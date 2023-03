Llegó a la Argentina por amor y se quedó por el fútbol

Hay decisiones que no son simples, pero que abren un sinfín de posibilidades inimaginables. Es dar ese paso y largarse a la aventura. Tanto la literatura clásica como la moderna han escrito cientos de libros sobre ese instante de elección en la bifurcación del camino. Un amor, seguir al enamorado, pero otra pasión termina conquistando tus sueños; los imprevistos de la aventura. Algo así es la historia de Cleo Santos, la talentosa delantera brasileña que llegó durante el verano a Talleres para reforzar a las ‘Matadoras’ de cara a su participación en el torneo de la Primera B del fútbol femenino de AFA. Una goleadora enamorada del gol.

“Soy de Bahía, Brasil, una ciudad hermosa. Y el 30 de marzo cumpliré ocho años en Argentina”, se presenta Cleo en diálogo con PERFIL CÓRDOBA. De chica le gustaba jugar a la pelota, pero al futsal. Jamás había jugado en fútbol 11. Participó de diversos torneos en su ciudad y en São Paulo, donde estaba viviendo cuando conoció a un argentino. Se enamoraron, se pusieron de novios y ella decidió acompañarlo. Destino: Ciudad de La Plata.

Ya radicada en estas tierras, comenzó a jugar fútbol 11 y sus goles no pasaron desapercibidos. Jugó en Tolosano, Las Malvinas y Adip y fue convocada a la Selección Amateur de La Plata. “Siempre jugué en La Plata. Jugué en tres equipos de la liga de La Plata y fui una de las pioneras de la Selección de La Plata, donde fuimos campeonas provinciales y nacionales”, relata, con un muy buen español, aunque la tonada de su tierra sigue presente.

La temporada pasada jugó en la Primera C del fútbol femenino de AFA con la camiseta de Arsenal de Sarandí, donde hizo 14 goles y fue una de las figuras del certamen. El DT de las ‘Matadoras’ tomó nota y la buscó para reforzar la ofensiva en este torneo.

—¿Cómo se produjo tu llegada a Talleres?

—Llegué por una llamada del profe Miqueas. Habíamos jugado en contra el torneo pasado y él me había visto ahí. Yo jugaba en Arsenal de Sarandí. Me dijo que me necesitaba para este torneo y acá estoy. Me acuerdo de esos dos partidos, porque era increíble cómo jugaban las chicas de Talleres, tenían cosas que nosotras no teníamos. El primer partido perdimos y el segundo empatamos 3-3. No le hice goles, pero si di asistencias.

—¿Prometes goles?

—En Arsenal hice 14 goles, fui la goleadora del equipo y quiero repetir la historia en Talleres haciendo goles. Me dicen todos que tengo que hacer goles. Yo tengo un objetivo y es superar los 14 de la temporada pasada.

—En estas semanas en Córdoba, ¿qué te pareció el club?

—Es increíble, nos tratan de maravillas, tenemos todas las comodidades. Nos brindan todo, mucho respeto. Todavía no caigo con lo que estoy pasando. El grupo me sorprende cada día, nos han recibido muy bien, me llevo bien con todas. Y soy la payasa del grupo, me gusta ser así, no voy a cambiar. Me hacen bromas por cómo hablo, me hacen decir palabras (risas).

—¿Cuál es tu sueño?

—Vine a Argentina por amor. Conocí un argentino en São Paulo. Trabajaba allá y conocía a mi exnovio. Fue una etapa muy buena de mi vida y gracias a él, que me apoyó siempre, estoy acá. Tengo mucho que agradecerle. Y ahora estoy en Córdoba y yo de acá no me voy hasta que la gente conozca quién soy. No soy una carita bonita, quiero que me conozcan por mi juego y por el tipo de persona que soy. Yo quiero el ascenso y dejar a Talleres lo más alto que pueda. Y, también, junto a (Florencia) Pianello ser las goleadoras. Que la gente nos siga apoyando, vamos a dar pelea para hacer un muy buen equipo.



Los 'Santos' de la 'T'

Michael Santos es el delantero del equipo masculino de Talleres en la L iga Profesional y Cleo Santos es la delantera del equipo femenino de Talleres en la Primera B. Y esa coincidencia genera múltiples sensaciones en el ‘Mundo Albiazul’. A propósito, la atacante brasileña exclamó: “¡Y los dos somos ‘9’, delanteros y extranjeros! Lo vi una vez en el predio y nos sacamos una foto, también en el evento de esta semana. Ya vamos a tener una oportunidad de sacar una foto mejor”.

¿CÓMO SE JUGARÁ EL TORNEO?

La Primera B del fútbol femenino de AFA arrancará el 19 de marzo y contará con 22 equipos. Se repetirá el mismo formato que se desarrolló durante el año pasado. Es decir, se disputará una primera fase con dos zonas de clasificación. Los equipos ubicados del primero al sexto puesto de cada zona clasificarán a la ‘Fase ascenso’, mientras que los ubicados del séptimo al 11° puesto de cada una de las zonas disputarán la ‘Fase permanencia’. Allí se dividen los equipos que competirán por los ascensos y aquellos que lucharán por la permanencia. Son dos los boletos que, al cierre del torneo, les darán a dos equipos los ascensos a la Primera División. En la Fase Ascenso habrá 12 equipos y se jugará todos contra todos, a dos ruedas de partidos. Las campeonas lograrán el derecho a subir de categoría y el segundo ascenso saldrá de los siguientes ocho equipos mejor ubicados (2o a 9a), quienes clasificarán a un Reducido final.

META FIJA. “Mi objetivo es muy claro: quiero el ascenso y dejar a Talleres lo más alto que pueda”, expresó la brasileña.