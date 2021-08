Llaryora y dos enojos que hizo saber

El intendente Martín Llaryora se mostró muy activo a lo largo de la semana, con dos cuestiones que tenían que ver puntualmente con la campaña y con la gestión. Entonces, con estos dos ejes, el propio titular del Palacio 6 de Julio encabezó una serie de reuniones apuntando a mejorar algunas cuestiones y marcar qué no le estaba gustando. Por la gestión tuvo varios encuentros con funcionarios porque, según cuentan en la Municipalidad, está muy disconforme con las áreas operativas en los barrios y su escaso funcionamiento. De las varias reuniones que encabezó Llaryora por el tema, el miércoles varios directores de CPC se fueron del Palacio 6 de Julio con el mensaje claro: hay que ponerse las pilas. Y más de un funcionario reconoce que el enojo también radica en la falta de capacidad en los barrios para familiarizar a los vecinos con la App Ciudadana para los reclamos. “Si no entienden cómo es la descentralización, y que ese es el eje de este año, estamos complicados”, se quejó un alto funcionario. Igual, hay directores de CPC que están esperando les toque el turno de su propia área operativa y se frotan las manos para ponerla en marcha en sus barrios y seccionales. Ah, el otro reclamo del intendente a la tropa vino por el lado de la falta del uso de las redes de sus funcionarios para militar la campaña. “Hay funcionarios en todos los niveles que no habían puesto ni un flyer, ni una foto con las candidatas. Cómo si no entendieran también qué se juega Martín en esta”, tiraron desde el Municipio.



La encuesta libertaria que le sonríe a Juez

En tiempos de encuestas, sobre el final de la semana llegó una enviada especialmente desde Buenos Aires. Cuentan algunos que la encargada de hacer correr el trabajo fue la propia Patricia Bullrich, alineada en Córdoba con el tándem Luis Juez – Rodrigo de Loredo. Y, después de algunos gestos en los últimos días hacia el polémico Javier Milei, tiene asidero que haya sido la propia titular del PRO nacional la encargada de difundir la encuesta de los libertarios que le sonreía a Juez. En el relevamiento, que le da muy buenos números a Milei como líder de la oposición, superando incluso a Bullrich y Mauricio Macri, casi el 41% reconoce que “si las elecciones fuesen este domingo votaría a un candidato de JxC”. Ahora bien, cuando se pregunta por qué candidato optaría, Juez se queda con el 41,6%, mientras que Mario Negri le sigue con el 34,1%, luego Javier Bee Sellares con el 14,7% y Dante Rossi con el 9,7%. En tanto, en el desafío mano a mano entre los candidatos libertarios en Córdoba, la dupla de Eugenia Gordillo y Rubén Petetta se impone a la de Agustín Spaccesi y Jorge Scala, 52,3% contra el 47,7%.

La mujer peronista que se olvidó de una de “Ellas”

La escena se produjo el viernes por la tarde, durante la entrega de los certificados a aquellos que formaron parte de los seminarios que se dictaron en el Diseñando Ciudad, la usina política del viguismo que hizo su estreno en 2019 y que este año, en plena virtualidad, también sumó adeptos. Fue así como militantes del PJ se hicieron presentes para recibir su certificado y se mostraron predispuestos a escuchar los discursos de los principales dirigentes. Y fue allí que, por lo menos dos referentes de la capital cordobesa, tomaron nota del momento de Claudia Martínez, la ministra de la Mujer con el micrófono y una alocución con reiteradas referencias a “Alejandra (Vigo)”, durante casi la totalidad del discurso. Uno de los dirigentes comentó que lo hizo por la referencia al “Diseñando” y la intención de recuperar la ciudad por parte de la actual diputada nacional y candidata al Senado. En el delasotismo no lo tomaron así, pero tampoco les llamó la atención que la única referencia a Natalia de la Sota fuera recién sobre el final del discurso de Martínez.

Dellarosa y un mensaje de predisposición

Había sido apuntado en el inicio de la campaña como el que respaldaba a la lista de Mario Negri y Gustavo Santos. De hecho, cuando la lista bendecida por el expresidente Mauricio Macri decidió hacer el gran acto de campaña en Marcos Juárez, el propio intendente Pedro Dellarossa, había mostrado gran predisposición para el lanzamiento en el ‘kilómetro 0’ de Cambiemos. Sin embargo, en los últimos días, varios candidatos de la lista que encabezan Luis Juez y Rodrigo de Loredo recibieron un mensaje desde el sudeste provincial: era el propio intendente mostrando total predisposición para “con lo que necesitaran” y deseando “elecciones limpias” y el triunfo de los que mejor representen a la coalición y la provincia en el Congreso. “Cuando fuimos hace unas semanas se mostró medio reacio, parece que algo cambió”, dijo un receptor de esos mensajes.



El contacto de Llamosas con las 62 Organizaciones

En el respaldo que tratan de mostrar los gremios al PJ schiarettista, esta semana hubo un gesto en Río Cuarto con el desembarco de las 62 Organizaciones, la entidad que encabezan Sergio Fittipaldi y Ricardo Moreno. La delegación completa que incluyó al gastronómico Juan Rouselot y la titular de UTA, Carla Esteban, junto al schiarettismo contó el viernes con una visita particular en plena presentación de la central sindical. Fue el propio intendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas que se hizo presente en el acto de las 62 Organizaciones, una de las centrales sindicales que respalda a la lista de “Ellas”. Después de este contacto el viernes en el Imperio del Sur, cuentan que los muchachos se embalaron y siguieron ayer para Villa María, donde hubo contacto con el ministro Eduardo Accastello, candidato a senador que venía solapado detrás de Alejandra Vigo y Natalia de la Sota.



Llegaron los carteles a San Francisco…

La semana pasada en esta sección contamos que había descontento en un sector del PJ en el departamento San Justo porque en San Francisco no estaban los carteles con la cara del intendente Ignacio García Aresca, candidato a diputado de HxC. Estaban todos con los rostros de Alejandra Vigo y Natalia de la Sota, pero el número dos detrás de la hija del exgobernador, no figuraba. Bueno, al parecer hubo un viraje en la campaña en el este provincial porque empezaron a llegar y colocarse los carteles que muestran al ‘Colo’ García Aresca.