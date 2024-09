Lara Carignano, el futuro del vóley desde Córdoba

El vóley de Córdoba mueve, día a día, mucha gente, tanto en torneos federados como los no federados. Hay un movimiento que crece constantemente y que provoca que surjan muy buenos exponentes. Y en el ámbito del femenino se destacan con jugadoras que son pilares de las selecciones nacionales.

“Hay muy buenos talentos, de chicas que se están formando muy bien”, resaltan quienes son habituales a los partidos. Aunque, también, reflexionan que son pocos los clubes que le prestan real atención a la disciplina.

Lara Carignano es una de las grandes promesas del vóley femenino nacional, y surgió en Córdoba. La jugadora de tan sólo 17 años desde hace tiempo está dando de qué hablar con su juego, que le han permitido ser una habitué en las convocatorias a las selecciones nacionales juveniles. En ese marco, en las últimas horas regresó de Brasil donde participó del Sudamericano Sub-19, donde Argentina salió subcampeona y logró la clasificación al próximo mundial de la categoría.

“Desde hace tres años que estoy en el proceso de selección y cada vez que me convocan, que generalmente es diez días al mes, es una alegría inmensa y un orgullo, porque viene con mucho sacrificio, acompañado del esfuerzo, la preparación física y mental, los buenos hábitos diarios que un deportista tiene que tener para cargar tremenda responsabilidad la cual es representar a los colores de nuestro país”, le contó a PERFIL CÓRDOBA la jugadora que fue la capitana de la selección en el momento que se disputó la Liga Nacional 2024.

En el seleccionado, que tuvo una destacada actuación en el Sudamericano, hubo tres cordobesas: además de la referenciada libero, estuvo Julia Allub y Paula Tomasa. Las dos primeras se desempañan en Atenas, mientras que Tomasa juega en Bell de Bell Ville.

- ¿Qué significa para ustedes y para el vóley femenino cordobés que haya tres jugadoras cordobesas en la Selección sub-19?

- En el plantel del Sudamericano de este año fuimos tres jugadoras cordobesas y, además, el técnico (Alejandro Gallardo). Significa que el vóley cordobés está a la altura de las tres mejores provincias y está pasando por un buen momento. Siempre que va algún equipo de Córdoba o Selección hace un buen papel en cualquier torneo, y está adentro de los tres mejores del país. Esto habla del buen talento de las jugadoras y técnicas/os que hay en la provincia.

- A propósito, hace un par de meses la Sub-18 de Córdoba femenina salió campeona del Nacional.

- Jugar para la Federación de Córdoba es hermoso, porque es un grupo que ya nos conocemos desde hace años, sabemos el potencial que tiene cada jugadora que formo parte de ese plantel y formamos un lindo grupo, eso ayudo al desarrollo adentro de la cancha y cómo hacer para que el equipo funcione de la mejor manera. Estar dos años seguidos en una final del campeonato le da una adrenalina distinta, diferente y hace que cada punto sea más importante.

Una historia de pasión. Lara es la referente de esta camada cordobesa que está logrando momentos importantes. Y mucho tiene que ver el trabajo que se está realizando en Atenas vóley para este presente. De las 12 jugadoras de ese equipo campeón nacional, cinco de las titulares eran del ‘Griego’, entre ellas Carignano y Allub. “En el vóley femenino de Córdoba hay muy buena calidad de jugadoras con muchas condiciones y futuro”, resaltó Carignano, quien comenzó a jugar al vóley cuando tenía diez años, junto a su hermana Constanza, en el Club Municipalidad de Córdoba. En esa institución se formó como jugadora y ganó diferentes títulos, entre ellos la Copa Argentina. Y recientemente se sumó a Atenas.

“Decidí cambiar y probar nuevas experiencias, con mucho miedo, pero con grandes expectativas... En Atenas me recibieron excelente, como a mis tres compañeras (Martina Corso, Martina Rico, Lucia Bligia) y a la entrenadora (Florencia De Leonardis), a pesar de que veníamos del equipo rival. Vinimos a un proyecto muy bueno. Somos un equipo con los objetivos claros, que el club este lo más alto posible. Tenemos jugadoras de muy buen nivel que jugaron diferentes ligas, selecciones, como así entrenadores que siempre están a la altura y se comprometen para que nosotras tengamos lo mejor de lo mejor, nos exijan al máximo y te potencien”, expresó.

ANHELO. Carignano se destaca en Atenas y la selección, y tiene esperanzas de que Córdoba “siga siendo el semillero que siempre fue”. En la imagen junto a la entrenadora Florencia De Leonardis.

Los sueños de Lara. Ella dice que juega al vóley “porque es el lugar donde jugar me hace acordar aquella niña que se quedaba todo el verano en el club juagando con sus amigas, y donde sé que mi familia me ve feliz y se siente orgullosa”, expresa que le gusta porque es un deporte que se juega en equipo, y tiene sueños: “Mis sueños con el vóley son muchos, representar a mi país todas las veces que sean posibles, jugar con mi hermana una Liga Nacional, poder vivir de esto que me gusta, pero el principal es jugar unos Juegos Olímpicos”.

“Quiero creer que todos tienen buenas intenciones para que el vóley en Córdoba crezca y mejore”.

EL PRESENTE CORDOBÉS

Lara Carignano, Julia Allub, Paula Tomasa, Martina Vanni, Helena Cugno, son algunos de los nombres y apellidos de las jóvenes promesas del vóley femenino cordobés. Ellas forman parte de las selecciones nacionales juveniles y generan expectativas de cara al futuro. No obstante, no todo lo que brilla es oro. La falta de compromiso de algunos clubes hace que muchas talentosas tengan que irse de las instituciones cordobesas y busquen nuevos destinos. “En los últimos años muchas jugadoras de Córdoba han estado formando parte de los planteles de selección, de base, menores e incluso la mayor, y eso es súper importante, de igual manera creo que comparado con años atrás el vóley cordobés está decreciendo. En Córdoba Capital hay mucha competencia, pero en el interior ha decrecido. Los formadores están trabajando muy bien en pos de este vóley, pero hay pocos clubes que tiene a la mayoría de las chicas que juegan en ese nivel. Esperemos que surjan otras promesas y las que tienen nivel no se vayan como viene pasando”, analizó Camila González, jugadora y entrenadora en Instituto, además de árbitra de vóley. En la misma sintonía, Valentina Duran, jugadora de Racing, reflexionó: “El nivel ha bajado un poco, porque hay chicas que se han ido a jugar a otras provincias o países. Uno de los mejores clubes de acá Córdoba es “Muni” y de ahí salieron varias chicas que fueron convocadas para jugar en la selección nacional o provincial. También Instituto mejoró bastante su nivel y Atenas igual, son clubes que marcan diferencia en la categoría en la que están”.

CAMPEONA. En el 2022 se colgó la medalla de oro en el Sudamericano tras vencer la final a Brasil. En ese entonces tenía tan solo 15 años.