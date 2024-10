Les robaron el auto y mientras hacían la denuncia les desvalijaron la casa, a la vuelta de la comisaría

En Villa Allende, en la puerta de un minimercado en Bodereau 2.100 delincuentes robaron un auto en plena siesta. Ocurrió el 16 de octubre pasado y fue el inicio de una película de terror para una familia que vive en barrio San Alfonso de esa localidad.

Mientras se hacía la denuncia en la comisaría, les desvalijaron la casa, que está ubicada a 70 metros de la comisaría.

El damnificado, Mariano Luna, relató a Cadena 3: “Nos roban el auto, la policía ciudadana de Villa Allende a las 13:38 nos da la descripción de la persona. A las 14:15 fuimos con mi señora a hacer la denuncia, estuvimos en la seccional hasta las 15:10”. El vecino señaló que, a la vuelta de la dependencia policial, está su casa.

“Cuando volvemos de allá -continuó su relato- veo el portón de mi casa violentado”. Ladrones les habían desvalijado la vivienda.

Pero no todo termina ahí. “Después de 10 días una anciana fue asaltada en barrio las Flores”, continuó Luna quien señaló que ese robo se hizo con su vehículo, el mismo que le habían sacado de la puerta del negocio.

“El auto está destruido en una seccional y el seguro no cubre nada. Ayer estuvimos en la unidad judicial y les pregunté: ¿los atraparon a los ladrones? No, se fueron". "Pero -advirtió Luna- ustedes tienen las fotos, las filmaciones de quienes me robaron el auto hace 10 días”.

Si bien hay dispositivos de reconocimiento facial en la Policía de Córdoba, en este caso no funcionó o no se dieron los alertas a tiempo para detectar el raid delictivo.

El damnificado del doble robo asegura que la policía y la justicia tienen el video de la persona que participó de los hechos.

“La tranquilidad no te la devuelve nadie. Yo le quiero decir algo a (ministro de Seguridad) Juan Pablo Quinteros, que apostamos a este gobierno, votamos a este gobierno porque queríamos un cambio pero el cambio fue al revés, la tranquilidad se perdió”, concluyó.