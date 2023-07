Llaryora: "Fue todo una estrategia de Juez y De Loredo para mancillar un triunfo"

El gobernador electo de Córdoba, Martín Llaryora, criticó a Luis Juez y Rodrigo de Loredo al afirmar que "todo fue una estrategia usada para mancillar" su victoria en los comicios del domingo 25 de junio.

“Macri ayer me saludó. A Sergio (Massa) lo conozco hace tiempo. Dar nombres me parece que le metería mucho ruido a muchos dirigentes, porque muchos dirigentes del partido del cual todavía no me llamaron, ya me llamaron”, contó a Mitre Córdoba.

“La mayoría de los dirigentes me llamaron el mismo domingo cuando ya sabían que era irreversible. Muchos dirigentes me llamaron, muchos me mandaron mensajes. No quiero hablar de uno en especial porque sería como dejar a otros de lado. Inclusive también de Cambiemos me llamaron, me llamaron del radicalismo. Me llamaron de todo el arco político tanto nacional y provincial de distintos partidos”, enfatizó.

“Todos ya sabíamos que la tendencia era irrefutable. Cuando fallan los sistemas se pueden subsanar justamente con buena fe, que no hubo ni siquiera ese día porque todos tenían los datos”, explicó el actual intendente de Córdoba.

“Después se filtraron los audios de (Gerardo) Morales, que ya venían perdiendo inclusive en el boca de urna, después tenían las actas de escrutinio, tenían la tendencia. En días posteriores fueron agredidos la prensa, todos los cordobeses”, sostuvo Llaryora.

Además consideró que “fue todo una estrategia usada por (Luis) Juez y (Rodrigo) De Loredo justamente para mancillar un triunfo, volviendo como a victimizarse”.

“Espero que hoy haya sobre los que mintieron justamente la desconsideración para que sepan que cada vez que dicen algo, lo dicen en torno a una palabra poco creíble. Que aquellos que dijimos la verdad desde el primer momento, que sostuvimos las instituciones, haya un reconocimiento no sólo por el triunfo, que el reconocimiento esté que en medio de la crisis no agrietamos más, no hicimos que la crisis sea más profunda, sino que le pusimos paños fríos y supimos campear un momento muy difícil”, agregó Llaryora.

Teatro Comedia

“Hoy vamos a tener la vuelta del Teatro Comedia, un ícono de la cultura después de 16 años del incendio. No habían puesto ni un telón ni una butaca. Y los cordobeses recuperamos algo que era símbolo del ocaso de Córdoba”, aseguró el gobernador electo.

“Se le incendió creo que a Juez. No puso ni un tornillo ni las manos. Ahora verlos a Juez y De Loredo dar clases de municipalismo creo que no tiene sentido”, opinó.

Elección a intendente

“Hoy por los cordobeses y por Dios voy a ser el próximo gobernador. Ahora viene la elección municipal. Lo que necesitamos ahora es que acompañen a Daniel Passerini como próximo intendente para que podamos seguir trabajando en conjunto, para que las obras que estamos haciendo las podamos terminar, y las obras que faltan las hagamos en equipo”, afirmó al pedir el respaldo del electorado de la capital cordobesa.