“Las apuestas en línea pueden ser tan adictivas como la cocaína”

El crecimiento inédito del mercado de las apuestas en Argentina genera fuerte preocupación entre los especialistas de la salud mental. El uso abusivo trae aparejado formas problemáticas de juego, las que comienzan a interpretarse como una enfermedad o como una adicción. “La facilidad de apostar es mayor que la de comprar sustancias”, explica el psicólogo Rodrigo Moreno, especialista y consultor en adicciones, director de la Secretaría de Salud Mental y Adicciones de la Asociación de Profesionales de la Salud de Córdoba.

El experto asegura que el incremento de las apuestas en todas las edades, y especialmente entre los adolescentes y jóvenes, no sólo es preocupante sino que es “grave”. El auge llegó de la mano de la crisis económica, de la hiperconectividad, del fácil acceso y de la publicidad agresiva de las casas de juego, casinos virtuales y apuestas deportivas. Aunque es difícil de cuantificar, se advierte que es un fenómeno silencioso en alza y que en ciertos casos puede derivar en ludopatía.

En diálogo con Perfil Córdoba, Moreno asegura que el incremento de las apuestas puede explicarse, entre otras cosas, porque la disponibilidad de un dispositivo electrónico (desde donde se puede jugar 24/7) es mayor que la de la cocaína.

–¿Cuán preocupante es el fenómeno de las apuestas online por parte de adolescentes y jóvenes?

–Preocupante es uno de los adjetivos más suaves, ¿Por qué señalo esto? Porque desde hace décadas está fuertemente instalada la idea de que lo peor que le puede pasar a un joven es consumir drogas o hacerse adicto a sustancias. La idea de otro tipo de adicción siempre fue de menor impacto y registro o nula gravedad. Este es uno de los factores de riesgo. Incluso los pacientes y los familiares lo dicen: “Pero no se droga, por lo menos”. ¿Quién dice que no lo está haciendo? Claro que no lo decimos en términos de ingerir sustancias externas y tener que conseguirlas materialmente. Ocurre que la facilidad de apostar es mayor que la de comprar sustancias. Es posible apostar con sólo tener un dispositivo electrónico. Volviendo a la pregunta, sí es grave.

–¿En qué punto se puede pasar de un simple juego en línea a una adicción? ¿Cómo darse cuenta?

–Históricamente los criterios para hablar de adicción comenzaban en el cómodo terreno de definirla desde la frecuencia de cierto comportamiento. Si bien este es un criterio mayoritariamente necesario, no es suficiente. Se requieren elementos que lleven a que la conducta genere tolerancia y de una intensidad cada vez mayor: más droga, más apuestas, más frecuencia, más dinero, más circunstancias. Sin embargo, detenernos en este terreno es quedarnos siempre centrados en un error cultural y técnico que venimos arrastrando desde hace décadas: el de centrarnos en el daño y no en el riesgo. Siempre usamos instrumentos para medir cuando algo ya está dado y consolidado, debemos abrir espacio a lo preventivo, a los estadios intermedios, a varios matices de los comportamientos pre adictivos.

–¿Las apuestas online son tan adictivas como el consumo de sustancias?

–Desde hace años aclaro siempre que lo adictivo es una modalidad relacional, una forma de relacionarse con algo. Hecha esta aclaración, no habría demasiada diferencia en ninguna adicción; las diferencias estarían centradas en aquellos objetos, sujetos o sustancias con los que se desarrolla el vínculo adictivo. Hay más disponibilidad para apostar que para conseguir cocaína y eso que la disponibilidad para conseguir cocaína ya es un montón.

–¿Observás un crecimiento de casos de este tipo en el consultorio?

–Se observa un enorme crecimiento de las apuestas online. Incluso muchos pacientes que ya son consumidores de sustancias suman esta adicción. Agreguemos que también aparecen adicciones a la pornografía.

–¿Cómo se trata la adicción a las apuestas online?

–Depende si nos centramos en la disponibilidad de la sustancia o comportamiento sobre el cual se entabla un vínculo adictivo y si contamos con una red de apoyo. Pero no se trata sólo de apoyo familiar obligatorio y de su entorno inmediato; a veces allí reside más el problema que la solución. En esos casos hay que ayudar a la construcción de una red más saludable porque no siempre es la que se tiene ni la que se hereda.

–¿Quiénes son más propensos a caer en una adicción al juego?

–La idea de propensión aplica a cualquier adicción. Más que caracterizar solamente a una franja etaria, tenemos que centrarnos en que ciertas circunstancias de vida nos pueden hacer propensos a desarrollar una adicción. Los jóvenes son más vulnerables pero si se combinan ciertos factores de riesgo con algunos procesos de crisis, la vulnerabilidad se abre para casi cualquier persona. Por ello solemos ver la aparición de adicciones a distintas edades, no sólo en jóvenes.