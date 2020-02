“Llaryora subestimó la ciudad, tuvo siete meses para preparar la gestión”

En la semana se cumplieron los primeros dos meses de gestión de Martín Llaryora al frente del Palacio 6 de Julio. Y el Concejo Deliberante, con un rol destacado en el marco de las sesiones extraordinarias, tuvo un protagonismo central; tanto para el oficialismo como para la oposición. En ese arco precisamente, el concejal Juan Negri es quien lidera el bloque Córdoba Cambia, el más nutrido entre los opositores.

- ¿Cómo fueron los primeros 60 días de esta gestión?

- Creo que Llaryora subestimó la ciudad. Ganó la elección en mayo, tuvieron siete meses para preparar una gestión y si bien se encontraron con una ciudad con servicios deficientes, hubo una subestimación del cordobés. Hay que conocer Córdoba y los problemas de la ciudad, y quedó demostrado con el impuestazo que no había un conocimiento, al punto que el cordobés le está diciendo al intendente: ‘pare’. Y, por otro lado, creo que esta parte se marcó por la firma de convenios con la Provincia, que dejan a la capital como un ministerio más del Gobierno provincial. Sin olvidar que se llenó de superpoderes, mandó más de 35 ordenanzas, quiso optimizar el gasto achicando la planta de funcionarios, pero con los municipales tuvo que volver para atrás.

- Cuando critican usted o (Rodrigo) De Loredo, el peronismo dice que usted fue oficialismo hasta diciembre y él candidato a intendente de (Ramón) Mestre…

- La diferencia es que en mis cuatro años como concejal oficialista hay cosas que al recinto ni llegaron. Y lo dije. Aparte, por ejemplo, en la licitación de la basura le incorporé 16 modificaciones al pliego y le dije al intendente en ese momento que no nos notificara por los diarios. Que había que salir de los contratos precarios. En su momento califiqué con un 4 la gestión de (Ramón) Mestre, y a los que pensábamos así, no nos consultaron más. Un poco lo que quise trasmitir en ese momento fue que había que rever algunas cosas si queríamos tener un proyecto exitoso a futuro y, si vemos lo que sucedió, tan equivocado no estaba.

- ¿La oposición se alineó más rápido de lo que esperaba el PJ?

- Fue tanta la falta de tacto de Llaryora que nos quisieron llevar como chicos al jardín… no sé si fue rápido o no. Sé que hay muchos que van a trabajar para que esto se rompa. Sobre todo, porque empezamos a entender los errores que se produjeron en el pasado. Le hicimos entender al oficialismo que ceder no es perder, y pasó eso en cuestiones como el traspaso del agua.

- Ese tridente de usted, (Juan Pablo) Quinteros y De Loredo comparte agenda ahora, pero tiene objetivo común para adelante. ¿Tiene futuro?

- Soy muy respetuoso de todos los concejales porque aportan mucho y le veo futuro de seguir coordinando posiciones políticas cuando veamos que el oficialismo no escucha. Para mí esta oposición está más articulada y tiene más volumen que la que tuvo Mestre en su segunda gestión. No recorremos barrios para una selfie.

- Para ustedes como oposición, ¿alcoholemia cero sí?

- Alcoholemia cero sí, pero nos demos un tiempo prudencial para discutirlo. Hay estadísticas que son tremendas, aunque hay algunas desactualizadas. De todas maneras decimos sí, pero que esto no se utilice para tapar impuestazo; esto se va a discutir recién en marzo y lo tiraron ahora cuando la gente está muy enojada por los impuestos. Alcoholemia cero sí, pero escuchemos a todos. Tenemos que sacar una buena ordenanza que no sea letra muerta y si hay que demorar dos meses para discutir, lo hagamos. Que no sea propiedad de un solo partido.

El radicalismo y Macri

Las elecciones internas de la UCR en Córdoba marcarán el pulso del partido en este 2019 y Juan Negri lo reconoce.

- Queda la sensación que es Mestre vs. usted, Mario Negri, De Loredo, (Orlando) Arduh, (Javier) Bee Sellares…

- No, yo no construyo en contra de alguien. No es una preocupación para nosotros Mestre; la prioridad es que el partido se tiene que refundar porque siempre se puede estar peor. La UCR se tiene que modernizar.

- ¿Y esa refundación del partido incluye a Mario Negri?

- Lo incluye con su experiencia, su tarea legislativa. No me saco la responsabilidad que tengo, pero tampoco me pongo más de la que me corresponde. Yo no fui el que puso la fecha de los comicios municipales el mismo día que votaba la provincia y dimos nuestra opinión. Lo acompañé al exintendente hasta donde me permitieron. Un partido tiene que generar un proyecto mucho más colectivo que no se sintetice en una persona. Y lo digo por varios. Aspiramos a devolverle al partido la posibilidad de volver al poder, el PJ entra en una rediscusión muy fuerte y creo en la UCR y en Juntos por el Cambio, porque creo en la coalición como una herramienta para gobernar.

- La última, ¿(Mauricio) Macri cumplió un ciclo?

- En Córdoba supo interpretar lo que los cordobeses necesitaban, por eso tiene una raigambre muy fuerte acá. Puede ser de una gran ayuda para el proceso futuro de JxC que ahora está en una etapa de reconfiguración donde están Negri, (Alfredo) Cornejo y (Horacio) Rodríguez Larreta. Creo que puede estar en otro lugar; no hay que tirar dirigentes por la ventana.