Será un día que quedará en el recuerdo de todos los habitantes de esta localidad ubicada al sureste de la provincia. Están en shock. Joaquín se convirtió en el hijo de todos, el dolor de la pérdida traspasó las fronteras de la familia directa.

Pasadas las 17.30, sus restos fueron sepultados en el Cementerio de Jesús Redentor. Cientos de vecinos, amigos y compañeros se hicieron presentes.

Nadie puede creer lo que está pasando en esta ciudad que vive un hecho inédito. Por primera vez en su historia, asesinan de una manera tan brutal y fría a uno de sus chicos.

Sus padres están desgarrados, quebrados, incrédulos. Tienen cientos de preguntas sin responder. Hasta ayer vivían en una comunidad que confiaban en todos, luego del crimen de su hijo, hoy ponen en duda cualquier testimonio. Se rompieron los códigos y la confianza entre ellos.

El pueblo está quebrado, en el cementerio no se lo vió al intendente César Abdala.

Luego del velatorio y antes de llegar al cementerio, el cortejo fúnebre pasó por la sede del Club y por la escuela, establecimiento que comparte la medianera del patio con el lugar en donde encontraron el cuerpo sin vida.

Quién era Joaquín

Joaquín Seperani era el mayor de cinco hermanos, jugaba al fútbol en la categoría sub 15 del club Huracán. Era arquero pero muchas veces se lo escuchó querer ser camionero de grande, como su padre. Vivía en el barrio Chacarita, en zona oeste.

Todos los días, como es habitual en los adolescentes de Laboulaye, iba en bici a la escuela. El jueves salió a las 14.57 de casa, por última vez.

Tenía 14 años, estaba formando su personalidad. Quienes lo conocían aseguran que era muy inocente y pasaba mucho tiempo con L. su mejor y único amigo. Ahora es quien terminó como único acusado del feroz homicidio. Y además, ocultó por varios días lo ocurrido a las autoridades y a la familia.

A sus padres no les sobra nada, pero tampoco les falta lo necesario para que sus hijos tengan lo necesario. A duras penas cumplen sus deseos, sin mayores aspiraciones que tener un vida tranquila en un lugar sin mayores privilegios.

Qué se sabe del crimen

Según información proporcionada por los investigadores y la Justicia de Córdoba, a L., amigo de la víctima, le realizarán una serie de estudios diagnósticos, psicosociales y ambientales.

El Juzgado de Control, Faltas, Niñez, Juventud, Penal Juvenil, Violencia Familiar y de Género de Laboulaye, a cargo del juez Sebastián Moro tomó contacto con el menor y con su familia y ya interviene la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).

Martín, el papá de Joaquín, aseguró que jamás imaginó un final así, y comentó que mantenían una amistad que parecía intachable. “Esto fue una sorpresa muy grande y no esperaba un final así, mucho menos cuando me dijeron que su propio amigo lo había matado”.

Mariela Flores, mamá del adolescente asesinado, afirmó que no hubo peleas antes del asesinato. “Compartían el mismo grupo de la escuela y no hubo nada que me llame la atención”.

Autopsia

La pericia estuvo a cargo de la forense Ana Laura Peiovich en la ciudad de Río Cuarto. La profesional reveló que Joaquín Sperani murió a causa de un traumatismo de cráneo con daño encefálico y rostro que le provocó la muerte inmediata.

Además, contó que pudieron establecer la mecánica del hecho y confirmó que el golpe fue con un elemento contundente, aunque evitó profundizar sobre ese detalle. También tomaron otras muestras que serán analizadas en la ciudad de Córdoba.

De acuerdo a lo que trascendió, fueron 18 golpes con elementos contundentes, aplicados por el autor del aberrante hecho, tanto en la parte frontal como posterior de la cabeza y de acuerdo a las conclusiones. Mientras tanto, se confirmó que Joaquín (14) no tenía signos de defensa, ni de haber peleado.

En ese sentido, y de acuerdo a lo informado por las autoridades, hay en la causa elementos secuestrados con los que se sospecha fue atacado el adolescente. Se trata de una barra de hierro cromado y un trozo de hormigón, ambos con rastros de sangre, encontrados en el lugar donde fue hallado el cuerpo de Joaquín tapado de escombros.

Los resultados serán elevados al juez de Competencia Múltiple de Laboulaye, Gabriel Moro, que está a cargo de la investigación. Luego de eso, quedará determinar cual fue el móvil que llevó al atacante a actuar de esa criminal manera.

Hasta ahora, su amigo de la infancia de 13 años, es el único acusado y fue derivado al Complejo Esperanza de la ciudad de Córdoba por la justicia.

AF / JB