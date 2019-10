“Las obsesiones del kirchnerismo son las mismas que cuando gobernaban”

por Diego Caniglia

“Hay un proceso social de reconfiguración del voto”, dice Miguel Ángel Pichetto sobre la posibilidad de hacer un buen papel en las elecciones del 27 de octubre y llegar al balotaje. “Ahí, la historia es otra”, añade. Pese a que algunas encuestas hablan de una diferencia aún mayor a la que la fórmula Alberto Fernández/Cristina Kirchner logró en las PASO, Pichetto no se desanima: “El reencuentro de la gente con el Presidente es una de las claves”.



—Objetivamente, dígame tres puntos por los que Juntos por el Cambio puede hacer una buena elección en octubre y llegar al balotaje.

—Lo que dije de la gente es clave. Y eso se percibe en los actos que viene realizando. El segundo punto es que la gente está repensando el voto, en parte por algunas declaraciones disparatadas de la oposición o con el tema de la candidata a vicepresidenta, que no aparece en la campaña, pero no hay ningún reclamo para que lo haga. Tercer punto: la reestructuración del voto del 27 de octubre, con la gente que se va a sumar, porque no votó en las PASO y el achicamiento del voto de los bloques minoritarios: Lavagna, Espert y Gómez Centurión van a sacar menos votos que en las PASO.



—¿Cómo se imagina la relación Alberto F-Cristina en un eventual gobierno?

—Compleja: ya lo es ahora. Si usted me pregunta, el poder de esa propuesta radica en la figura de la vice, lo cual es una anomalía de carácter político. Esto es ahora. Pero indudablemente, Fernández, de quien no discuto sus capacidades, está enfrentando dentro de su fuerza algunas contradicciones. Soplan vientos contrarios.



—¿En qué lo nota?

—Fíjese lo que pasó con Sergio Massa en Washington: fue coherente con lo que piensa: “Venezuela es una dictadura” dijo y es correcto, porque siempre lo dijo. Sin embargo, esas declaraciones no cayeron bien en el kirchnerismo duro y Fernández nunca pudo formular su verdadero pensamiento con Venezuela. Me cuesta pensar que piense lo mismo que los sectores más duros k y de la izquierda: dicen que Maduro tiene irregularidades democráticas…



—¿Eso pasa con otros temas? ¿Este es el Fernández que usted conoce?

—Lo conozco de la gestión de Néstor Kirchner, donde me parece que cumplió su función de manera correcta, pero con la crisis del campo renunció o le pidieron la renuncia. Veo que en el Frente de Todos hay un proceso ideológico complejo. Son las visiones más autoritarias de los sectores kirchneristas que por ahora están tratando de contenerse pero tampoco pueden: el exdirector de la Biblioteca reivindica a la guerrilla y dice que a Fernández lo conocen solo de traje, pero ellos tienen calle… ¿qué es eso? Acá a Córdoba vino Gils Carbó y la recibió un fiscal de Justicia Legítima y esa gente reivindica una reforma de la Constitución. Las obsesiones en el kirchnerismo siguen siendo las mismas que cuando gobernaban.



—Sobre esas frases que usted dijo y que generan polémica…

—Si bien expliqué todas las frases, algunas sacadas de contexto, lo cierto es que las pienso…



—¿Y también lo dice después de perder las PASO, para endurecer la propuesta?

—A mí no me couchean y tampoco me avengo a demasiadas reglas. Y Macri no me pidió nada: ‘actuá de acuerdo a lo que pensás y decí lo que tengas que decir’, fue el mensaje y eso es un gran marco de libertad que tengo. Tal vez ahora tengo más visibilización, pero los que me conocen desde el Congreso saben que estas ideas las vengo repitiendo desde hace mucho tiempo, en seguridad, narcotráfico y los delitos cometidos por ciudadanos extranjeros.



“La expresidenta no viene, no vino nunca…”

“Es importante respetarlo al gobernador”, señala Pichetto al ser consultado por la relación que mantiene con Juan Schiaretti. Sobre la ‘prescindencia’ del mandatario provincial en las elecciones nacionales, Pichetto asegura que “me parece coherente, es un hombre que tiene una posición en la que cree y la mantiene, que no hace análisis en función de resultados de elecciones primarias y con esa posición ha reforzado la identidad de Córdoba”.



En ese sentido, añadió que “los cordobeses no deben haberse sentido muy bien cuando vino el candidato Fernández y dijo que podían prescindir de él, que no lo necesitaban, con una mirada de desprecio hacia el gobernador. Después retomó un marco más racional, pero las palabras están dichas y fue un error. Argentina necesita a Schiaretti y a Córdoba”.



—¿Y qué puede decir de la relación del kirchnerismo con Córdoba?

—Ustedes lo saben mejor que yo, lo padecieron. La expresidenta no está, no viene, no vino nunca y cuando Córdoba necesitó de la Nación, no estuvo. No se olvide del acuartelamiento de la Policía… Nadie puede decir que el kirchnerismo no está avisando lo que van a hacer. El sector del campo va a tomar la misma medicina que cuando gobernaba Cristina: aumento de retenciones; los que tengan un departamento de más van a tener que pagar Bienes Personales. Por ahí va el camino, yo no estoy inventando nada.