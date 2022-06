Llevaron un borrador de la re-re, pero en El Panal quieren más firmas…

La reunión de labor parlamentaria el pasado miércoles en la Unicameral fue distendida. En realidad, con una calma que es mirada de reojo ante la inminencia del ingreso del debate por la rereelección de intendentes y legisladores provinciales. Discusión por el carácter de retroactividad de una ley sancionada hace unos años y cuyo beneficio alcanzará de manera transversal a peronistas, radicales y vecinalistas. El tema, claro está, es quién pagará el costo. Volviendo a la discusión del miércoles en la previa de un fin de semana largo, y a la espera de un debate acalorado antes del cierre de este semestre, un legislador de la oposición salió de la reunión y metió un par de llamados y mensajes de WhatsApp. Desde afuera, los que están expectantes por cuándo se debate la re-re, empezaron a hacer sonar a algunos teléfonos, y la respuesta para todos fue la misma: “al ‘1’ (por el gobernador Juan Schiaretti) le llevaron un borrador y les dijo que faltan firmas; quiere que más intendentes ‘pongan el gancho’. Así que empezaron a afinar el lápiz Oscar (González) y (Francisco) Fortuna”, se despachó el integrante de una de las bancadas opositoras, acerca de las gestiones que deben reiniciar el presidente provisorio de la Legislatura y el jefe del bloque oficialista. Parece que están esperando a algunos peronistas medios haraganes…





El kirchnerismo en Córdoba va a entrar después, no habrá acuerdo antes

La Cumbre de Economía Circular sirvió para todo: reencuentro de varios intendentes del interior, escala de autoridades de otras provincias, algún que otro funcionario que se le animó a la movilidad sustentable y no la pasó bien con los monopatines –cuentan que un hombre importante de Epec tuvo varios inconvenientes- y mucha rosca entre disertación y disertación. Lo cierto es que, puntualmente sobre lo primero, el arribo de los jefes comunales del interior, dicen que hubo una charla entre uno que encabeza una de las ciudades más importantes del interior y un dirigente de otra ciudad. Ambos hablaban sobre qué pasará con el kirchnerismo a nivel provincial en las próximas elecciones 2023, porque al parecer uno de los que integraba la amena charla los conoce muy bien, y ahí fue que salió el diagnóstico. “No hay ninguna posibilidad de que el schiarettismo y el llaryorismo lleguen a un acuerdo con los K previo a las elecciones. ¿De armar en la lista con kirchneristas? Imposible. Eso nos dañaría más que si llegan a ir por afuera; algo que también veo difícil que hagan. Esto se resuelve así: cada uno de ellos, tanto Martín (Gill) como (Gabriela) Estévez y habría que ver qué hace (Carlos) Caserio están juntando cada uno por su parte para después venir, arrimar y entrar. Pero eso será posterior a las elecciones, no antes”, pintó uno de los dos dirigentes. Dicen, además, que ambos aprovecharon para contar lo bien que se reactivó la economía en el sector agropecuario. “No estamos con los problemas de las grandes ciudades, casi que se vive una realidad distinta”, coincidieron hasta volver a ponerse en modo ambiental.

Mestre puso el GPS en Córdoba Capital y hay radicales inquietos

El que activó la agenda y las recorridas esta semana fue el exintendente Ramón Mestre. El hombre, en su nuevo rol de delegado de la UCR Nacional al que llegó tras la venia del presidente del partido, Gerardo Morales, pasó por la Legislatura en la semana y mantuvo un encuentro con los legisladores de su bloque. Algo que había hecho días antes en una reunión bien política en unas seccionales, pero solo con dirigentes y militancia de facción mestrista. El líder de Confluencia pasó por las seccionales 1ª, 2ª y 3ª con tropa propia, como su hermano Diego (una gira de ambos después de algún tiempo), los concejales Alfredo Sapp y Cecilia Aro, y el exsecretario de Transporte municipal, Pablo Farías. Un hombre que viene de tener hace unos meses un muy duro enfrentamiento con el legislador provincial, Marcelo Cossar, alguien que hasta el año pasado también formó parte de estas huestes. Volviendo a las recorridas mestristas, en el entorno del intendente hay conformidad con la reconfiguración del GPS y remarcaron una frase que se le escuchó al extitular del Palacio 6 de Julio: “todos somos importantes en los desafíos colectivos…”. Dentro de la coalición, aquellos que no recompusieron la relación con Mestre dicen que pretende pelear un lugar en la lista de Diputados y que su presencia en alguno de los primeros casilleros, será un motivo de disputa caliente…

