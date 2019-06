Lavagna apunta a peronistas disconformes para su armado presidencial en Córdoba

Nicolás Gerchunoff

A pocas horas del plazo final para la inscripción de las alianzas políticas que competirán en las elecciones primarias del 11 de agosto, las fuerzas opositoras que buscan salir de la polarización entre Cambiemos y Unidad Ciudadana parecen haber fracasado en su intento de generar una “tercera vía” conjunta. Oficializada ya la candidatura presidencial de Roberto Lavagna por el espacio Consenso 19 y con la posibilidad cierta de que Sergio Massa anuncie en las próximas horas que abandona Alternativa Federal para formar parte del denominado “frente patriótico” opositor, liderado por Unidad Ciudadana, la fuerza del peronismo federal queda reducida a la participación del gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, el diputado Miguel Ángel Pichetto y el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, como sus figuras de mayor peso político. Tanto referentes de A F como de Consenso 19 aseguran que el diálogo no está completamente cortado y aún existe una ventana abierta para seguir buscando la confluencia entre ambos espacios. Sin embargo, las actitudes y declaraciones de algunos de sus máximos dirigentes y el escaso margen de tiempo para negociar, permiten vislumbrar como muy difícil un acuerdo antes del miércoles 12 de junio, cuando deben inscribirse las alianzas políticas en la Justicia Electoral. En ese escenario, desde el entorno cercano a Lavagna ya trabajan en el armado de listas propias con la estrategia de sumar dirigentes de algunos sectores del radicalismo pero fundamentalmente del peronismo provincial. “Un sector importante del electorado cordobés ve con buenos ojos la moderación, su capacidad técnica, su estilo de conducción y las propuestas que plantea Lavagna. Muchos de ellos incluso son votantes del PJ o del radicalismo que separan el escenario provincial del nacional y entienden que pueden acompañar nuestra propuesta más allá de a quién hayan votado en la elección provincial”, indicó a PERFIL CORDOBA un importante dirigente del comando de campaña de Consenso 19.

La pata peronista.

En estricto off the record, operadores políticos del entorno cercano al exministro de Economía aseguran que hay un sector importante del peronismo cordobés que considera que la salida de Lavagna y Massa de AF determinará que ese espacio termine siendo funcional a los intereses electorales del Mauricio Macri, algo que no estarían dispuestos a convalidar. Por otra parte, hay dirigentes del lavagnismo que trabajaron con José Manuel de la Sota en la campaña de 2015 cuando, tanto el exgobernador de Córdoba como el exministro apoyaron a Sergio Massa. Esos contactos se mantienen aceitados con el delasotismo y son la vía para conseguir el visto bueno de algún sector del peronismo hacia la candidatura de Lavagna. “Ya hemos tenido contacto y apoyo de dirigentes justicialistas con peso territorial de la Capital y de los departamentos más importantes de la provincia”, adelantó un colaborador del círculo más cercano a Lavagna, que desde hace varias semanas recorre nuestra provincia. Justicialistas críticos. Desde Hacemos por Córdoba admiten cierto desencanto en un sector de la dirigencia y de la militancia por la manera en la que Schiaretti manejó el armado político de Alternativa Federal, aunque relativizan un apoyo masivo al líder de Consenso 19. “Fue muy inteligente todo lo que se hizo para ganar la elección provincial de manera contundente pero eso no se vio reflejado en el armado del espacio para competir en la elección nacional. El ‘Gringo’ nunca logró capitalizar semejante apoyo político tras ganar con el 57 por ciento de los votos”, sostuvo un dirigente peronista de peso, quien agregó: “No se pudo encontrar la manera de retener a Lavagna y Massa, que nos hubieran garantizado un piso de votos mucho más importante y en el momento de las definiciones se fue de vacaciones”. Así las cosas, hay muchas expectativas sobre lo que pueda ocurrir en las próximas horas, antes del cierre de las alianzas. Quienes conocen a Schiaretti consideran que se mantendrá en su postura de apoyar la candidatura propia de Alternativa Federal, que probablemente termine impulsando a Urtubey como precandidato presidencial. De no ser así, hay quienes admiten en el entorno del gobernador que a esta altura habría que pensar seriamente en la alternativa de una boleta ‘corta’, es decir presentando solo candidatos a diputados por Córdoba y dejando liberado el tramo presidencial. Esto podría generar una elección aceptable para los diputados cordobeses oficialistas, pero dejaría expuesto el fracaso político en el armado que intentó liderar el gobernador reelecto, quien en ambos casos buscará traccionar votos con su buena imagen pública, aunque con la dispersión de los votos las expectativas electorales se reducen. Radicales “L”. Casi sin estructura territorial en nuestra provincia, la otra parte de la estrategia electoral de Lavagna incluye contactos para intentar seducir a aquellos sectores del radicalismo que no están conformes con la continuidad del partido en Cambiemos y que podrían ver en Consenso 19 una alternativa a la polarización entre macristas y kirchneristas.

Socios locales

En línea con lo definido a nivel nacional, el Socialismo de Córdoba se mantiene dentro de Consenso 19 y apoya la candidatura de Lavagna. Pese a tener dirigentes que participaron en las listas provinciales de Hacemos por Córdoba, la postura de socialistas será acompañar a Lavagna, independientemente de lo que ocurra con el espacio de Alternativa Federal. “Para nosotros es una gran oportunidad impulsar la candidatura de un hombre como Lavagna que puede ser quien lleve adelante la reconstrucción económica del país con la mirada progresista que podemos aportar”, indicó Matías Chamorro, titular del partido Socialista de Córdoba. Siguiendo esa línea, el GEN liderado por Margarita Stolbizer realizó congresos ayer en todo el país donde se autorizó a la dirigente a mantener tratativas “con partidos afines” hasta último momento. “Si todo fracasa, nos quedamos con Lavagna. En esto se siguió la opinión del GEN Córdoba”, señalaron dirigentes de espacio en la provincia.