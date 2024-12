“Los adolescentes apuestan en línea por aburrimiento, para olvidar preocupaciones, para ganar dinero o por curiosidad”

A un año de iniciar su gestión como ministro de Educación de la provincia de Córdoba, Horacio Ferreyra -doctor en Educación y licenciado en Ciencias de la Educación- acepta la invitación de Perfil Córdoba a una entrevista que no hable estrictamente de la gestión de políticas educativas, que es uno de los terrenos en los que se mueve con comodidad, sino sobre temas sociales, económicos y culturales que atraviesan a la escuela.

Entonces, responde sobre el impacto de la pobreza, la Inteligencia Artificial (IA), las pantallas y las violencias, el fenómeno social que esconden las apuestas online y sobre la complejidad del mundo actual. Asegura que no hay relación directa unicausal entre pobreza y dificultades de aprendizaje y subraya que lo único que debería dar miedo en educación es no poder garantizar el derecho a aprender.

-La pobreza y la desigualdad en el país afecta a los niños, niñas y adolescentes de manera profunda. ¿Cómo impacta en el aprendizaje?

-Conforme a las investigaciones, no hay relación directa unicausal entre pobreza, desigualdad y dificultades de aprendizaje, aunque sí podemos considerar que las condiciones materiales de vida, de los vínculos y relaciones sociales producto de la desigualdad afectan en las condiciones adecuadas para que se desarrollen los procesos de aprendizaje. Desde un enfoque integral de derechos, el derecho a aprender no puede mirarse de manera aislada y sólo desde la escuela, como si el contexto no estuviera sucediendo. Desde el campo educativo, el esfuerzo está en atender a la situación de vulnerabilidad que se desprende de esta desigualdades materiales y simbólicas a la hora de enseñar, de abordar las trayectorias educativas para acompañar a estudiantes, familias y a la comunidad, profundizando las articulaciones de todos los actores y, en especial del Estado para moderar los efectos negativos que genera la desigualdad, mediante un trabajo que profundice sobre los lazos y las corresponsabilidades.

La Unicameral cordobesa sancionó la ley de Ficha Limpia y envió su mensaje a la Nación

-¿Le da miedo el avance vertiginoso de la IA? Hoy hay adolescentes que establecen relaciones emocionales con chatbots porque se sienten solos, por ejemplo.

-En educación, lo único que debería darnos miedo es no poder pronunciar una palabra o reflexión en la escuela frente a algún acontecimiento emergente que nos interpela; no poder propiciar el aprendizaje y garantizar el derecho a aprender. Los desarrollos de la tecnología estuvieron siempre en la agenda de lo educativo. A lo largo de la historia las innovaciones tecnológicas provocaron reacciones diversas en el mundo educativo; pasó con la radio, el cine, la televisión, internet. Era previsible y esperable que sucediera con la Inteligencia Artificial. Quizás mucho de lo que genera ese temor esté vinculado con el desconocimiento y la incertidumbre de ser parte de un mundo cambiante. La IA o “inteligencia aumentada” -como me gusta denominarla- y todos sus desarrollos recientes no deben asustarnos sino más bien interpelarnos.

-¿Qué puede hacer la escuela?

-Es responsabilidad de la escuela tanto integrar de la mejor forma posible como analizar sus implicancias y abordarla como objeto de estudio en el marco de los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro y fuera del aula, incorporando al diseño y propuesta curricular reflexiones académicas y metodológicas para formar ciudadanos digitales responsables y autónomos. Al mismo tiempo, con las y los adolescentes hay que promover tiempos de desconexión que habiliten vínculos afectivos y actividades sin celulares ni pantallas, en tiempos libres, actividades deportivas, artísticas, creativas, con sus grupos de pares e intergeneracionales.

-El uso excesivo de pantallas es una de las principales fuentes de conflictos familiares, ¿le preocupa la falta de “ciudadanía digital” que multiplica los hechos de ciberviolencia, de abusos y sexting?

-La cuestión de la violencia no tiene que ver solamente con la ciudadanía digital sino con las formas en las que nos vinculamos que encuentran en lo digital otro modo de expresión. La ciudadanía digital hace referencia a un conjunto de saberes que habilitan a las personas para acceder, recuperar, comprender, utilizar, evaluar, crear y compartir información y contenidos en distintos formatos. Estos saberes deben construirse utilizando diversas herramientas de manera crítica, ética y creativa, con el objetivo de fomentar una participación activa, responsable y comprometida en los ámbitos personal, profesional y social. Desde esta perspectiva la ciudadanía digital es contenido central en nuestras propuestas educativas (...) Para ello, es necesario seguir trabajando con las familias y los estudiantes en torno al bienestar digital, que implica pensar en un vínculo saludable con las tecnologías de la información y la comunicación de manera integral (...) La construcción de una ciudadanía responsable en sus aspectos digitales es un eje fundamental (...) que hemos emprendido desde el primer día de la gestión y que fortaleceremos en el próximo año.

Caso Nora Dalmasso: perito clave cuestiona nuevas pruebas a 18 años del crimen

-Las apuestas online por parte de los adolescentes es otro problema emergente, ¿por qué cree que los chicos juegan en casinos virtuales?

-Según palabras de los estudiantes -a partir de los resultados de diversas investigaciones y consultas realizadas por este Ministerio- nuestros estudiantes ingresan al mundo de los juegos en línea por aburrimiento, para olvidar preocupaciones, para ganar dinero rápidamente, por diversión, para pertenecer al grupo de pares, por curiosidad… Por lo cual es un gran desafío para la escuela, la familia y la comunidad propiciar espacios donde se puedan generar alternativas a estas necesidades que plantean los adolescentes. Por ejemplo, brindar actividades recreativas, artísticas, deportivas, grupales e individuales; espacios de diálogo para plantear sus preocupaciones a personas adultas referentes dispuestos a escucharlos; educación financiera; estrategias preventivas para el fortalecimiento de habilidades como la autoestima, el pensamiento crítico, pensamiento creativo y proceso de toma de decisiones. Todas son cuestiones que las escuelas tienen como pilares de sus estrategias de formación.