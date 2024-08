Martín Llaryora presentó su plan antidengue y se diferenció de Javier Milei

El Gobierno provincial presentó el plan estratégico de abordaje integral y vacunación contra dengue, chikunguya y zika, el cual comienza a desarrollarse desde el día de hoy.

Llaryora anunció la compra de 150 mil vacunas

El primero en hablar fue el propio gobernador, Martín Llaryora quien en su discurso marcó fuertes diferencias con Nación: “¿Porqué hablamos en esta temporada de dengue? Porque es ahora cuando hay que generar las líneas de acción para cuando aparezca el dengue. También lo hacemos ahora porque no podemos esperar más. Estábamos esperando una línea, un complemento, una guía, una directiva que cuide a todos los argentinos y que nos marque un camino, como venimos acostumbrados. No es la primera vez que tenemos situaciones de este tipo. Los que enfrentamos el coronavirus, todos nos acordaremos, claramente había directivas, había una organización, hasta para los equipos de salud”, resaltó.

Llaryora profundizó las diferencias entre la Provincia y la Nación en materia de decisiones sanitarias: “Esta enfermedad que nos parecía alejada, con el calentamiento global, ingresa a la Argentina. Necesitamos una estrategia en conjunto en el país, pero si no la tenemos no nos detendremos. Vamos a poner cada peso en cuidar la vida de los cordobeses y no podemos esperar más. Es una inversión importantísima pero necesaria. Necesitamos empezar rápido campañas de comunicación y de formación, Necesitamos que cada intendente, que cada área de salud ponga al dengue como prioridad. Hay que ponerlo en agenda antes de que llegue la época del dengue. Cuando llegue ese momento lo que podés hacer es mitigar, ahora hay que prevenir”, agregó.

El plan Antidengue

El plan tendrá cinco ejes de trabajo: comunicación y participación, ordenamiento ambiental, vigilancia entomológica, medidas sanitarias y vacunación.

En materia de vacunación, la parte más onerosa de la inversión, se anunció la compra de 150 mil vacunas contra el dengue. Las dosis estarán destinadas a la protección del personal sanitario del ámbito público y privado, así como a quienes hayan cursado la enfermedad con un cuadro grave, requiriendo internación de más de 24 horas y cuya edad esté entre los 15 y 59 años.

El Gobierno destinará una inversión de 7.500 millones de pesos, y se destaca el inicio de la campaña de vacunación, tras la adquisición de las vacunas por parte de la Provincia.

“Córdoba vuelve a mostrarse previsora. No vamos a dejar solos a nuestra gente, aunque estemos en uno de los momentos económicos más difíciles. Vamos a cuidar a los que nos cuidan, vamos a cuidar a nuestros vecinos, vamos a cuidar al sistema público y privado, porque para nosotros el sistema de salud es uno”, aseguró el gobernador.

Por su parte, el ministro de Salud agradeció y valoró el trabajo del equipo de salud, y destacó que “todas estas medidas apuntan a que estemos preparados y listos para una contingencia que puede ser de la magnitud que tuvimos en 2023 si no tomamos cartas en el asunto en este momento. El objetivo principal que tenemos como Ministerio es demorar la mayor cantidad de tiempo posible la aparición del primer caso y disminuir el brote la mayor cantidad de tiempo posible”.

En el acto estuvieron presentes, además, el intendente de la Ciudad de Córdoba, Daniel Passerini; el ministro de Gobierno, Manuel Calvo; el secretario de Salud, Carlos Giordana; el presidente de IPLAS (Instituto de Investigación y Planificación Sanitaria), Gustavo Klein; el presidente Apross, Pablo Venturuzzi; el Decano de la Facultad de Ciencias Médicas (UNC), Rogelio Pizzi; el secretario general del Sindicato de Empleados Públicos, Sergio Castro; el secretario general de ATSA, Ricardo López; y el médico infectólogo Hugo Pizzi.