Post conflicto con el Suoem, Llaryora le dio los dispensarios a Liliana Montero

El viernes, en una actividad por la inauguración de un nuevo Centro Operativo en Avenida Alem, no había funcionario municipal que no hablara sobre lo que había sucedido horas antes con la creación de un nuevo cargo para Liliana Montero. Resulta, que la exlegisladora provincial que se desempeñaba dentro de la Secretaría de Políticas Sociales que lidera el viguista Raúl La Cava, el viernes fue anunciada como flamante titular de la Secretaría de Prevención y Atención Comunitaria. En una reconfiguración del gabinete llaryorista que desdobla el área de Salud que lidera Ariel Aleksandroff, toca algo de Políticas Sociales, pero fundamentalmente, y sobre lo primero, quedan bajo la órbita de Montero los dispensarios y las direcciones de Especialidades Médicas. La noticia no es menor, más aún después de lo que fue la última disputa por la paritaria con el Suoem y donde el gremio demostró fuerza en dos de las botoneras que sigue controlando: Salud y Educación. “En los dispensarios viene bravo el tema, ‘la Lili’ tiene gestión y lo va a poder manejar”, dijo una persona que habla de manera constante con el intendente Martín Llaryora. En tanto, otro funcionario que le envió un par de mensajes, la trató casi de heroína y le puso el mote de ‘Mujer Maravilla’, dijo que entra en un área tensa que necesitaba oxigenarse. Desde el año pasado ya se hablaba que Montero dejaría el rango de subsecretaria para pasar a secretaria, por ejemplo, cuando se creó la Secretaría de la Mujer y Género que quedó en diciembre pasado en manos de la también viguista, Sandra Trigo. “Ahí, Martín no quiso tensionar con un sector que tiene toda la línea de género desde la Provincia hacia abajo. Aunque igual sabía que en algún momento le iba a dar algo más importante a Montero”, dijo otro funcionario importante.

La movida de Ansenuza con todo el cordobesismo encolumnado

El miércoles en Diputados se le dio media sanción al proyecto para promover la creación del Parque Nacional Ansenuza, movida que incluyó la presencia de todos los intendentes cordobeses de la región, un grupo de dirigentes de distintos partidos y hasta el desembarco en el Congreso del vicegobernador Manuel Calvo. Cuentan varios de los que transitan los pasillos del Parlamento que hubo mucha rosca. Mucho café. En la previa a la votación y después también. Y lo que hicieron algunos fue recordar la cronología del proyecto; contar que esto arrancó con algo que le presentaron hace varios años a Agustín Calleri y al exgobernador José Manuel de la Sota cuando el riocuartense era diputado; y cuando el extenista salió del Congreso y entró Adriana Nazario, la abogada especialista en Desarrollo Sostenible y Cambio Climático que había impulsado el proyecto (Silvana Zaninetti), lo siguió con la última pareja del exmandatario. Por esto, el debate en el Congreso del pasado miércoles fue tomado como un guiño al cordobesismo del que hablaba De la Sota, porque además salió con votos de todas las bancadas y de la oposición cordobesa. “Hay un grupo de legisladores, intendentes, dirigentes y funcionarios trabajando en esto, sin distinción política. El miércoles había intendentes radicales, peronistas, schiarettistas, kirchneristas… de todo. Porque saben que es una buena iniciativa”, dijeron. Esta semana entra en comisión en el Senado y el 30 se vota en el recinto.

Juez y Rodríguez Machado preocupados por Marcos Juárez

Lo ocurrido en Marcos Juárez a comienzos de la semana desató un verdadero escándalo que trajo preocupación en dirigentes nacionales y provinciales. ¿Qué pasó? El 11 de septiembre se vota y será la elección más importante del año. El actual intendente, el hombre del PRO, Pedro Dellarossa, no puede ser reelecto por lo que debía elegir entre dos mujeres: su Secretaria de Gobierno, Verónica Crescente; o la presidenta del Concejo, Sara Majorel. Optó por la segunda, cuando muchos coinciden que le daban mejor los números a la primera y esto desató la renuncia de la integrante del gabinete con un clima de tensión, denuncia de aprietes, quejas y llamados de algunos foráneos al Municipio para ver si se revierte la decisión. O, lo que los preocupa aún más, saber qué va a hacer Crescente en el corto plazo. Una candidatura de ella, le parte el voto al oficialismo; y un acercamiento al candidato schiarettista, Eduardo Foresi, complicaría aún más las cosas para JxC y la intención de retener ‘el kilómetro 0’ de la coalición. “Pedro pide Paso para competir a nivel provincial, pero en Marcos Juárez no quiso jugar esa carta. Amagaron con un proyecto en el Concejo que se cayó porque lo preside Majorel que, obviamente, no iba a dejar que avance algo que pueda complicar su candidatura”, dicen en el sudeste. Lo cierto es que, en el último tiempo, tanto el senador Luis Juez como la diputada Laura Rodríguez Machado hicieron varios llamados para ver qué se puede hacer. Y al parecer, no hubo buenas noticias…