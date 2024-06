Los Olocco: una familia cordobesa marcada por la gestión cultural

Dicen que el fruto nunca cae muy lejos del árbol y así como hay padres que le pasan la antorcha de la medicina o la abogacía a sus hijos, también hay generaciones cuyas ‘postas’ están vinculadas al ámbito cultural.

Tal es el caso de Maximiliano (72) y Leandro Olocco (39) quienes aprendieron de sus progenitores el amor por ese universo y orientaron sus vidas en ese sentido.

Maximiliano tenía cinco años cuando vio una ópera por primera vez; a los 18 ya hacía producciones de espectáculos con su padre –a la sazón, fundador de la librería y discoteca Olocco– y tras haber ocupado la dirección del Libertador entre 2016 y 2020, en abril pasado volvió a sentarse al frente del coliseo.

Leandro –lector voraz que desde chico se empapó de los libros y los discos que habitaban su casa– es la tercera generación de una familia de gestores culturales: fue técnico en el Centro Cultural España Córdoba (CCEC), estuvo cinco años como jefe de gabinete del Complejo Teatral de Buenos Aires y fue director de programación en el Centro Cultural Kirchner (CCK).



–Leandro, ¿cómo llegaste al Comedia?

–Con la gestión de Mariano Almada, primero como asesor, con dos cosas principales: el proyecto escenotécnico del teatro y la candidatura del cuarteto como patrimonio inmaterial de la humanidad. Yo había trabajado en un proyecto similar en Buenos Aires, por el Chamamé. Y cuando se inauguró el teatro me ofrecieron la dirección.

–Maximiliano, en enero del año pasado decías que no volverías a la función pública, ¿qué te hizo cambiar de opinión?

–Raúl Sansica (NdelE: presidente de la Agencia Córdoba Cultura), quien es un gran gestor, que sabe de qué estamos hablando y manejamos el mismo idioma. Cuando me llamó, mi primera respuesta fue: “No, estoy en otra etapa de mi vida”. Pero, finalmente, me convenció. Y no puedo negar que es un trabajo que siempre me gustó. A mí el teatro me cambió la vida.

–¿Cuál es la propuesta escénica del Comedia?

–LO: Tiene un perfil de programación plural, busca acoger todas las expresiones de la ciudad que necesiten un teatro, desde presentación de libros hasta música popular. Además es la casa de los cuerpos estables de la Municipalidad, que tienen su programación central acá. Pero también está muy demandado por todas las disciplinas. El plan a futuro será alojar también producciones de teatro independiente, para abrir el mercado de trabajo a todos esos productores y artistas que existen. Eso va a permitir diversidad.

–¿Y en el San Martín?

–MO: Estamos trabajando en la puesta de la Ópera ‘La Boheme’, que estrenamos en septiembre. Entré en abril y la programación básica ya estaba armada, pero hemos tenido que reordenar algunas cosas porque una ópera demanda un trabajo mínimo de cuatro meses y te cierra el teatro por tres semanas, lo que no es fácil cuando tenés nueve elencos artísticos, más producciones privadas que demandan la sala. Eso sin contar ciclos como los de Pro Arte o Pixar en Concierto, que viene en julio.

–¿Con qué viene Pixar?

–Con la presentación que hicieron en el Teatro Colón. Vienen con la producción musical de sus películas más famosas. También estamos preparando la presentación de un ballet para septiembre.

EN EL SAN MARTÍN. Maximiliano Olocco volvió a pararse al frente del máximo teatro provincial.

–¿Cómo están los elencos y las áreas técnicas en materia salarial?

–La visión que se tiene es ambigua, el artista siempre va a pretender un salario mejor pero para lo que es la media nacional está bien. Hay que destacar que esta administración ha sostenido la actividad.

–Te lo preguntaba por el reclamo que se hizo en uno de los conciertos.

–Sí. Ellos entraron tarde a las paritarias y por ende quedaron retrasados un mes, pero es un problema sindical el no haber firmado la paritaria a tiempo. Reitero, siempre la necesidad de mejores salarios existe, pero hay que ser consciente que estamos viviendo en un contexto bastante complicado. Hay más de 400 artistas en este teatro, siempre va a haber necesidades insatisfechas y estamos atendiendo esos reclamos.

–¿Y en el Comedia?

–LO: La historia es diferente, algunos tienen mucha antigüedad y otros son muy nuevos. Sí hay una deuda, la de generar una suerte de ordenanza que regule y normalice el funcionamiento de los elencos para que haya un ordenamiento común.

–¿Los elencos van a los barrios?

–LO: Sí, pero también incentivamos al público a venir: tenemos un ‘Ciclo de conciertos didácticos para pequeños amantes del arte’, con el que hicimos ya 12 funciones a sala llena, con colegios municipales y provinciales. En muchos casos es la primera vez que los chicos vienen a un teatro e incluso al centro.

–MO: Nosotros estamos haciendo algo similar. Nuestros elencos están viajando al interior, estamos reiniciando las visitas guiadas y los conciertos didácticos. Además, trabajamos en reabrir el museo, que estuvo cerrado desde tiempo antes de la restauración. La idea es que además de la sala de abajo, tenga las dos de arriba. Queremos inaugurar en abril del año que viene. También abrimos el bar interno al público para los intervalos de las funciones. Y estamos abriendo una cantina para los artistas.

–¿Cómo impacta la crisis en los públicos?

–MO: Tenemos muchas actividades gratuitas con los elencos propios y las pagas tienen un valor que acompaña la crisis. La entrada más cara está entre $3.000, $4.000 y la más barata, entre $500 y $1.000. Luego hay productores privados que ponen entradas a nuestro juicio muy altas pero se venden. Hay un mix de públicos y un mix de propuestas artísticas. Además siempre disponemos de un cupo de entradas para invitar a los estudiantes de las universidades y escuelas de música.

–LO: Las funciones en el Comedia han sido hasta ahora gratuitas, lo que no quiere decir que se llenen todas porque también hay que venir al centro y evaluar todo lo que implica llegar al teatro.

EN EL COMEDIA. Leandro asumió la dirección del teatro municipal tras su reinauguración, en julio del año pasado.