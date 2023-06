Llaryora y Schiaretti junto a Llamosas: Prometen la circunvalación en Río Cuarto

En un acto que colmó de militantes el Coloso de Banda Norte, Martín Llaryora convocó este martes a los vecinos de Río Cuarto a “tener memoria”, para que “Córdoba siga yendo para adelante, con más obras y progreso en el interior del interior”. Lo hizo junto a su compañera de fórmula, Myrian Prunotto, al gobernador Juan Schiaretti y al intendente local y primer candidato a legislador de Hacemos Unidos por Córdoba, Juan Manuel Llamosas.

Schiaretti: Martín Llaryora plantea hacer una gran obra que es necesaria: es la circunvalación de Río Cuarto.

“Río Cuarto es cuna de dirigentes. Ahora, miren ustedes cómo hicieron las otras listas, cómo dejaron afuera a Río Cuarto de las listas y de la posibilidad de traer obras y generar una mejor calidad de vida. Por eso, este domingo tiene que haber un ‘ríocuartazo’ acompañando a Juan Manuel Llamosas, para mostrar en las urnas que no se puede dejar a los vecinos de Río Cuarto sin representación en las boletas, fuera de la integración del Gobierno provincial”, pronunció Llaryora ante los vecinos.

“Si hoy no te ponen en las listas, ¿vos creés que después van a traer obras, que van a traer progreso? No sienten el federalismo, no sienten el interior del interior, creen que sólo ellos se pueden desarrollar. Nosotros somos la garantía de la Córdoba federal, de la Córdoba del progreso, de la Córdoba que va a seguir yendo para adelante”, agregó el candidato a gobernador de Hacemos Unidos.

En su mensaje, el gobernador Juan Schiaretti coincidió con Llaryora en que “la mirada sobre el sur provincial y sobre Río Cuarto cambió cuando asumió José Manuel de la Sota, transformando a la ciudad en Capital Alterna. Eso nos permitió integrar a todo el sur cordobés, porque antes parecía que la provincia terminaba en Río Tercero”, señaló el mandatario

Schiaretti repasó en sus palabras algunas de las muchas obras ejecutadas por la Provincia en esta ciudad. “En estos años hicimos la autovía que une las dos capitales, que era una obligación del Gobierno nacional. Pero, como siempre, el kirchnerismo nos discriminó a los cordobeses, y de todos modos la hicimos nosotros”. El gobernador enumeró también “la obra de la costanera y las obras de cloacas con su planta de tratamiento, entre tantas otras”.

“Martín Llaryora plantea hacer una gran obra que es necesaria, porque el progreso no se tiene que detener, y que es la circunvalación de Río Cuarto. Y como somos parte de un mismo equipo, y para nosotros siempre es ‘diciendo y haciendo’, yo voy a licitar, apoyando lo que planteó Martín, el primer tramo de esa obra durante el próximo mes de julio. Así arrancaremos con la Circunvalación de Río Cuarto, porque siempre, siempre vamos a ir para adelante”, finalizó el gobernador de Córdoba.

Del acto participaron también el vicegobernador y jefe de campaña, Manuel Calvo; la senadora nacional Alejandra Vigo, el diputado nacional Carlos Gutiérrez, los ministros de Gobierno y Seguridad, Julián López y de Agricultura y Ganadería, Sergio Busso, además de legisladores, intendentes, jefes comunales y dirigentes del departamento Río Cuarto.