Legislatura de Córdoba: cuáles son las cartas del PJ para aprobar los gastos del último año de la gestión Schiaretti

En una sesión maratónica, y en medio de la paridad, el oficialismo aprobará -con lo justo- la Cuenta de Inversión 2023. El debate promete fuertes críticas del ala halcón de Juntos por el Cambio (JxC) y de los monobloques del vecinalismo y la izquierda que van por el rechazo. Desde el PJ le atribuyen a los cambiemistas duros de “oponerse a todo” y de buscar “trabar al gobierno”.

El despacho de mayoría de la comisión de Economía y Presupuesto a la Cuenta de Inversión correspondiente al Ejercicio Financiero Año 2023 llegará esta tarde al recinto. Se espera un extenso debate y acalorado –por momentos– debido a los cruces entre oficialistas y los halcones de JxC por las finanzas provinciales.

En medio del choque de fuerzas, Hacemos Unidos por Córdoba (HUxC) y su aliada capitanista Karina Bruno impulsan la aprobación del informe del ejercicio financiero 2023 de la Provincia. El PJ no descarta que se sume el libertario Agustín Spaccesi con su visto bueno. En este caso, y ante la paridad con los opositores que lo rechazan, el voto desempate de la vicegobernadora Myrian Prunotto sería determinante.

No obstante, existe otro escenario que tiene muchas chances de prosperar. Con el interbloque JxC abroquelado en su negativa, el oficialismo podría contar con las abstenciones de al menos dos de los tres parlamentarios del PRO. Esto habilitaría su aprobación.

Una fuente amarilla adelantó que se analiza “la abstención o ir por la negativa”. De todos modos, existe la probabilidad de que Oscar Tamis y Patricia Botta se abstengan al momento de la votación.

En contra

El jefe del bloque UCR, Matías Gvozdenovich, criticó duro al gobierno del PJ al advertir que “por cada peso que gasta la administración central, gastan dos pesos sin ningún tipo de control ya que lo pasan por administración descentralizada y por fuera del control del Tribunal de Cuentas”.

“Transfieren, apenas el 16% del presupuesto a los municipios, cuando la ley marca el 20%, pero se cansan de hablar de federalismo y ahí se quedan con $102.159 millones que deberían estar en los municipios”, disparó el radical.

“Vivimos en la provincia más cara del país y siguen pidiendo créditos a tasas usureras, mientras siguen exprimiendo a los contribuyentes. Por eso no acompañamos la cuenta de inversión", enfatizó el titular de la primera minoría opositora.

Al exponer su rechazo a la cuenta de inversión 2023, Walter Nostrala (Frente Cívico) expresó que “las conclusiones de la mayoría del Tribunal de Cuentas son inobjetables. Queda muy claro el escasísimo apego del Cordobesismo a la transparencia y a los controles del gasto público, la alergia que les produce la rendición de cuentas de los gastos del dinero que aportan los cordobeses a través de sus impuestos cada vez más caros”.

“Se terminó la mentira. Lo que ellos llaman obstruir, la Constitución lo define: Controlar. Es lo que nos corresponde hacer, lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo”, acentuó.

Desde el bloque Encuentro Vecinal, el legislador Rodrigo Agrelo dijo que “la cuenta de inversión acredita que pese a existir recursos, por ejemplo, los 1.267 millones de dólares ‘de libre disponibilidad’ dejados por Juan Schiaretti en caja al retirarse del gobierno, no se han ejecutado de manera completa en 2023 partidas presupuestarias de salud y educación, entre otras, que hubieran permitido ahorrarle sufrimiento a mucha gente”.

En su negativa a la aprobación de la cuenta de inversión 2023, el vecinalista adelantó en la sesión pasada sus argumentos, cuando se refirió al pedido de informe por los fondos bancarios recibidos por Martín Llaryora del anterior gobierno y un análisis de la subejecución de partidas que registra la cuenta de inversión.

La representante de la izquierda, Luciana Echevarría (MST-FIT Unidad) cuestionó: “La última rendición de cuentas de Schiaretti es una muestra clara de su gestión: muchas mentiras y números dibujados para ocultar que en nuestra provincia siempre pagan más los que menos tienen y ese dinero se usa para beneficiar a los sectores económicos concentrados”.

“Queda en evidencia que Córdoba está muy endeudada, que la educación y la salud no son prioridad, que los trabajadores estatales perdieron con la inflación, que el desfinanciamiento de la Caja de Jubilaciones -responsabilidad de las más de dos décadas de intervención ilegítima- los pagan los trabajadores y jubilados con más ajuste y que las obras no tienen ningún tipo de control porque se hacen a través de ‘cajas negras’ como ACIF y Caminos de las Sierras”, completó.

Contragolpe oficialista

Desde la bancada oficialista le atribuyen a los cambiemistas duros de “oponerse a todo” y de buscar “trabar al gobierno”. El jefe del bloque HUxC, Miguel Siciliano, afirmó que “es una lástima el rol de la oposición -no toda- al discutir temas tan importantes como la cuenta de inversión. Se oponen a todo, por las dudas, siempre… no, siempre tratando de trabar al gobierno”.

“Estos legisladores creen que, al oponerse a todo, al decir a todo que no, al lanzar acusaciones de todo tipo al aire, la gente los va a acompañar”, expresó y acentuó: “No sirve la vieja política de por las dudas me opongo, por las dudas insulto, por las dudas pongo palos en la rueda”.

En su réplica, el peronista resaltó: “Siento que cada vez que nuestro gobierno genera algo positivo para Córdoba se amargan en vez de alegrarse, porque priorizan la politiquería por sobre el progreso y el trabajo en equipo que la gente nos reclama”.

Por último, en su contragolpe, Siciliano remató: “Espero que entiendan que para la próxima elección a gobernador faltan tres años y medio todavía. No sirve lo que hacen, no sirve oponerse a todo, no sirve criticar sin propuestas todo, no sirve poner siempre palos en la rueda. La gente lo ve, la gente no es tonta”.

Al momento de emitir el dictamen favorable, el presidente de la comisión, Ricardo Sosa, señaló que “los balances del 2023 demuestran claramente que la provincia de Córdoba tiene superávit fiscal, como desde hace 20 años”.

“Esto ha permitido hacer el plan de obra pública más grande de la historia de la provincia, con una inversión de 8.400 millones de dólares entre el 2015 y el 2023, y hoy ha quedado expuesto aquí con el detalle de todos los números”, sostuvo el schiarettista.

En 2023, los ingresos fueron de casi $2,773 billones y los gastos de $2,299 billones los cuales corresponden en un 75% a la administración central y el 25 restante a los organismos descentralizados, donde el más importante es de la Caja de Jubilaciones que representa casi el 19% del gasto total de la administración pública no financiera.

Esta será la última sesión antes del receso invernal. Los legisladores volverán al recinto el 24 de julio. La designación del nuevo Defensor del Pueblo podría quedar para la vuelta. Es difícil que prospere sobre tablas en este plenario ya que “la cuenta de inversión divide y no une”, lanzó un radical. Además, hacen falta 47 votos (2/3 de la Cámara), y no hay acuerdo entre el PJ y la UCR.