La UTN capacita a presos en la instalación de paneles solares

Con la idea de facilitar la reinserción social una vez que recuperen la libertad, 25 internos del Establecimiento Penitenciario N°4 Colonia Abierta de Monte Cristo, están por completar un curso de formación técnica para la instalación de paneles solares, impulsado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dictado por la Universidad Tecnológica Regional Córdoba. Federico Olivo Aneiros, secretario de Extensión Universitaria de la casa de estudios, disertó en el Congreso de Estrategia Slade donde expuso algunos de los logros de esta nueva propuesta educativa. Luego, en diálogo con PERFIL CORDOBA advirtió que el curso “nació como una necesidad”. “Tenemos el dato de que las empresas no instalan más paneles solares debido a que faltan técnicos especializados en este trabajo”, contó. “Tuvimos una muy buena experiencia en las primeras clases y el objetivo es que ellos puedan desarrollarse y aprender cómo se instala un termotanque solar. Es una importante alternativa para una futura salida laboral”, agregó. Respecto a las repercusiones, funcionarios del sistema penitenciario expresaron su conformidad y destacaron que luego de varias clases, no hubo deserción. Del curso, que contempla 40 horas de capacitación teórica y práctica, participan 20 hombres y cinco mujeres, todos en la etapa previa a salir en libertad. Algunos de estos internos no han completado el colegio secundario, condición no excluyente para la realización de este curso. Al respecto Olivo explicó que el programa, avalado por Unesco, está enfocado en lo práctico, aunque no deja de lado otras materias. “En la última clase se dieron conceptos de trigonometría y se hizo de una manera práctica, de manera que el conocimiento sea accesible para todos los oyentes”.

En la misma línea, el ingeniero Luis M. Molinari, docente de la UTN y profesor en el curso de instalación de paneles solares, aseguró que la experiencia de la capacitación ha sido una de las más motivantes como profesional en el ámbito académico. “No se trata solamente de armar un termotanque solar, si bien la parte más impor tante del curso se enfoca en la práctica, nos concentramos en las clases iniciales en la teoría y fundamentos, queremos que nuestros alumnos aprendan los porqués, y cuando les toque insertarse en el mercado laboral lo hagan con suficiencia técnica. Las primeras clases pensamos que los íbamos a aburrir, pero es increíble el entusiasmo que le ponen al estudiar nociones básicas desde la matemática, geometría solar, o termodinámica, mecánica de fluidos y otros temas que desde la ingeniería estudiamos en profundidad”, resaltó en docente.

“Esperamos que el entusiasmo siga y crezca a medida que vayamos incorporando nuevos conocimientos y herramientas que pueden servir también en otras áreas de trabajo. Hemos trabajado para que este curso sea uno de los más completos del país para que en un futuro los graduados puedan acceder a rendir un examen de instalador solar térmico habilitado. El trayecto recorrido en la facultad nos ha enseñado que una de las herramientas más poderosas para lograr igualdad de oportunidades es el conocimiento, y por eso ponemos todo el empeño en llevar este tipo de capacitaciones de la manera que sea, a lugares donde muchas veces solo llegan formaciones más bien tradicionales”, cerró Molinari.



La Provincia busca matricular instaladores



En materia de uso de energía solar, Córdoba cuenta con varias leyes al respecto, impulsadas en los últimos años. Sergio Mansur, director General de Energías Renovables de la Provincia, comentó que se encuentran a punto de reglamentar la “Ley de agua caliente solar térmica”, que busca promover el uso de la energía solar para el calentamiento de agua e impone algunas obligaciones. “Esta ley, más el programa de eficiencia energética, va a impulsar fuertemente el uso de energía solar y muchas pyme van a contar con la sugerencia de incorporar energía solar térmica”, señaló. “Es una ley aprobada en diciembre del año pasado. Estamos cerrando la reglamentación con un registro de instaladores habilitados. Vamos a trabajar con la UTN en la formación de técnicos privados de la libertad para que una vez que recuperen la libertad puedan ser habilitados para ser instaladores”, agregó.