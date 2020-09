El infectólogo Hugo Roland es una de las voces más autorizadas que tiene la provincia a la hora de analizar el desarrollo que ha tenido la pandemia desde su comienzo.

Exdirector del Hospital Rawson durante 13 años y fundador del Programa Provincial de lucha contra VIH, Roland actualmente lidera el equipo de profesionales que desde Daspu atiende a los pacientes sospechosos de Covid-19. En diálogo con PERFIL CÓRDOBA, el profesional no ocultó su preocupación por la situación que les toca afrontar y su malestar por algunas decisiones gubernamentales que cree han sido incorrectas.

“Es evidente que la curva sigue ascendiendo de una forma importante. Hay un porcentaje de pacientes que atendemos los cuales necesitan internación y terapia intensiva. Vamos a llegar a completar toda la oferta de terapia intensiva pronto si los casos siguen sumándose como hasta ahora”, expresó Roland.

“Hay que entender que un lugar en terapia intensiva no significa que estemos hablando solo de la cama, el monitor y el respirador. Hace falta todo un equipo, el cual durante muchos años debió estar entrenado y que además está subvaluado. Si no se implementa alguna medida drástica, vamos hacia el colapso sanitario”, agregó con preocupación.

Cansancio profesional. Roland cambia el tono cada vez que habla de la situación en que se encuentran los médicos, a los que considera como los postergados de un sistema de salud que ya empieza a mostrar signos de desgaste: “Estamos muy cansados. Es agotador este trabajo que es todos los días, incluido el domingo. Ya se notan cuestiones de cansancio. Hay errores y el sistema ya no funciona aceitadamente. Eso es consecuencia de algunas medidas que se han tomado. Los gobernantes le soltaron la mano a los médicos. Hay parece una carrera de algunos gobiernos por quién da más aperturas. A mí me da indignación escuchar nuevas flexibilizaciones. La mayoría de los casos que atendemos son de contactos estrechos. Tenemos nuestro propio seguimiento epidemiológico y las fichas que hacemos nos muestran que los contagios se dan en reuniones en bares o asados de los domingos, los lugares donde la gente no guarda la distancia. El virus lo transporta el humano. Si yo no encuentro otro humano cerca, estoy fuera de peligro”, expresó el médico.

“El comportamiento de la gente ha sido ejemplar durante los primeros meses, pero luego todo se politizó y se impuso el discurso anticuarentena. Ese discurso fue nefasto e incidió en la conducta de la gente”, disparó con dureza Roland. “Estas nuevas aperturas van a incidir en el número de contagios y seremos los médicos quienes recibiremos a los nuevos infectados”, completó.

Según contó el infectólogo en Daspu llevan hisopadas a 1.100 personas de las cuales 53 dieron positivos de Covid-19. De ese total de infectados hubo cinco internaciones y ninguna muerte.