contó que, tras la salida de María Eugenia Bielsa, el que tambalea es el ministro de Educación, Nicolás Trotta.