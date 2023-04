Llueve sobre mojado

El pasado 20 de marzo, el fútbol argentino se desayunó con un comunicado que, bajo el título “Reclamo de la Liga Profesional de Fútbol a Talleres”, cuestionó “la presencia del escenario de un concierto” en el partido que el Albiazul y Banfield habían jugado la noche anterior en el Estadio Kempes.

Aquel escrito completó una semana de idas y vueltas, por la coincidencia del tour de despedida del cantante español Joaquín Sabina con la octava fecha del campeonato de Primera División de la AFA. Los tironeos incluyeron declaraciones cruzadas entre Andrés Fassi, el presidente de la ‘T’, y Héctor Campana, el titular de la Agencia Córdoba Deportes.

Mientras tanto, en Yakarta, a 15 mil kilómetros de Córdoba, una masiva manifestación callejera se hacía eco de los dichos de varios políticos y gobernantes y reclamaban la exclusión del seleccionado de Israel del Mundial Sub 20 de Indonesia, en una muestra de apoyo a la causa palestina.

En la FIFA tomaron nota y nueve días más tarde decidieron bajarle el pulgar al país del sudeste asiático, más allá de los esfuerzos de su mandatario, Joko Widodo, quien instó a “no mezclar deporte y política”.

“El nuevo país organizador será anunciado lo antes posible, aunque las fechas del torneo (20 de mayo al 11 de junio) permanecen sin cambios por el momento”, se informó desde la matriz del fútbol mundial. Ni lerdo ni perezoso, Claudio Tapia, el mandamás de la AFA, aprovechó la situación para colgarse otro par de estrellas: un Mundial propio y una wild car para que el conjunto albiceleste -el más ganador de la historia en la categoría, con seis títulos- pueda levantar el aplazo del último Sudamericano.

EL PRINCIPIO DEL FIN. Por las protestas contra la participación del seleccionado de Israel, la FIFA le quitó a Indonesia el Mundial Sub 20. /// FOTO CEDOC PERFIL

¿Córdoba va?

La candidatura de Argentina llegó a Zúrich la semana pasada y en la AFA estiman que su aprobación resultará un mero trámite. Aunque la FIFA tendrá la última palabra, el Bicentenario de San Juan y el Madre de Ciudades de Santiago del Estero -además del Monumental de River o el Amalfitani de Vélez- son los estadios que pican en punta para oficiar como sedes.

Más allá de los estrechos vínculos que existen entre la cúpula afista y los respectivos gobiernos de esas provincias, ambos escenarios tienen la ventaja de poder ser eximidos de la competencia local, un requisito indispensable para eventos internacionales, donde la organización toma “posesión” de las instalaciones. La Plata, Mendoza y Salta también tienen esta ventaja competitiva sobre el Kempes, donde Talleres oficia de local en virtud de un contrato de comodato firmado con el gobierno cordobés.

“Todavía no sabemos nada. Si se confirma que el Mundial Sub 20 se hace en Argentina y que Córdoba es elegida como sede, hablamos”, le dijo Campana a PERFIL CÓRDOBA, tratando de no anticipar otra polémica.

En la Agencia Córdoba Deportes aún resuenan las declaraciones de Fassi cuestionando al exbasquetbolista por haber autorizado el recital de Sabina en plena disputa del Torneo de la Liga Profesional. “No se olviden que lo trató de incapaz, fue muy duro. Está bien que el tipo defienda la postura de su club, pero no puede pretender llevarse a todo el mundo por delante”, sostienen quienes frecuentan diariamente el despacho de ‘Pichi’.

En contrapartida, Campana confirmó que Córdoba “ya está en carrera” para ser sede de la Copa del Mundo 2030, a la que Argentina se postula junto a Uruguay, Paraguay y Chile. “No creo que nuestro país tenga menos de cinco o seis estadios”, manifestó en alusión a versiones que dan cuenta de que River, Santiago del Estero y Mendoza serían las locaciones bendecidas.

FASSI. En coincidencia con la posible designación del Kempes para el torneo de la FIFA, Fassi echó a rodar la versión sobre una nueva Boutique. /// FOTO: CEDOC PERFIL

‘Incomodato’

“No sabemos si nos perjudica, pero estamos seguros que nos afecta”, afirmó el director de Comunicación y Vinculación Institucional de Talleres, Miguel Cavatorta, sobre la posible designación del Kempes como sede del Mundial Sub 20. “Desde la Agencia y la AFA ya nos han comentado de las gestiones que se llevan adelante, y sabemos lo que circula periodísticamente, pero no estamos al tanto de que haya alguna resolución. De todos modos, no tenemos poder de objeción”, puntualizó.

En las fechas previstas para la disputa del certamen internacional, Talleres tiene programados dos partidos en condición de local: ante Argentinos Juniors y Arsenal, por las fechas 18° y 20°. Según las disposiciones de la FIFA, que “no autoriza encuentro alguno” en los 14 días previos al primer compromiso mundialista de cada escenario elegido, el juego ante River, por la 16°° jornada, también estaría incluido en la ventana. De todos modos, la propia normativa contempla la chance de una “autorización excepcional”.

“Si llega a surgir algún problema, lo más sensato sería que la Liga Profesional y la AFA colaboren con la solución”, señaló Cavatorta respecto a la programación de los partidos de la ‘T’ como anfitrión. “No tenemos una opción claramente establecida”, añadió sobre la elección de un escenario alternativo. Tampoco descarta la posibilidad de gestionar un cambio de jurisdicción.

El reglamento de la LPF señala que los clubes deberán solicitar la autorización para una mudanza cuando no puedan disputar algún encuentro en su “estadio principal”, en este caso el Kempes.

El vocero de Talleres describe como “una relación de convivencia” la que mantienen con la Agencia Córdoba Deportes en relación al estadio. “Las dos partes entendemos que está bueno para ambas partes y en función de ello formalizamos un acuerdo de intercambio de servicios y beneficios”, señala. “Este formato le ha dado vida al Kempes durante 40 años y ha permitido que no termine como el Minella de Mar del Plata”, puntualizó.

OTRA OPORTUNIDAD. El equipo juvenil argentino, que había quedado afuera de la Copa del Mundo, tendrá la chance de revalidar sus pergaminos. /// FOTO: CEDOC PERFIL

MUNDIAL SUB 20