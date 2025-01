“En mi show hago y digo lo que quiero”

Una vez más, Fátima Florez apostó por Carlos Paz para protagonizar su temporada de verano. Con el paso de los años, la villa serrana fue clave para cimentar la carrera de la actriz que este año desembarcó de la mano de la producción de Giordano y Pardo en el Teatro Luxor, uno de los escenarios más imponentes que tiene la ciudad.

No lo hizo sola, sino que la acompaña el periodista Marcelo Polino, una banda en vivo y la agrupación ‘Pampas Bravas’, quienes acompañan con su propuesta de destrezas folklóricas. La combinación que presenta “100% Fátima” fue muy bien recibida por el público que acude cada noche masivamente al Luxor y que ubica al espectáculo en el número uno en cantidad de espectadores, según el ránking que elabora semanalmente la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales (Aadet).

La multifacética actriz dialogó con Perfil Córdoba y habló de todos los temas que la tuvieron como protagonista en el último año, entre ellos su presente profesional, su vínculo sentimental con el presidente Javier Milei y también del incidente que le tocó vivir con la Policía Caminera.

“Estoy viviendo una temporada increíble, nos sorprende el cariño de la gente que nos convirtió en número 1 en cantidad de espectadores. Es un año en que estoy muy feliz, muy cómo da, acompañada por un amigo como es Marcelo Polino, por bailarines, se ve música en vivo, la gente que está detrás del show suma mucho, siento que todos tiramos para el mismo lado y eso se percibe. Siento además que la temporada está volando, estoy sorprendida con lo rápido que pasa todo. Ya pasamos la primera quincena de enero y eso se logra cuando uno la pasa bien”.

–¿Cómo se adaptó su show al Teatro Luxor?

–Es un teatro que se hizo pa ra que los show brillen, desde la acústica, el despliegue de pan tallas que es impresionante, las butacas, la visibilidad, porque se ve bien de todos lados; real mente es un teatro para lucir, es una combinación perfecta, es una alegría poder estar presente en el Luxor.

–¿A la hora de armar el guión y los personajes a representar, fue un condicionante haber sido pareja del actual Presidente, Javier Milei?

–No, para nada. Nunca sentí condicionamientos, ni ahora ni tampoco antes cuando era otro el Gobierno nacional. Aquí hay una parte en que Marcelo Po lino me pregunta de todo, que la gente disfruta mucho por los guiños que encuentra. Hago y digo lo que quiero, hay referencias al gobierno actual, hay complicidad con el público. El show es muy dinámico y también va teniendo modificaciones, soy la directora artística, buscamos que tenga de todo, que tenga humor, musicales, que todo sea dinámico. Es un show que en ningún momento descansa.

–¿Cómo es trabajar con Marcelo Polino en su show?

–Era una materia pendiente trabajar juntos. La pasamos muy bien con Marcelo arriba del escenario. Nos entendemos con solo mirarnos. Yo al principio le dije ‘preguntame lo que quieras’ y él lo hace, me gusta la frescura y, en el momento, improvisar sobre cualquier tema.

–¿No sintió la necesidad de esquivar la actualidad política tras todo lo vivido por usted en el último año?

–No, para nada. No me cambió en absoluto. Al contrario, creo que le sacamos más el jugo a la actualidad. Tenemos un sketch donde tocamos la actualidad de manera absoluta, se habla de todo, se habla del día a día y eso se lleva el humor, le da un aire distinto.

–Con cierto tiempo pasado desde su separación. ¿Cómo vive el hecho de haber sido la pareja del actual Presidente?

–Lo vivo como un muy lindo recuerdo porque es eso, me quedó un gran recuerdo de la relación, tal vez desde afuera se ve como algo más impactante. Para mí, era mi pareja. Era estar de novia con una persona que tiene el cargo más importante de los argentinos. Cuando empecé a salir, él no era presidente y lo acompañé en ese proceso, lo acompañé en esos momentos tan intensos, estoy feliz de haberlo hecho, de haberlo con tenido. Lo tomo tranquila, soy una mujer de los medios, estaba acostumbrada a la exposición, no cambió mi forma de ser y obviamente tampoco hay ningún tipo de arrepentimientos o cosas por el estilo. Vivimos muy lindos momentos con quien en ese momento era mi novio.

–¿En este momento está en pareja?

–Estoy muy bien, disfrutan do de este momento de mi vida profesional. Le pongo toda la líbido a mi carrera y a enfocar me en mí. Siempre fui de pen sar primero en el otro, esta vez me elijo a mí, elijo pensar en mí, elijo priorizarme.

“El problema con la Caminera fue que no tenía cómo volver a mi casa”

Fátima protagonizó un incidente con la Policía Caminera en la autopista Córdoba-Carlos Paz, en el puesto ubicado a metros del peaje. Según trascendió, la actriz viajaba como acompañante del conductor Fernando Gabriel Vázquez, quien dio positivo de alcoholemia y cuyo carné se encontraba vencido. En torno a este tema hubo versiones respecto a la actitud de la actriz frente a la situación.

Consultada por ésto, Florez comentó: “No hubo nada raro. Yo no manejo, no tomo alcohol, así como detuvieron el auto y el acta al conductor, a mí me dijeron que podía volverme a mi casa. El tema es que no tenía cómo, mis amigos estaban durmiendo y estuve un rato hasta que encontramos un amigo en común. No manejo, no fue mi cuestión”, señaló la actriz.

100% FÁTIMA

Teatro Luxor (Villa Carlos Paz)

Jueves a domingo, a las 21.30.

Tickets en autoentrada.com.